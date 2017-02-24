Дмитрий Лоськов: Я не мальчик, чтобы напрашиваться
Дважды лучший футболист страны (2002 и 2003 гг.) Дмитрий Лоськов заявлен за «Локомотив». В январе 2015 года обозреватели «Советского спорта» Николай Роганов и Роман Вагин взяли интервью у Лоськова. Тогда он говорил, что карьеру закончил. Публикуем часть беседы из 2015-го.
«Я ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ»
- Дмитрий, как
встретили Новый год?
- Традиционно, дома в кругу семьи.
- Дмитрий Парфенов
недавно сказал, что мечтает попасть в вашу хоккейную команду, к Дмитрию Сычеву,
Вадиму Евсееву. Не берете?
- У Парфенова мало времени, он же в «Текстильщике» работает. Мы играем три раза в неделю. Я лет до четырнадцати занимался хоккеем. Играл в нападении, но душа больше к футболу лежала.
- В конце прошлого
года отмечали 10-летие чемпионства «Локомотива». Кто организовал?
- Семин позвонил Евсееву, сказал: «Вадик, собери всех». Евсеев как раз ехал из Иваново в Москву, набрал мне: «Я за рулем, можешь посмотреть, кто тогда играл?». Я нашел в интернете заявку «Локомотива» 2004 года, сфотографировал, переслал ему по WhatsApp. Он всех обзвонил.
- Кого давно не
видели?
- Малхаза, лет пять не общались.
- А иностранцы где,
Лима?
- Даже не знаю. Говорят, у него своя ферма в Бразилии, то ли коров разводит, то ли крокодилов. Многие не смогли приехать: Гуренко работал, Бузникин не вылетел из Краснодара из-за тумана, Филатов заболел.
- Кстати, Филатов
ведь ваш крестный.
- Он многое для меня сделал. Я крестился в зрелом возрасте, в 33 года, как раз уходил из «Локомотива». Храм возле стадиона, батюшки знакомые, они часто приходят на стадион, болеют.
- Филатова в
последнее время не слышно, ни интервью, ни комментариев.
- Он очень переживает из-за того, что происходит с «Локомотивом».
- Заметили, кто
больше прибавил в весе – Пименов или Евсеев?
- Пименов.
- Недавно сказали:
«Наверное, я завершил карьеру игрока».
- Конечно, завершил. Полтора года не играю, в феврале мне будет 41. Когда время приходит, надо уходить.
- В эти полтора года
хотелось играть?
- Хотелось, вопрос – где. В Воронеж звали, еще куда-то, но на периферию, в первую лигу не поехал бы. Хватило «Сатурна», в котором боролись за выживание. Первый-то сезон был хороший, с Гаджиевым заняли пятое место, а потом повалились.
«БИЛИЧ ГОВОРИЛ, ЧТО МОГУ НЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ»
- Когда поняли, что
карьера завершена?
- Последний год в «Локомотиве». На меня не рассчитывали, говорили, что могу не заезжать перед игрой на базу, то есть даже в заявку на матч не попадал, только тренировался. Обидно, конечно. Билич изначально не видел меня в команде, говорил, что могу вообще на тренировки не приходить. Выпустил только на Кубок в Майкопе, половина команды не поехала, надо же было кому-то играть.
- При Биличе вы могли
установить рекорд по количеству проведенных в чемпионате России сезонов, но он
не выпустил вас даже на минуту.
- Я не знал об этом рекорде. Хотелось бы, конечно.
- Билич ушел, пришел
Кучук.
- Я был в подвешенном состоянии. Летом 2013 года контракт закончился, мне никто ничего не говорил. Пришел в клуб, сказали, что как с футболистом со мной контракт заключать не будут: «Можем предложить тебе работу в клубе». – «Меня это не устраивает. Почему нельзя остаться с основной командой? Как Семак в «Зените». – «Мы тебе перезвоним». Мол, нужно с Кучуком поговорить, а тот сказал: «Со Смородской обсуди». Два раза заходил, меня туда-сюда отправляли и я понял, что нет смысла, я не мальчик, чтобы напрашиваться. На этом все и закончилось.
- Тяжело переживали
уход из «Локомотива» при Бышовце в 2007-м?
- Уникальный человек, мэтр! Когда он убрал Вадика Евсеева, я понимал, что следующим буду я. Не хочу вспоминать... Может, и хорошо, что тогда ушел. Люди, которые появились, в клубе – их цели с моими не совпадали.
- Есть у вас в
футбольном мире враги, которым руки не подадите?
- Есть такие, человека три, но зачем о них говорить?
- Когда в 2010-м
вернулись, это был другой «Локомотив»? Не та команда-семья.
- Конечно, из того коллектива остался, кажется, только Сычев. Семин тщательно собирал команду, каждый год покупал не трех-четырех, а одного. Смотрел на человека – нужен он или нет. Плохих людей не брали, а если появлялись, не задерживались. Тот же Бикей – всегда сам по себе, центральный защитник, а мог побежать вперед гол забивать.
«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В ФУТБОЛ»
- На стадион футбол
смотреть ходите?
- Когда время есть. Переживаю за «Локомотив», интересно же, на каком он месте болтается.
- Вы всегда
отличались хорошим пасом. У вас это от природы или развивали?
- В детстве брал мяч и в спортзале бил через волейбольную сетку. В одну зону, в другую, левой ногой, правой.
- Самый памятный
голевой пас.
- Димке Хохлову, когда он с
- Самый памятный гол.
- В золотом матче. И «Галатасараю» в гостях.
- Самый красивый гол.
- С «Брондбю» дома. Проигрывали 0:2, 4:2 выиграли. Евсеев через полполя дал диагональ, видел, что я подключался. Мяч летел-летел и я левой ногой пробил слета, забил в дальний угол.
- Самое обидное
поражение.
- От «Монако». Дома могли больше выиграть, в конце Обиора не отдал Парксу, 3:1 было бы спокойней. А в ответном матче нам не дали бы выиграть. Судья сразу карточек надавал, пенальти придумал.
- Поступок, о котором
жалеете.
- Красная карточка в матче против «Монако». Первая желтая за разговоры, когда назначили пенальти, а вторая – можно было не идти в подкат в центре поля. Потом под трибунами в коридоре, смотрел игру, переживал.
- Когда играли,
готовились к тому, чтобы стать тренером?
- Нет, не думал, что все так быстро кончится. Надо искать работу, хватит дома сидеть, полтора года отдыхал.
- Как ваша учеба?
- Закончилась. Получил лицензию категории А.
- Чего сейчас
хочется?
- Вернуться в футбол, поработать с хорошим тренером.
- Для этого надо быть
в тусовке, звонить, просить.
- Да, я не такой человек. Может, поэтому пока без работы...