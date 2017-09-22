Десять регионов и 550 школ

Благодаря совместному проекту РШФ и фонда Тимченко все больше школьников участвуют в «Белой ладье». Фото Владимира Барского

Три года исполнилось проекту Российской шахматной федерации «Шахматы в школах». За это время проект охватил уже десять регионов России. Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский рассказал, в чем смысл проекта и каковы его перспективы.

Сейчас подходящее время для дискуссии – нужны ли шахматы в школе и, если нужны, в каком формате их преподавать? Для того чтобы дискуссия велась содержательно, нужно представлять, что уже сделано в этой сфере.

Недавно совместному проекту Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школах» исполнилось три года.

Очевидно, что шахматы полезны для развития детей. Они прививают знания в игровой форме, учат ответственности за свои решения и воспитывают уважительное отношение к соперникам. И, конечно, шахматы – самая объективная игра на свете. В поражении всегда виноват только ты сам, а не судья или тренер.

Преподавание шахмат в школах отличается в зависимости от региона. В некоторых регионах шахматы преподают в виде предмета дополнительного образования, в других – как основной предмет. Мы пришли к выводу, что шахматы хорошо преподавать в начальных классах и делать это в течение двух лет – во втором и третьем классах. Для первоклашек это достаточно сложный предмет. А вот 8–9 лет – отличный возраст, когда ребенок и восприимчив и не перегружен более серьезными предметами.

Проект с коллегами из Фонда Тимченко мы начинали с Псковской области. Там дееспособная шахматная федерация. В области больше десяти лет преподавались шахматы во втором классе во всех школах. И мы решили это поддержать, помогли оснастить школы инвентарем и учебно-методической литературой, провели конкрус среди общеобразовательных учреждений на лучшее преподавание шахмат, затем открыли в области центр по обучению педагогов. Сейчас псковские учителя ездят по стране, помогают своим коллегам, которые также хотят запустить новый предмет.

Следует сказать, что мы приходим в регион только в том случае, если уверены в качестве местной шахматной федерации и в желании этот проект проводить.

ОБ УЧЕБНИКАХ

Для нашей программы мы разработали специальный учебник. Изучили международный опыт – шахматы преподают в Армении, Германии, США, Турции и многих других странах. В итоге появился учебно-методический комплекс Владимира Барского «Шахматная школа», который включает учебник, рассчитанный на 32 урока (по одному уроку в неделю), рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя. Выпустили УМК первого года обучения, заканчиваем работу надо вторым.

О КРИТЕРИЯХ

У нас есть понятный критерий, который позволяет оценить, насколько успешно развивается проект в том или ином регионе, – это турнир «Белая ладья». Если в какой-то области принимали участие в «Белой ладье» 10 школ, а через два года – 100, можно считать, что проект развивается успешно.

Удачное выступление в «Белой ладье» позволяет школам накапливать дополнительные баллы. При прохождении аттестации педагогическим коллективом эти баллы учитываются. Это, кстати, тоже повышает интерес школы к участию в «Белой ладье». За три года существования проекта мы увидели, как увеличилось количество школ, участвующих в «Белой ладье».

О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

По нашей программе обучение шахматам проходит во втором и третьем классах. Совершенно не обязательно, чтобы преподаватель был из начальных классов. В одной школе не нужно больше одного преподавателя шахмат. Практически в каждой школе есть человек из преподавательского состава, который неравнодушен к шахматам.

После того как он пройдет подготовку, он может заниматься с детьми. По основной специальности он может быть учителем физики, математики или физкультуры. Вместе с новой специализацией он получает дополнительные часы. Правда, это часы дополнительного образования, они оплачиваются хуже, чем основные уроки. С другой стороны, если учитель получает дополнительную квалификацию, он повышает свой разряд, а следовательно, и зарплату.

О ПОПУЛЯРНОСТИ

Просто приходить в какой-то регион и агитировать за наш проект мы считаем неправильным. За три года он набрал популярность, необходимость в агитации отпала; наоборот, мы выбираем желающих на конкурсной основе.

Технология простая: региональная шахматная федерация совместно с региональным министерством образования готовят заявку, а мы ее принимаем либо возвращаем на доработку. Постепенно за три года мы пришли в десять регионов.

В Москве или Питере школы предлагают множество предметов дополнительного образования. В других регионах такого выбора нет, и они с удовольствием выбирают шахматы. Более дешевого вида спорта не найти. Поэтому в Забайкалье, например, было очень много желающих. Причем не только в Чите, но и в отдаленных городках, что особенно ценно. Ведь там детям часто просто нечем заняться.

Затем мы включили в проект Краснодарский край и Новосибирскую область. В Ингушетии движущей силой проекта стал чемпион Европы Эрнесто Инаркиев, который возглавляет местную федерацию. Постепенно набралось порядка 550 школ, в которых учат еще и шахматам. Мы проводим конкрусы среди школ – участников проекта. Лучшие школы получают компьютеры, лучшие учителя – денежные призы, школьные команды – поездки на турниры. Мы надеемся, что со временем мы перестанем говорить о количестве школ и будем больше внимания уделять качеству шахматного образования.

О ДРУГИХ ПРОЕКТАХ

Мы не единственные, кто занимается «Шахматами в школах». Есть одиночки-энтузиасты, как Игорь Геннадьевич Сухин, автор первого школьного шахматного учебника.

В Ханты-Мансийске давно и плодотворно занимаются обучением шахматам в школах. Там и так все хорошо, поэтому мы туда не планируем приходить.

Своя программа у президента шахматной федерации Московской области Сергея Нестерова. Существует фонд «Шахматы в школах», который поддерживает президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Они разработали учебник, рассчитанный на четыре года обучения. Но мы считаем, что это слишком много.

О СТАНДАРТАХ

Пока не существует единого стандарта обучения школьников нашей игре. Кстати. Минобразования недавно ввело третий урок физкультуры. И вот здесь уроки шахмат могут очень помочь, потому что не требуют больших дополнительных затрат.

Думаю, в течение ближайших лет появятся некие стандарты преподавания шахмат в школах – при нынешнем активном спросе на шахматы это было логичным и естественным шагом. Хотелось бы, чтобы эти стандарты основывались на практике, которая уже существует.

Лично я не являюсь сторонником обязательного преподавания шахмат в школе. Мне кажется, что управляющий совет каждой школы сам может решать, нужно ли вводить обязательные уроки или следует оставить шахматы в качестве предмета дополнительного образования.