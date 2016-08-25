Микко Коскинен: Надо обыграть Россию на Кубке мира
К старту сезона Spb.Sovsport.ru поговорил с вратарем Микко Коскиненым – основным у Олега Знарка в СКА и одним из финнов на Кубке мира.
«Мешки с песком – для меня новый опыт»
– Мне нравится стиль работы Олега Знарка, он очень справедливый тренер, – делится Коскинен впечатлениями от нового клубного тренера. Есть шанс, что в сентябре Микко сыграет и против него на Кубке мира за сборную Финляндии, ведь Россия с финнами в одной группе. – Честно говоря, у меня не было особых мыслей, ожиданий от встречи со Знарком. Точно одно: сейчас работать мне с ним комфортно.
– У вас, у вратарей,
на сборе в Новогорске действительно были абсолютно те же упражнения, что и у
полевых игроков? Бег с мешками, наполненными песком, например.
– Часть работы действительно мы делали вместе – это же базовая «физика» на весь сезон. Но потом вратарей отделяли, и мы работали уже по своей программе. Не могу сказать, самая сложная в карьере это была предсезонка или нет – важно, что подготовились мы классно. А бег с мешками по 10 килограммов действительно был, тут точно для меня совершенно новый опыт (улыбается).
– Вас сразу же
нагрузили и матчами по полной программе: из семи игр, если считать вместе с
предсезонными, вы провели шесть. Уже чувствуете, что это как в плей-офф, где
вас почти не меняют?
– Даже и близко нет такого ощущения, во время предсезонки оно и не может появиться – это же всего лишь подготовка. Да, тоже матчи, но с совсем другим отношением к ним. Игры не очень быстрые, все немного уставшими выходят на лед. Что было до старта регулярного чемпионата – только путь к первому матчу сезона с «Трактором», не стоит преувеличивать.
«Кубок Гагарина все равно ценнее Кубка мира»
– У вас ведь
подготовка не только к регулярному чемпионату КХЛ, а еще и к Кубку мира.
– Я только о ближайших матчах за СКА думаю, а Кубок мира для меня – это еще нескоро. Моя цель – без спадов, уверенно начать сезон.
– Вас удивил сам
вызов в сборную Финляндии на Кубок мира?
– Конечно, у нас ведь сильных вратарей в НХЛ предостаточно. И я горд, что меня выбрали – надо выложиться теперь, чтобы это решение оправдать.
– Это ведь ваша
классная игра на чемпионате мира заставила тренеров задвинуть вратарей из НХЛ и
взять именно вас?
– Я стал прибавлять после января в прошлом сезоне, и на чемпионате мира у меня многое получилось. У меня были разговоры с тренерами, но я бы не хотел сейчас об этом распространяться, рассуждать о своей роли в сборной Финляндии на Кубке мира. Скажу одно: состав у нас сильный, конкуренция высочайшая – и как раз поэтому мы на крупных турнирах почти всегда выступаем успешно. Я готов к любой роли: хоть на первом плане, хоть где-то дальше. И все мои партнеры, уверен, тоже.
– Кубок мира в этом
сезоне – главное, он важнее Кубка Гагарина? Все-таки одно дело ежегодный
трофей, другое – тот, который с 2004-го не разыгрывали и не собираются чаще
раза в четыре года.
– Ну нет, Кубок Гагарина – все равно самое ценное. Кубок мира – это же пара недель всего, а тут длинный сезон. Главная цель для меня, моя мечта в этом сезоне в первую очередь – чтобы мы снова стали лучшими в КХЛ. И ведь это абсолютно точно возможно: тренеры, состав – у нас все на отличном уровне.
– Тренер вратарей
Марко Торениус, который всегда был в первую очередь сосредоточен на работе с
вами, во время подготовки к Кубку мира и самого турнира будет с вами или
останется в СКА?
- Марко останется, он ведь сможет в это время помогать другим нашим вратарям. А мне, кстати, идет на пользу работа с нашим новым тренером вратарей Рашитом Давыдовым. Хотя окончательные выводы все же давайте оставим до концовки сезона. У Марко и Рашита очень многие мысли, мнения об игре вратарей совпадают – это мне тоже очень помогает.
«У Лайне просто образ взрослого, на самом деле он все еще ребенок»
– На чемпионате мира
вы играли в одной команде с Патриком Лайне, который блистал на турнире, а потом
стал вторым номером на драфте НХЛ.
– Да, очень молодой и очень талантливый парень. Он мне игрой, мыслями на льду Ковальчука напоминает. Есть момент – он почти всегда забивает, тоже на Кови похоже.
– Когда с Лайне
говоришь, совершенно забываешь, что ему только 18. Он производит впечатление
взрослого человека, вполне вдумчивого и рассудительного – в общем кажется
гораздо старше.
– О, значит у него отлично получается создавать такой образ перед прессой. Но я-то видел его гораздо чаще – в раздевалке, например. И уж точно могу сказать, что Лайне – все еще ребенок (улыбается).
– Он что, плохо себя
ведет, свои вещи по всей раздевалке разбрасывает?
– Подробностей не буду рассказывать, но я имею в виду именно его поведение, да.
– Весь чемпионат
мира вы провели в одной команде с Лайне и два раза вам приходилось играть
против Коннора Макдэвида. Кто из них круче?
– Я бы воздержался от такой оценки, всего по двум матчам против Макдэвида не могу сделать полноценный вывод. На турнире они оба были в числе самых талантливых, а может и в хоккее сейчас в целом. То же самое могу сказать про Остона Мэттьюза, которого выбрали на драфте выше Лайне, против него я только один матч провел.
– Поездку на Кубок
мира вы заслужили чемпионатом мира, на котором почти все матчи вы провели в
городе, где и так живете несколько лет – в Петербурге. Это помогало?
– Я правда чувствовал себя как дома на чемпионате мира. На арене, у раздевалок видел знакомые лица. Это было отличное время, да.
– А в свободное время
партнеров к себе в гости не водили?
– В этот период у меня в Петербурге нет своих апартаментов, я жилье на время отпуска не арендую – так что такого шанса не было. Но некоторые достопримечательности мы смотрели вместе с ребятами.
– В сборной на Кубке
мира есть игроки, с которыми вы особенно хотите познакомиться, пообщаться?
– Одного и не выбрать, там столько наших звезд. Надеюсь, у нас у всех получится сыграть на полную мощность, пройти далеко. Ну а перед этим надо обыграть сборную России в группе.