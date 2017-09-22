Футбольный транзит от австралийских кенгуру к тайфунам Гонконга
«Советский спорт» продолжает серию интервью с российскими
футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах. Сегодня интервью с
российско-финским нападающим Александром Кокко, игроком гонконгского
футбольного клуба «Истерн Спортс Клаб».
- Александр, ваша семья переехала в Финляндию, когда Вам было
десять лет. Там вы продолжили заниматься футболом, что дважды привело вас к
званию лучшего бомбардира Финляндии.
- Два раза в высшей лиге и один раз в первом дивизионе.
- В одном из интервью Вы сказали, что считаете себя русским с
финским менталитетом.
- Не совсем так. Я родился в Питере и жил там до десяти лет, у меня там сестра сейчас живет, я к ней иногда приезжаю. У меня менталитет русского человека. От финских футболистов я всегда отличался взрывным характером и наличием своего мнения, которое иногда шло в разрез с мнением тренера. Для финского игрока это неприемлемо.
- Вы свободно говорите на русском и финском. У Вас
двойное гражданство?
- Да, это так.
- Как Вы попали в Австралию?
- Мой агент получил из Австралии запрос на нападающего и предложил меня. Австралийцы посмотрели видео с моими голами и пригласили в команду.
Считаю, что это замечательная страна. Тренируюсь в
прекрасном городе Ньюкасл. Наверное,
это самый красивый из всех австралийских городов, что я видел.
- Что удивило по сравнению с чемпионатом Финляндии?
- Если только огромные стадионы, на которых я до этого не играл. Больше ничего особенно не поразило, но было прикольно сменить чемпионат Финляндии на этот незнакомый и далекий континент. Сама страна очень понравилась.
- Григорий Гришин, который играет в ЮАР, рассказывал, что приходится постоянно
пользоваться кремом от загара. В
Австралии солнце,
наверное, еще
страшней?
- Мне довелось побывать в ЮАР и могу сказать, что, действительно, солнце в Австралии гораздо злее. На все тренировки я использовал кремом от загара.
- А на игры?
- В Австралии игры были поздно вечером, когда солнце село, или после пяти вечера, когда мне было уже привычно на этом солнце. Мой папа по происхождению наполовину иранец, а наполовину фин.
- Был ли в Австралии лимит на легионеров?
- Три или четыре легионера в заявке на сезон. Выходить в основе могут все.
- Вы были на просмотре в «Томи» и играли на Кубке ФНЛ в феврале
2015 году, почему не остались в России?
- Это была довольно странная история. Мне показалось, что меня навязывали тренеру, который тогда возглавлял томский клуб. Он дал мне пятнадцать минут в конце матча, всем видом показывая, что он во мне не заинтересован. За эти пятнадцать минут голов не было, поэтому шансов остаться в команде у меня не осталось (смеется).
- Вернемся в сегодняшний день: этим летом вы перешли в гонконгский футбольный
клуб «Истерн Спортс Клаб» после сезона в Австралийской Лиге, который никак нельзя оценить Вам положительно - все-таки один гол для нападающего - это очень мало.
- Сезон не сложился. Тренер, который меня позвал, был уволен через две недели. В первой же игре я получил травму,через некоторое время выздоровел, а, когда вышел на поле, получил рецидив. Таким образом, выбыл еще на три недели. Набрал форму, сыграл две игры- сломал челюсть…
- Какая несчастливая Австралия!
- Да. Получилось, как получилось. Команда у нас играла неважно. Пришел новый тренер, который поменял модель игры и сломал сезон не только мне, но и еще нескольким игрокам, которых он откровенно недолюбливал. Я никогда плохо про тренера не говорил, но Марк Джонс - это что-то с чем-то. В конце сезона против него была настроена вся команда. Закончили сезон на последнем месте.
- Насколько я помню из A-League никто не вылетает.
- Да. В этом отношении нам было спокойно.
- Он остался главным тренером «Ньюкасл Джетс»?
- Нет, его поменяли этим летом.
- У Вас был шанс остаться в Австралии?
- Эрни Меррик - новый главный тренер команды пришел с новой моделью игры и со своим нападающим. Он подошел ко мне и сказал, что есть два варианта- меня могут отпустить свободным агентом в любой клуб или я остаюсь и пытаюсь бороться за место в составе, но я для него лишь игрок запаса. Это было честно с его стороны. Я сначала хотел остаться и бороться, но тут он мне предложил вариант с Гонконгом. Он раньше тренировал местную сборную. После переезда в Австралию его помощник Сытоу Манчунь возглавил «Истерн Спортс Клаб» и Меррик рекомендовал ему меня. Манчунь по телефону рассказал мне про клуб. Сказал, что видит меня игроком основы, что здесь любят футболистов. Дал мне две недели подумать -это были очень сложные две недели. Оставаться бороться или ехать в новую страну и точно играть в основе.
- Вы перешли в гонконгский клуб и уже забили три гола в трех матчах за клуб, который правда все эти три матча проиграл - быстро влились в коллектив?
- Я пришел в коллектив с первого дня предсезонки. Первый матч, я вышел на замену, когда мы уже проигрывали, а два остальных играл в основе, но мы проиграли, хотя доминировали весь матч.
- Сравните чемпионаты Австралии, Финляндии и Гонконга.
- Чемпионат Гонконга ближе к финскому чемпионату. Но тактически проигрывает, особенно при игре в обороне.
- Расскажите про чемпионат, я был уверен, что у Гонконга нет отдельного чемпионата. Думал, что он входит в систему чемпионата Китая?
- Нет, это отдельный чемпионат. Победитель попадает в групповой этап азиатской Лиги Чемпионов, вице-чемпион в квалификацию. Десять команд, два круга, девять месяцев идет чемпионат. Есть еще три разных кубка с разнообразной системой плей-офф, но я ее пока до конца не понял.
- Как Вам климатические условия в Гонконге и Австралии? Я был в Гонконге ровно семь лет назад в начале октября, он мне показался ужасно влажным и душным.
- Все говорят, что в октябре будет полегче (смеётся). Австралия для меня была в пять раз легче. Тут влажно, жарко. С восьми утра до двенадцати часов ночи плюс тридцать-тридцать пять. Разница лишь в том, что ночью солнца нет.
- И ночью в окно прилетают огромные летающие тараканы…
- По сравнению с Австралией, в Гонконге их практически нет, там они просто везде. Я с тараканами до переезда в встречался последний раз питерском детстве, но чтоб они были размером с коробок спичек и в таких количествах, такого я не видел нигде!
- Недавно у вас бушевал тайфун, A-League было страшно?
- Было штормовое предупреждение, у нас отменили тренировку и сказали сидеть дома. Я поехал на квартиру. Вдруг смотрю по телевизору, передают кадры, на которых люди по городу летают. Выглянул в окно, а в нашем районе просто легкий дождь. Всего два километра от эпицентра тайфуна и тишина.
- Расскажите про свой клуб «Истерн».
- «Истерн» и «Китчи»- два клуба, которые бьются за чемпионство последние пять лет. Всю предсезонку мы играли на искусственных полях и лишь перед началом сезона подписали договор с местным университетом и теперь тренируемся на их стадионе с натуральным газоном. Наш стадион вмещает шесть тысяч восемьсот болельщиков. Это домашняя арена не только для нас, но и для «Китчи».
- Поля натуральные?
- Да, на всех стадионах, а вот тренировочные поля у большинства клубов искусственные.
- У клуба есть прозвище?
- «Длинные львы». Тут в чемпионате забавная история: часто меняются президенты и хозяева клубов, поэтому название команд меняется, чуть ли не каждый сезон. «Истерн» существует под этим названием с 1930 года, а вот в чемпионате сейчас есть команда «Ли Ман» по имени президента и владельца клуба, который пока не придумал, как она будет называться, вот и играют под его именем.
- Есть лимит на легионеров в чемпионате Гонконга?
- Четыре на поле и шесть в заявке на сезон.
- Сколько их у вас в команде?
- Один кореец, два бразильца, два испанца и я. Бразильцы и испанцы тут уже давно играют. Все нормальные ребята. Таких как замбийцы, с которыми я играл в Финляндии, которые на электрическую плиту сложили дрова и развели костер, а сами спали вчетвером на одном матрасе в трехкомнатных апартаментах, тут нет. Один из испанцев мой сосед по дому -на этаж выше живет.
- Встречали игроков из стран бывшего Советского Союза в чемпионатах Австралии и Гонконга?
- Только тут. Алексей Шлякотин- голкипер из «Гонконг Рейнджерс». Перекинулись с ним парой фраз на тренировке, которую клубы вместе проводили. Скоро встретимся на поле.
- Если сравнить зарплаты между Финляндией, Австралией и Гонконгом?
- Мне трудно сравнить среднюю зарплату по чемпионату, но у меня осталась на уровне Австралии, больше чем в Финляндии. Забавный момент: мне первую зарплату в «Истерн» выдали наличными, потому что не успели получить на меня рабочую визу и открыть счет в местном банке.
- Сейчас все информагенства активно распространяют новость о том, что Кавани и Неймар поругались из-за бонуса за «звание лучший бомбардир чемпионата Франции», у вас есть в контракте бонус за звание «лучший бомбардир чемпионата Гонконга»?
- Нет (смеется), нет такого бонуса. Просто забивай для команды, для себя. Просто будь лучшим!
- Много болельщиков ходит на футбол в Гонконге?
- Я пока участвовал только в трех играх. На первую игру пришло почти семь тысяч, на второй было тысячи две, а вот играли в гостях против «Ли Ман» пришло всего восемьсот человек.
- Самая большая аудитория, при которой вы играли в Австралии и Гонконге?
- В Гонконге, я уже сказал, около семи тысяч человек. В Австралии на домашнем стадионе где-то девять тысяч болельщиков, а вот в Мельбурне или Сиднее пришло около двадцати тысяч. В Австралии крикет, регби и австралийский футбол собирают полные стадионы, футбол не так популярен.
- Самые длинные расстояния, на которые вы отправлялись на выезд в Австралии и Гонконге?
- В A-League мы дважды по три часа летали в гости к «Перт Глори» и «Веллингтон Феникс». Причем «Феникс» находится в Новой Зеландии, но играет в чемпионате Австралии. В Гонконге мы поедем на автобусе в сторону Шеньчженя, километров двести, а остальные клубы играют рядом, мы до них добираемся на метро. Но самым кошмарным был выезд на предсезонных сборах, куда-то в Центральный Китай. Дорога из Гонконга на самолете и автобусе заняла тридцать два часа.
- С кем дерби у «Ньюкасл Джетс» и «Истерн Спортс Клаб»?
- У «Ньюкасла» с «Сентрал Кост Маринерс», а у «Истерн» с «Китчи».
- Есть ли в Австралии и Гонконге ультрас и околофутбол?
- Ультрас и околофутбола нет. Футбольные болельщики и в Австралии и в Гонконге - это очень молодые люди, я бы даже сказал, школьники. В Австралии самые яркие болельщики у «Сиднея», у них на выезд иногда и тысяча человек выбирается.
- Вы живете на базе клуба или Вам снимают квартиру?
- Снимает квартиру. Мне предоставили определенный бюджет - я нашел квартиру с видом на океан. Цены на квартиры и их размер тут кошмарные. Много денег и мало метров.
- Вы больше года играете за пределами России и Финляндии – какая кухня Вам понравилось больше – в Австралии или Гонконге?
- Вообще-то я всеяден. Но так как я фанат китайской еды - Гонконг в этом плане для меня рай. Я люблю острую пищу, а тут ее еще и вкусно готовят.
- Попробовали пекинскую утку и китайскую водку со звездой на этикетке?
- В ресторане утку не пробовал, а вот на командном обеде нам ее уже давали - вкусно. Про водку – спасибо, учту. Заходил в магазин – видел много разных вариантов водки, но не рискнул местную пробовать, теперь буду знать, что брать. Хотя врятли получится продегустировать, так как тут на тренировках такие сумасшедшие нагрузки, которые я не встречал ни в одной команде, в которой играл. Мне моя девушка после тренировки предлагает погулять по городу- а у меня после этой жары и влажности только одна мысль: в душ и спать.
- Вы собирались вместе с командой в ресторане или может, сдружились с кем-то из игроков?
- Китайцы и гонконгцы чем-то похожи на финнов – очень сдержанные. Привет-пока. А командные сборы и в Финляндии и в Австралии обычное дело – три-четыре раза в сезон. В Австралии после окончания сезона на три дня поехали оторваться по клубам Сиднея. Пожгли немного, но намного спокойней, чем это было бы в Финляндии (смеется).
- Были на самой тусовочной улице города Лан Квай Фонг?
- Видимо был, потому что я был на самой тусовочной улице Гонконга (смеется).
- Скатались к Биг Будда, Пику Виктории?
- Собирались в прошлые выходные, но меня вратарь соперника так подбил, что до сих пор все болит, хорошо, что он еще в ногу попал, а не туда, куда целил. На фотографии видно, что это было очень опасно (смеется). Но ходить я после встречи с ним мог только маленькими перебежками.
- Что-нибудь поразило в Гонконге?
- Тут огромное количество людей занимается спортом. Йогой или Ушу. Идет человек в костюме или дама в джинсах, вдруг ни с того ни с сего начинают на асфальте делать спортивные упражнения. Растяжки, какие-то упражнения, ноги за уши закидывать. Делает это все и стар и млад. У меня из окна видна набережная, где кроме спортивных упражнений, они еще и танцуют. А если касательно футбола, то перед началом сезона команде принесли зажаренного поросенка в апельсинах, зажгли свечи и провели обряд освещения команды.
- Александр, кто Ваш кумир в футболе, если есть?
- Бразилец Роналдо. Я видел его игру и скажу, что рядом с ним Месси и Роналду и рядом не стоят.
- И последний вопрос, который мы всем задаем - за какой клуб болеете?
- «Барселона», «Челси» и «Зенит». «Барса» на первом месте из трех этих клубов. В детстве я мало видел футбола. Отец не любил его и не давал мне смотреть. Но в тех немногих матчах, что я видел, «Барселона» с Ривалдо и Клювертом была сногсшибательна. А «Челси» времен Дзолы и Виалли, какая команда была! Потом ее Абрамович купил и «Челси» нам всем еще ближе стал. «Зенит» - это мое детство, родной город. Родину не забываю, часто смотрю их игру по интернету. Очень переживал, что в прошлом году «Спартак» стал чемпионом. Уверен, что в этом году победа будет за нами, тем более Кокорин взял себя в руки и стал забивать. Но игра «Барселоны» во все века- это всегда волшебство !