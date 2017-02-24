Дмитрий Лоськов: Я не мальчик, чтобы напрашиваться

Дважды лучший футболист страны (2002 и 2003 гг.) Дмитрий Лоськов заявлен за «Локомотив». В январе 2015 года обозреватели «Советского спорта» Николай Роганов и Роман Вагин взяли интервью у Лоськова. Тогда он говорил, что карьеру закончил. Публикуем часть беседы из 2015-го.

«Я ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ»

- Дмитрий, как встретили Новый год?

- Традиционно, дома в кругу семьи.

- Дмитрий Парфенов недавно сказал, что мечтает попасть в вашу хоккейную команду, к Дмитрию Сычеву, Вадиму Евсееву. Не берете?

- У Парфенова мало времени, он же в «Текстильщике» работает. Мы играем три раза в неделю. Я лет до четырнадцати занимался хоккеем. Играл в нападении, но душа больше к футболу лежала.

- В конце прошлого года отмечали 10-летие чемпионства «Локомотива». Кто организовал?

- Семин позвонил Евсееву, сказал: «Вадик, собери всех». Евсеев как раз ехал из Иваново в Москву, набрал мне: «Я за рулем, можешь посмотреть, кто тогда играл?». Я нашел в интернете заявку «Локомотива» 2004 года, сфотографировал, переслал ему по WhatsApp. Он всех обзвонил.

- Кого давно не видели?

- Малхаза, лет пять не общались.

- А иностранцы где, Лима?

- Даже не знаю. Говорят, у него своя ферма в Бразилии, то ли коров разводит, то ли крокодилов. Многие не смогли приехать: Гуренко работал, Бузникин не вылетел из Краснодара из-за тумана, Филатов заболел.

- Кстати, Филатов ведь ваш крестный.

- Он многое для меня сделал. Я крестился в зрелом возрасте, в 33 года, как раз уходил из «Локомотива». Храм возле стадиона, батюшки знакомые, они часто приходят на стадион, болеют.

- Филатова в последнее время не слышно, ни интервью, ни комментариев.

- Он очень переживает из-за того, что происходит с «Локомотивом».

- Заметили, кто больше прибавил в весе – Пименов или Евсеев?

- Пименов.

- Недавно сказали: «Наверное, я завершил карьеру игрока».

- Конечно, завершил. Полтора года не играю, в феврале мне будет 41. Когда время приходит, надо уходить.

- В эти полтора года хотелось играть?

- Хотелось, вопрос – где. В Воронеж звали, еще куда-то, но на периферию, в первую лигу не поехал бы. Хватило «Сатурна», в котором боролись за выживание. Первый-то сезон был хороший, с Гаджиевым заняли пятое место, а потом повалились.

«БИЛИЧ ГОВОРИЛ, ЧТО МОГУ НЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ»

- Когда поняли, что карьера завершена?

- Последний год в «Локомотиве». На меня не рассчитывали, говорили, что могу не заезжать перед игрой на базу, то есть даже в заявку на матч не попадал, только тренировался. Обидно, конечно. Билич изначально не видел меня в команде, говорил, что могу вообще на тренировки не приходить. Выпустил только на Кубок в Майкопе, половина команды не поехала, надо же было кому-то играть.

- При Биличе вы могли установить рекорд по количеству проведенных в чемпионате России сезонов, но он не выпустил вас даже на минуту.

- Я не знал об этом рекорде. Хотелось бы, конечно.

- Билич ушел, пришел Кучук.

- Я был в подвешенном состоянии. Летом 2013 года контракт закончился, мне никто ничего не говорил. Пришел в клуб, сказали, что как с футболистом со мной контракт заключать не будут: «Можем предложить тебе работу в клубе». – «Меня это не устраивает. Почему нельзя остаться с основной командой? Как Семак в «Зените». – «Мы тебе перезвоним». Мол, нужно с Кучуком поговорить, а тот сказал: «Со Смородской обсуди». Два раза заходил, меня туда-сюда отправляли и я понял, что нет смысла, я не мальчик, чтобы напрашиваться. На этом все и закончилось.

- Тяжело переживали уход из «Локомотива» при Бышовце в 2007-м?

- Уникальный человек, мэтр! Когда он убрал Вадика Евсеева, я понимал, что следующим буду я. Не хочу вспоминать... Может, и хорошо, что тогда ушел. Люди, которые появились, в клубе – их цели с моими не совпадали.

- Есть у вас в футбольном мире враги, которым руки не подадите?

- Есть такие, человека три, но зачем о них говорить?

- Когда в 2010-м вернулись, это был другой «Локомотив»? Не та команда-семья.

- Конечно, из того коллектива остался, кажется, только Сычев. Семин тщательно собирал команду, каждый год покупал не трех-четырех, а одного. Смотрел на человека – нужен он или нет. Плохих людей не брали, а если появлялись, не задерживались. Тот же Бикей – всегда сам по себе, центральный защитник, а мог побежать вперед гол забивать.

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В ФУТБОЛ»

- На стадион футбол смотреть ходите?

- Когда время есть. Переживаю за «Локомотив», интересно же, на каком он месте болтается.

- Вы всегда отличались хорошим пасом. У вас это от природы или развивали?

- В детстве брал мяч и в спортзале бил через волейбольную сетку. В одну зону, в другую, левой ногой, правой.

- Самый памятный голевой пас.

- Димке Хохлову, когда он с 20 метров головой «Интеру» забил.

- Самый памятный гол.

- В золотом матче. И «Галатасараю» в гостях.

- Самый красивый гол.

- С «Брондбю» дома. Проигрывали 0:2, 4:2 выиграли. Евсеев через полполя дал диагональ, видел, что я подключался. Мяч летел-летел и я левой ногой пробил слета, забил в дальний угол.

- Самое обидное поражение.

- От «Монако». Дома могли больше выиграть, в конце Обиора не отдал Парксу, 3:1 было бы спокойней. А в ответном матче нам не дали бы выиграть. Судья сразу карточек надавал, пенальти придумал.

- Поступок, о котором жалеете.

- Красная карточка в матче против «Монако». Первая желтая за разговоры, когда назначили пенальти, а вторая – можно было не идти в подкат в центре поля. Потом под трибунами в коридоре, смотрел игру, переживал.

- Когда играли, готовились к тому, чтобы стать тренером?

- Нет, не думал, что все так быстро кончится. Надо искать работу, хватит дома сидеть, полтора года отдыхал.

- Как ваша учеба?

- Закончилась. Получил лицензию категории А.

- Чего сейчас хочется?

- Вернуться в футбол, поработать с хорошим тренером.

- Для этого надо быть в тусовке, звонить, просить.

- Да, я не такой человек. Может, поэтому пока без работы...