Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за Кубок России

Квинси Промес принимает поздравления с забитым голом (фото: Сергей Апенькин) Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Кубанью» (1:0) и поражения ЦСКА от «Авангарда» (0:1) в Кубке России.

– «Спартак» себя может показать с любой стороны. В матче с «Кубанью» показал с хорошей стороны. Поднял мне настроение. Хотя бы на время. Был полный порядок сзади, без ошибок и ляпов. Было полное преимущество. Отнеслись к матчу серьезно, что очень порадовало.

Не хочу хвалить футболистов. По «Кубани» нельзя оценить уровень игры «Спартака». Команда лишь показала, что умеет играть и немного успокоила Массимо Карреру. Футболисты сделали работу, которую делать должны.

«Кубань»? Команда очень слабая. Преимущество «Спартака» было полнейшим. Посмотрим, как спартаковцы сыграют с «Ливерпулем».

– Как оцените игру Квинси Промеса и Джано Ананидзе?

– Оба игрока выделялись. Они сыграли здорово, особенно Промес. Квинси – молодец. Футболисты «Кубани» дали ему много простора, поэтому и получили. Четыре штанги были у «Спартака», а у ворот Александра Селихова ничего не было.

Но к отдельным футболистам у меня есть претензии. Например, Фернандо, который играет с лишним весом. Но в целом, команда была на ходу и делала с «Кубанью» все, что хотела.

– Что мешает Ананидзе постоянно играть так, как он играл вчера?

– Его физические возможности. Сейчас он «подтянулся». Он выглядел свежим и раскрепощенным, а пасы он умел выдавать всегда. Красавец. Но это «Кубань» – слабая команда. С «Ливерпулем» будет более контактная игра. Футбол будет совсем другой, и действовать нужно будет в разы быстрее.

– Правильно ли сделал Каррера, выставив основной состав?

– Да. Мне кажется, что «Спартак» хочет побороться за Кубок России. В чемпионате России достать золотые медали будет очень тяжело. Наверх «Спартак» поднимется, не сомневаюсь. Оптимизм есть. Но Кубок России по зубам, как это делал «Локомотив». Видимо, задача поставлена именно так.

– Не могу не просить про ЦСКА. Как с ними случился такой конфуз, что они вылетели?

– Это не конфуз. Нужно играть основным составом. ЦСКА показал свое отношение к Кубку. Виктор Гончаренко дает шанс молодым футболистам делать карьеру. Хороший повод заявить о себе во весь голос, играя в стартовом составе. Ничего.

– Справедливо ли Кирилла Набабкина обвиняли в поражении?

– Нет. Виновата вся команда. Она играла без настроения. Всю игру в одном темпе. Они были слабее в эпизоде. Да и пенальти не было. Рука у Набабкина была прижата. Пенальти «придумал» судья. Не хочу о судьях говорить.