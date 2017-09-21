Мурат Гассиев: Бой в России? Я – за!

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал о том, как изменилась его жизнь после победы над Денисом Лебедевым, и оценил уровень Суперсерии, в которой он примет участие.

ГОНОРАР ЗА БОЙ С ЛЕБЕДЕВЫМ УШЕЛ НА МАШИНУ И РЕМОНТ КВАРТИРЫ

– В недавнем интервью вы сказали, что все гонорары планируете отдать матери. Она уже придумала, на что потратить деньги?

– Я уже неоднократно отвечал на вопрос по поводу своих гонораров и распоряжения ими моей мамой, поэтому может сложиться впечатление, что я догоняю по ним Флойда Мэйвезера, а Конора Макгрегора уже обогнал (улыбается). На самом деле, свой первый значительный гонорар я получил за титульный поединок. На полученные деньги я приобрел автомобиль Toyota Camry, а оставшуюся сумму отдал маме, чтобы она организовала ремонт в предоставленной мне квартире.

Поэтому никаких заоблачных гонораров я своей маме пока не вручал, но надеюсь, что возможность порадовать ее у меня обязательно будет.

Ни о каких яхтах, дорогих машинах и прочих излишествах моя мама, да и я не мечтаем. Хотим обустроить собственное жилье, помогать родственникам и иметь возможность с уверенностью смотреть в завтрашний день.

– Какой самый необычный подарок вы получили после победы над Денисом Лебедевым?

– Я с радостью и благодарностью получаю подарки от совершенно разных людей. Маленькие дети дарили мне сделанные своими руками открытки, а руководители Республики и города - квартиру. До титульного боя государственные структуры не очень баловали боксеров, да и меня лично, своим вниманием, поэтому было очень приятно.

Мурат Гассиев против Дениса Лебедева

НЕ ХВАТАЕТ ЛЕБЕДЕВА, ВЛАСОВА И ГЛОВАЦКИ

– После того боя вы уже практически год не выходили на ринг. Почему? Что произошло? Как проводили время? Когда приступили к тренировкам?

– Я действительно очень долго не выходил на ринг, но это связано исключительно с тем, что, как мне кажется, промоутеры потенциальных соперников искусственно создавали препятствия. Пытаясь, по всей видимости, выжать из ситуации максимальные деньги. Поэтому переговоры срывались. Но потом появилась информация об организации турнира лучших тяжеловесов, и мы с командой без промедления приняли решение об участии в нем.

– Заявлены ли на турнир Суперсерии все сильнейшие боксеры первого тяжелого веса? Кого не хватает?

– Я считаю, что в Суперсерии принимают участие сильнейшие боксеры первого тяжелого веса. Усилить турнир могли бы Кшиштоф Гловацки и Максим Власов. Ну и, конечно, Денис Лебедев, который не смог принять участие в турнире по семейным обстоятельствам. Приношу ему соболезнования в связи со смертью мамы.

– В последнем поединке Лебедев был не слишком убедителен. Он по-прежнему входит в число лучших боксеров своего веса?

– Считаю Лебедева одним из сильнейших боксеров моего веса и уверен, что его участие несомненно украсило бы турнир.

– В случае, если бы стали победителем турнира, вы были готовы дать второй бой Лебедеву? Или это уже закрытая история?

– Если мое участие в турнире сложится удачно, то я бы с удовольствием встретился с Денисом снова, но в данном случае все в руках промоутеров.

– А чем хорош Максим Власов?

– Максим Власов — хороший боксер и за последнее время одержал несколько побед, но с точки зрения организаторов турнира он, видимо, не может участвовать, поскольку ни чемпионом, ни обязательным претендентом не является. Но это вопрос все-таки не ко мне, а к организаторам турнира.

ВЛОДАРЧИК – ТЕРПЕЛИВЫЙ, ГИБКИЙ И ХИТРЫЙ

– Вы говорили, что готовы помочь Дмитрию Кудряшову при подготовке к бою с Юниером Дортикосом. Победитель этой пары выходит на вас. Не хотите драться с Дортикосом?

– Я предлагал свою помощь Диме Кудряшову совершенно не потому, что не хочу встречаться с Дортикосом, а потому, что с Кудряшовым у меня хорошие отношения и территориально мы тренируемся недалеко друг от друга. А с кем проводить бои для меня не имеет вообще никакого значения.

– Чем опасен ваш соперник – Кшиштоф Влодарчик?

– Я уже много раз говорил, что считаю Влодарчика очень сильным соперником. Он силен физически и тактически, и свои умения доказывал много раз. Он был чемпионом мира по двум основным версиям и это говорит само за себя.

– Смотрели ли вы его бои с Рахимом Чахкиевым и Григорием Дроздом? Что не так сделал Рахим, и чем подавил Влодарчика Дрозд?

– Я, конечно же, смотрел бои Кшиштофа против Рахима Чахкиева и против Григория Дрозда. В бою с Рахимом Влодарчик показал свой арсенал. Он показал, что умеет терпеть, что умеет быть гибким и даже хитрым, если хотите, умеет бить сам. А в бою с Дроздом Кшиштоф столкнулся с таким же мастером тактики, которому не сумел противопоставить свои козыри. Григорий переиграл Влодарчика за счет скорости и активности. Но поскольку все мы — и Влодарчик, и Чахкиев, и Дрозд, и я — совершенно разные боксеры, то я уверен в том, что сценарий моего боя с Влодарчиком будет совершенно другим. Осталось подождать и увидеть, как все будет.

– Многие специалисты считают фаворитом серии Александра Усика. Разделяете ли это мнение? В чем хорош Усик?

– Усик абсолютно заслуженно является одним из фаворитов турнира. Он силен, быстр, тактически обучен, двигается в ринге как легковес. Олимпийским чемпионом просто так не становятся, так что он, безусловно, один из фаворитов.

– Есть ли вероятность, что вы проведете бой в России ближайшие полтора года?

– Ничего не могу сказать по поводу возможности организации моих боев в России, тем более, вы сами видели, какие сложности были в организации моего следующего боя после встречи с Денисом Лебедевым. Так что это вопрос к промоутерам. Ну а я, разумеется, только за!

Кшиштоф Влодарчик в нокдауне в поединке против Рахима Чахкиева

КОВАЛЕВУ РАНО ЗАВЕРШАТЬ КАРЬЕРУ

– Гена мне очень помог и помогает в моем становлении как спортсмена. Естественно, что никаких серьезных спаррингов между нами не может быть ввиду разницы в габаритах, но в парах мы работаем постоянно. Он показывает мне разные секреты, варианты работы в различных ситуациях. Про то, что он делится со мной жизненным опытом, и разговора нет. Я очень ценю возможность тренироваться с ним рядом, и благодарен ему за этот опыт.

– По поводу боев Сергея Ковалева и Андре Уорда могу сказать, что решения судей в обоих боях были очень спорными и лично мое мнение, что Сергею надо доказать, что именно он король этого веса и лишь после этого завершать карьеру. Но Сергей уже столько добился в боксе, что, конечно же, я ему не советчик и высказал сугубо личную точку зрения.

– Зимой Ковалев говорил о возможности перейти в ваш вес. «Гассиев, Лебедев, все по силам», - сказал он. Выдержит ли он конкуренцию с такими большими ребятами?

– Относительно возможности перехода Сергея Ковалева в первый тяжелый вес ничего сказать не могу, поскольку только ему решать, будет ли он доказывать, что является лидером в полутяжелом дивизионе. Если говорить о самой возможности перехода, то я уверен, что у Сергея все может получиться. Он мастер высочайшего уровня, обладает отличным ударом, поэтому такое развитие его карьеры было бы очень интересным.