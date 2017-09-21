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Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за Кубок России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес принимает поздравления с забитым голом (фото: Сергей Апенькин)
Квинси Промес принимает поздравления с забитым голом (фото: Сергей Апенькин)Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Кубанью» (1:0) и поражения ЦСКА от «Авангарда» (0:1) в Кубке России.

– «Спартак» себя может показать с любой стороны. В матче с «Кубанью» показал с хорошей стороны. Поднял мне настроение. Хотя бы на время. Был полный порядок сзади, без ошибок и ляпов. Было полное преимущество. Отнеслись к матчу серьезно, что очень порадовало.

Не хочу хвалить футболистов. По «Кубани» нельзя оценить уровень игры «Спартака». Команда лишь показала, что умеет играть и немного успокоила Массимо Карреру. Футболисты сделали работу, которую делать должны.

«Кубань»? Команда очень слабая. Преимущество «Спартака» было полнейшим. Посмотрим, как спартаковцы сыграют с «Ливерпулем».

– Как оцените игру Квинси Промеса и Джано Ананидзе?
– Оба игрока выделялись. Они сыграли здорово, особенно Промес. Квинси – молодец. Футболисты «Кубани» дали ему много простора, поэтому и получили. Четыре штанги были у «Спартака», а у ворот Александра Селихова ничего не было.

Но к отдельным футболистам у меня есть претензии. Например, Фернандо, который играет с лишним весом. Но в целом, команда была на ходу и делала с «Кубанью» все, что хотела.

– Что мешает Ананидзе постоянно играть так, как он играл вчера?
– Его физические возможности. Сейчас он «подтянулся». Он выглядел свежим и раскрепощенным, а пасы он умел выдавать всегда. Красавец. Но это «Кубань» – слабая команда. С «Ливерпулем» будет более контактная игра. Футбол будет совсем другой, и действовать нужно будет в разы быстрее.

– Правильно ли сделал Каррера, выставив основной состав?
– Да. Мне кажется, что «Спартак» хочет побороться за Кубок России. В чемпионате России достать золотые медали будет очень тяжело. Наверх «Спартак» поднимется, не сомневаюсь. Оптимизм есть. Но Кубок России по зубам, как это делал «Локомотив». Видимо, задача поставлена именно так.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

– Не могу не просить про ЦСКА. Как с ними случился такой конфуз, что они вылетели?
– Это не конфуз. Нужно играть основным составом. ЦСКА показал свое отношение к Кубку. Виктор Гончаренко дает шанс молодым футболистам делать карьеру. Хороший повод заявить о себе во весь голос, играя в стартовом составе. Ничего.

– Справедливо ли Кирилла Набабкина обвиняли в поражении?
– Нет. Виновата вся команда. Она играла без настроения. Всю игру в одном темпе. Они были слабее в эпизоде. Да и пенальти не было. Рука у Набабкина была прижата. Пенальти «придумал» судья. Не хочу о судьях говорить.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция

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