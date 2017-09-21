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Евгений Ловчев: Надо спасать «Динамо» всем миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Динамо" после вылета из Кубка России
Футболисты "Динамо" после вылета из Кубка РоссииФото: ФК «Динамо» (Москва)

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о ситуации в московском «Динамо».

«В 1976-м СПАСАЛИ «СПАРТАК»

Прежде чем, поговорить о «Динамо», начну с экскурса в историю. В 1976 году в «Спартаке» были большие неурядицы. Тогда в начале сезона из команды убрали Николая Петровича Старостина. Главный тренером назначили Крутикова, помощником - Гилю Хусаинова, а начальником команды стал тоже бывший игрок «Спартака» Иван Варламов. И в этом сезоне «Спартак» вылетел в первую лигу. В еженедельнике «Футбол-Хоккей» вышла статья Валерия Винокурова, где он написал, что надо спасать «Спартак».

Тогда пошли разговоры: надо расширить высшую лигу, чтобы оставить «Спартак» в вышке. После окончания сезона в одном интервью я сказал, что расширять лигу ни в коем случае нельзя, нам не нужны подачки. Тоже самое сказал и Николай Петрович Старостин. А почему пошли такие разговоры? Уже был прецедент. В 1967 году «Зенит» вылетел, и тогда тоже начались разговоры, как так – 50-летие революции, а команда из колыбели революции вылетит в первую лигу? И вышку из-за «Зенита» расширили.

Но вернемся к «Спартаку». Поднялась большая волна, как спасать команду? И начали всем миром спасать. Назначили главным коренного динамовца Бескова. Тот стал создавать совершенно новую команду, которая триумфально вернулась в высшую лигу за один сезон, а через год стала чемпионом.

«В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В «ДИНАМО» ПОСТОЯННОЕ ШАРАХАНЬЕ»

К чему я все это рассказал? В Москве всегда были четыре великие команды – «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо». «Локомотив» постоянно курсировал между первой и высшей лигами

Сегодня сложилась такая ситуация, что на наших глазах умирает «Динамо». А должен сказать, что наверху, среди высокого начальства у всех этих команд всегда были и есть сейчас болельщики. Например, у «Торпедо» много лет был такой болельщик, как Аркадий Вольский. Он в 60-х годах был парторгом завода ЗИЛ. За «Динамо» болеют Грызлов и Степашин и т.д. Все эти люди не давали командам умереть.

Но в последние годы в «Динамо» пришел ВТБ. Банк строит стадион и взял себе весь Петровский парк. Начал там строить жилье, распродавать его, а от команды почти отошел. И теперь там руководит московский городской совет «Динамо». И положение очень непростое.

Настало время всем миром спасать «Динамо». Как когда-то спасали «Спартак». Объясню, почему это так важно? Почему имя «Спартак» всегда было великим? Потому что рядом всегда было великое имя «Динамо» или ЦСКА. Эти великие команды всегда шли рядом в истории нашего футбола.

Но в последние годы мы не видим какой-то долгосрочной стратегии в «Динамо». То покупают за огромные деньги и платят огромные зарплаты Вальбуэна и Кураньи, затем всех распродают. Потом набирают молодежь. Постоянное шараханье. И сейчас команды почти нет. Динамовцы вылетели из Кубка России, поиграв команде второй лиги.

По некоторой информации, на днях спортивным директором назначат Алексея Смертина (разговор состоялся до назначения), а главным тренером станет Рашид Рахимов. И если кто-то думает, что придут эти двое уважаемых людей, и сразу все наладится, тот сильно заблуждается. Их бросили на амбразуру, но им надо помогать.

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Евгений Ловчев
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