Футбольный транзит от австралийских кенгуру к тайфунам Гонконга

«Советский спорт» продолжает серию интервью с российскими футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах. Сегодня интервью с российско-финским нападающим Александром Кокко, игроком гонконгского футбольного клуба «Истерн Спортс Клаб».

- Александр, ваша семья переехала в Финляндию, когда Вам было десять лет. Там вы продолжили заниматься футболом, что дважды привело вас к званию лучшего бомбардира Финляндии.

- Два раза в высшей лиге и один раз в первом дивизионе.

- В одном из интервью Вы сказали, что считаете себя русским с финским менталитетом.

- Не совсем так. Я родился в Питере и жил там до десяти лет, у меня там сестра сейчас живет, я к ней иногда приезжаю. У меня менталитет русского человека. От финских футболистов я всегда отличался взрывным характером и наличием своего мнения, которое иногда шло в разрез с мнением тренера. Для финского игрока это неприемлемо.

- Вы свободно говорите на русском и финском. У Вас двойное гражданство?

- Да, это так.

- Как Вы попали в Австралию?

- Мой агент получил из Австралии запрос на нападающего и предложил меня. Австралийцы посмотрели видео с моими голами и пригласили в команду.

Считаю, что это замечательная страна. Тренируюсь в прекрасном городе Ньюкасл. Наверное, это самый красивый из всех австралийских городов, что я видел.

- Что удивило по сравнению с чемпионатом Финляндии?

- Если только огромные стадионы, на которых я до этого не играл. Больше ничего особенно не поразило, но было прикольно сменить чемпионат Финляндии на этот незнакомый и далекий континент. Сама страна очень понравилась.

- Григорий Гришин, который играет в ЮАР, рассказывал, что приходится постоянно пользоваться кремом от загара. В Австралии солнце, наверное, еще страшней?

- Мне довелось побывать в ЮАР и могу сказать, что, действительно, солнце в Австралии гораздо злее. На все тренировки я использовал кремом от загара.

- А на игры?

- В Австралии игры были поздно вечером, когда солнце село, или после пяти вечера, когда мне было уже привычно на этом солнце. Мой папа по происхождению наполовину иранец, а наполовину фин.

- Был ли в Австралии лимит на легионеров?

- Три или четыре легионера в заявке на сезон. Выходить в основе могут все.

- Вы были на просмотре в «Томи» и играли на Кубке ФНЛ в феврале 2015 году, почему не остались в России?

- Это была довольно странная история. Мне показалось, что меня навязывали тренеру, который тогда возглавлял томский клуб. Он дал мне пятнадцать минут в конце матча, всем видом показывая, что он во мне не заинтересован. За эти пятнадцать минут голов не было, поэтому шансов остаться в команде у меня не осталось (смеется).

- Вернемся в сегодняшний день: этим летом вы перешли в гонконгский футбольный клуб «Истерн Спортс Клаб» после сезона в Австралийской Лиге, который никак нельзя оценить Вам положительно - все-таки один гол для нападающего - это очень мало.

- Сезон не сложился. Тренер, который меня позвал, был уволен через две недели. В первой же игре я получил травму,через некоторое время выздоровел, а, когда вышел на поле, получил рецидив. Таким образом, выбыл еще на три недели. Набрал форму, сыграл две игры- сломал челюсть…

- Какая несчастливая Австралия!

- Да. Получилось, как получилось. Команда у нас играла неважно. Пришел новый тренер, который поменял модель игры и сломал сезон не только мне, но и еще нескольким игрокам, которых он откровенно недолюбливал. Я никогда плохо про тренера не говорил, но Марк Джонс - это что-то с чем-то. В конце сезона против него была настроена вся команда. Закончили сезон на последнем месте.

- Насколько я помню из A-League никто не вылетает.

- Да. В этом отношении нам было спокойно.

- Он остался главным тренером «Ньюкасл Джетс»?

- Нет, его поменяли этим летом.

- У Вас был шанс остаться в Австралии?

- Эрни Меррик - новый главный тренер команды пришел с новой моделью игры и со своим нападающим. Он подошел ко мне и сказал, что есть два варианта- меня могут отпустить свободным агентом в любой клуб или я остаюсь и пытаюсь бороться за место в составе, но я для него лишь игрок запаса. Это было честно с его стороны. Я сначала хотел остаться и бороться, но тут он мне предложил вариант с Гонконгом. Он раньше тренировал местную сборную. После переезда в Австралию его помощник Сытоу Манчунь возглавил «Истерн Спортс Клаб» и Меррик рекомендовал ему меня. Манчунь по телефону рассказал мне про клуб. Сказал, что видит меня игроком основы, что здесь любят футболистов. Дал мне две недели подумать -это были очень сложные две недели. Оставаться бороться или ехать в новую страну и точно играть в основе.

Eka byyri,mutta pataan:( #hksininen Публикация от Aleksandr Kokko (@aleksandr.kokko) Сен 9 2017 в 12:00 PDT

- Вы перешли в гонконгский клуб и уже забили три гола в трех матчах за клуб, который правда все эти три матча проиграл - быстро влились в коллектив?

- Я пришел в коллектив с первого дня предсезонки. Первый матч, я вышел на замену, когда мы уже проигрывали, а два остальных играл в основе, но мы проиграли, хотя доминировали весь матч. - Сравните чемпионаты Австралии, Финляндии и Гонконга.

- Чемпионат Гонконга ближе к финскому чемпионату. Но тактически проигрывает, особенно при игре в обороне. - Расскажите про чемпионат, я был уверен, что у Гонконга нет отдельного чемпионата. Думал, что он входит в систему чемпионата Китая?

- Нет, это отдельный чемпионат. Победитель попадает в групповой этап азиатской Лиги Чемпионов, вице-чемпион в квалификацию. Десять команд, два круга, девять месяцев идет чемпионат. Есть еще три разных кубка с разнообразной системой плей-офф, но я ее пока до конца не понял. - Как Вам климатические условия в Гонконге и Австралии? Я был в Гонконге ровно семь лет назад в начале октября, он мне показался ужасно влажным и душным.

- Все говорят, что в октябре будет полегче (смеётся). Австралия для меня была в пять раз легче. Тут влажно, жарко. С восьми утра до двенадцати часов ночи плюс тридцать-тридцать пять. Разница лишь в том, что ночью солнца нет. - И ночью в окно прилетают огромные летающие тараканы…

- По сравнению с Австралией, в Гонконге их практически нет, там они просто везде. Я с тараканами до переезда в встречался последний раз питерском детстве, но чтоб они были размером с коробок спичек и в таких количествах, такого я не видел нигде! - Недавно у вас бушевал тайфун, A-League было страшно?

- Было штормовое предупреждение, у нас отменили тренировку и сказали сидеть дома. Я поехал на квартиру. Вдруг смотрю по телевизору, передают кадры, на которых люди по городу летают. Выглянул в окно, а в нашем районе просто легкий дождь. Всего два километра от эпицентра тайфуна и тишина. - Расскажите про свой клуб «Истерн».

- «Истерн» и «Китчи»- два клуба, которые бьются за чемпионство последние пять лет. Всю предсезонку мы играли на искусственных полях и лишь перед началом сезона подписали договор с местным университетом и теперь тренируемся на их стадионе с натуральным газоном. Наш стадион вмещает шесть тысяч восемьсот болельщиков. Это домашняя арена не только для нас, но и для «Китчи». - Поля натуральные?

- Да, на всех стадионах, а вот тренировочные поля у большинства клубов искусственные. - У клуба есть прозвище?

- «Длинные львы». Тут в чемпионате забавная история: часто меняются президенты и хозяева клубов, поэтому название команд меняется, чуть ли не каждый сезон. «Истерн» существует под этим названием с 1930 года, а вот в чемпионате сейчас есть команда «Ли Ман» по имени президента и владельца клуба, который пока не придумал, как она будет называться, вот и играют под его именем. - Есть лимит на легионеров в чемпионате Гонконга?

- Четыре на поле и шесть в заявке на сезон. - Сколько их у вас в команде?

- Один кореец, два бразильца, два испанца и я. Бразильцы и испанцы тут уже давно играют. Все нормальные ребята. Таких как замбийцы, с которыми я играл в Финляндии, которые на электрическую плиту сложили дрова и развели костер, а сами спали вчетвером на одном матрасе в трехкомнатных апартаментах, тут нет. Один из испанцев мой сосед по дому -на этаж выше живет. - Встречали игроков из стран бывшего Советского Союза в чемпионатах Австралии и Гонконга?

- Только тут. Алексей Шлякотин- голкипер из «Гонконг Рейнджерс». Перекинулись с ним парой фраз на тренировке, которую клубы вместе проводили. Скоро встретимся на поле. - Если сравнить зарплаты между Финляндией, Австралией и Гонконгом?

- Мне трудно сравнить среднюю зарплату по чемпионату, но у меня осталась на уровне Австралии, больше чем в Финляндии. Забавный момент: мне первую зарплату в «Истерн» выдали наличными, потому что не успели получить на меня рабочую визу и открыть счет в местном банке. - Сейчас все информагенства активно распространяют новость о том, что Кавани и Неймар поругались из-за бонуса за «звание лучший бомбардир чемпионата Франции», у вас есть в контракте бонус за звание «лучший бомбардир чемпионата Гонконга»?

- Нет (смеется), нет такого бонуса. Просто забивай для команды, для себя. Просто будь лучшим! - Много болельщиков ходит на футбол в Гонконге?

- Я пока участвовал только в трех играх. На первую игру пришло почти семь тысяч, на второй было тысячи две, а вот играли в гостях против «Ли Ман» пришло всего восемьсот человек. - Самая большая аудитория, при которой вы играли в Австралии и Гонконге?

- В Гонконге, я уже сказал, около семи тысяч человек. В Австралии на домашнем стадионе где-то девять тысяч болельщиков, а вот в Мельбурне или Сиднее пришло около двадцати тысяч. В Австралии крикет, регби и австралийский футбол собирают полные стадионы, футбол не так популярен. - Самые длинные расстояния, на которые вы отправлялись на выезд в Австралии и Гонконге?

- В A-League мы дважды по три часа летали в гости к «Перт Глори» и «Веллингтон Феникс». Причем «Феникс» находится в Новой Зеландии, но играет в чемпионате Австралии. В Гонконге мы поедем на автобусе в сторону Шеньчженя, километров двести, а остальные клубы играют рядом, мы до них добираемся на метро. Но самым кошмарным был выезд на предсезонных сборах, куда-то в Центральный Китай. Дорога из Гонконга на самолете и автобусе заняла тридцать два часа. - С кем дерби у «Ньюкасл Джетс» и «Истерн Спортс Клаб»?

- У «Ньюкасла» с «Сентрал Кост Маринерс», а у «Истерн» с «Китчи». - Есть ли в Австралии и Гонконге ультрас и околофутбол?

- Ультрас и околофутбола нет. Футбольные болельщики и в Австралии и в Гонконге - это очень молодые люди, я бы даже сказал, школьники. В Австралии самые яркие болельщики у «Сиднея», у них на выезд иногда и тысяча человек выбирается. - Вы живете на базе клуба или Вам снимают квартиру?

- Снимает квартиру. Мне предоставили определенный бюджет - я нашел квартиру с видом на океан. Цены на квартиры и их размер тут кошмарные. Много денег и мало метров. - Вы больше года играете за пределами России и Финляндии – какая кухня Вам понравилось больше – в Австралии или Гонконге?

- Вообще-то я всеяден. Но так как я фанат китайской еды - Гонконг в этом плане для меня рай. Я люблю острую пищу, а тут ее еще и вкусно готовят. - Попробовали пекинскую утку и китайскую водку со звездой на этикетке?

- В ресторане утку не пробовал, а вот на командном обеде нам ее уже давали - вкусно. Про водку – спасибо, учту. Заходил в магазин – видел много разных вариантов водки, но не рискнул местную пробовать, теперь буду знать, что брать. Хотя врятли получится продегустировать, так как тут на тренировках такие сумасшедшие нагрузки, которые я не встречал ни в одной команде, в которой играл. Мне моя девушка после тренировки предлагает погулять по городу- а у меня после этой жары и влажности только одна мысль: в душ и спать. - Вы собирались вместе с командой в ресторане или может, сдружились с кем-то из игроков? - Китайцы и гонконгцы чем-то похожи на финнов – очень сдержанные. Привет-пока. А командные сборы и в Финляндии и в Австралии обычное дело – три-четыре раза в сезон. В Австралии после окончания сезона на три дня поехали оторваться по клубам Сиднея. Пожгли немного, но намного спокойней, чем это было бы в Финляндии (смеется). - Были на самой тусовочной улице города Лан Квай Фонг?

- Видимо был, потому что я был на самой тусовочной улице Гонконга (смеется).

Nouse ylös, älä filmaa oli tuomio. #kungfu#hksininen #taaspataan Публикация от Aleksandr Kokko (@aleksandr.kokko) Сен 16 2017 в 2:23 PDT