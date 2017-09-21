Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дайте Юре поработать! Ветераны «Динамо» - за Калитвинцева

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Калитвинцев
Юрий КалитвинцевФото: «Советский спорт»

Ветераны московского «Динамо» разных лет дали свой комментарий по нынешнему состоянию дел в команде и оценили деятельность Юрия Калитвинцева на посту главного тренера легендарного в прошлом клуба.

-Сергей Силкин – главный тренер «Динамо» 2011 - 2012 г.г.

- Юрий Николаевич Калитвинцев - очень грамотный, вдумчивый тренер, и он делает все возможное, чтобы исправить текущее положение. У «Динамо» непростой период, и принимать решение об увольнении, на мой взгляд, не стоит. Надо дать время человеку привести ситуацию в порядок.

Юра пришел в клуб практически следом за мной. У нас были и остаются нормальные отношения, мы друг друга поддерживали всегда. Я лично видел, как за две недели человек сделал коллектив. Ему удалось объединить ребят, и я точно знаю, что атмосфера в коллективе на данный момент прекрасная.

Задолженность по зарплатам игрокам не может не влиять на настроение команды. Но! Футболисты, выходя на поле, не должны думать о чем-то другом, кроме футбола.

Я примерно знаю, кто хочет сделать из Калитвинцева «козла отпущения». Это люди из нового руководства ВФСО «Динамо», которые пришли на все готовое. Я считаю, что пока у «Динамо» не будет хозяина, который начнет вкладывать свои средства в клуб, эта песня будет продолжаться. Я слышал о том, что команду может возглавить Рахимов. Но я об этом не думаю, я всецело за Калитвинцева и считаю, что его увольнение будет серьезной ошибкой.

- Владимир Пильгуй – голкипер «Динамо» 1970 - 1981 год.

- Для меня отставка Калитвинцева станет шоком. И я, честно говоря, не очень понимаю, из-за чего его должны отправить в отставку? Из-за того, что проиграли матч на Кубок? Ну, тогда не только тренера «Динамо» надо уволить, но и ряд других тренеров, Гончаренко, Тарханова.

Винить Калитвинцева в поражении от «Спартака» из Нальчика, думаю бессмысленно, поэтому я с этим не соглашусь.

Я могу согласиться с тем, что команда не играет так, как нужно, но это не вина главного тренера. Дело в том, что возможности «Динамо» ограничены. Тот состав, что выиграл ФНЛ, сегодня не тянет на высшую лигу. Нужно укрепляться, причем, серьезно, а сейчас еще потерян Панченко. На мой взгляд, это очень болезненная потеря. Ну и какого можно было ожидать результата?

Не исключаю, что новое руководство «Динамо» готовит для команды другой тренерский штаб. Вполне допускаю это, такое бывает часто. Здесь надо смотреть с точки зрения целесообразности, насколько новый тренер и его помощники, смогут усилить команду. Если у руководства «Динамо» есть определенная программа и под нее они видят определенных людей, плюс финансирование и все, что из этого вытекает, это один вопрос. А если это просто смена тренера,..

Но мое мнение такое: если отставка Калитвинцева будет связана с результатами команды, то я считаю это необъективной причиной. Калитвинцев поднял команду из ничего, когда ведущие игроки покинули клуб, за исключением Шунина. Да и мобилизовать команду на выход из ФНЛ с первой попытки, это тоже, знаете, не просто. Юрий с этой задачей справился.

- Сергей Кирьяков – форвард «Динамо» 1986 -1992 г.г.

- Сложно ответить, насколько целесообразна была бы отставка Калитвинцева. С одной стороны, Юрий проделал серьезную работу в клубе, вывел команду из первой лиги и, хотя бы за это, ему можно дать еще время для работы. С другой стороны, результаты у «Динамо» неутешительные. Вылет из Кубка, плохая ситуация в турнирной таблице премьер-лиги.

Я лично - за то, чтобы Юра остался работать. Он мой товарищ и я думаю, если дать время, ситуацию можно выправить. По составу «Динамо» сильнее многих команд высшего дивизиона. Просто на данный момент существует стечение обстоятельств, прикоторых клуб занимает не то место, которое должен занимать.

Рахимов? Не хочу ничего комментировать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
А «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаА «Динамо» бежит? Нет! Колонка Николая РогановаУ бело-голубых наступила черная полоса, они одной ногой в зоне стыковых матчей и вылетели из Кубка России.Юрий Калитвинцев: Говорил игрокам «Динамо», что выложиться на 100% будет малоГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение в Кубке России от нальчикского «Спартака» (0:0, 2:4 по пен.).Денис Бояринцев: «Спартаку» нужно сплотиться вокруг СамедоваДенис Бояринцев: «Спартаку» нужно сплотиться вокруг СамедоваЭкс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился с «Советским спортом» мнением о ситуации вокруг московского «Спартака».Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжитьВот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжитьПетербургское дерби может получиться действительно крутым, потому что «Динамо СПб» к нему тоже круто готово.Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0).
Бокс
Гильермо Ригондо: Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм
Футбол
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженно
Футбол
Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матч
Футбол
Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости