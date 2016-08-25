Александр Якушев: Постараемся, чтобы у всех команд НХЛ было достаточно льда

В ТАСС состоялась пресс-конференция руководства Ночной Лиги, посвященная старту VI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в сезоне 2016/2017.

В пресс-конференции приняли участие представитель Федерации хоккея России Игорь Тузик, президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев, генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов, генеральный директор «Сумма спорт» Камил Гаджиев и президент «Банка Югра» Алексей Нефедов.

- Хочу всех поздравить с открытием шестого сезона и пожелать удачи всем командам в этом турнире, - начал вступительную речь президент Ночной Хоккейной Лиги Александр Якушев. - Первого августа стартовала заявочная компания VI фестиваля. Спустя несколько дней после ее окончания по всей России начнутся предварительные отборочные матчи Ночной хоккейной лиги.

Приятно, что с каждым годом популярность лиги растет. Это выражается как в количестве команд, так и в количестве участников. Надо отметить, что соревнования всегда проводятся на высоком уровне. И в этом большая заслуга всех наших региональных представителей, которые много работаю во благо лиги на территории регионов, - отметил Якушев.

Представитель ФХР Игорь Тузик обратил внимание на вклад легенд отечественного хоккея в любительский хоккей:

- Это люди, ставшие символом хоккея нашей страны – и по ныне непобедимая команда. Великие хоккеисты, завоевавшие олимпийски медали, свой авторитет в мире, и сейчас продолжают свою спортивную карьеру. Они постоянно заняты делом и, как магнит, притягивают к себе молодых ребят. Это помогает хоккею развиваться. Ночная лига - долгосрочный проект, и он не должен прерваться. И я уверен, что у него большое будущее.

Генеральный директор «Сумма спорт» Камил Гаджиев отметил, что успех хоккея в регионе зависит не только от наличия команды КХЛ, но и от числа активных любителей хоккея:

- Вместе с командой Ночной лиги мы продвигаем хоккей в массы. Сегодня я ловлю себя на мысли о том, что успешность хоккея в регионе зависит не только от присутствия команды города в Континентальной хоккейной лиге. Важно еще и чтобы было большое число занимающихся данным видом спорта любителей, объединенных под флагами Ночной хоккейной лиги. Недавно мы были в Екатеринбурге и увидели «живой» пример того, как команда, успешно выступающая в сезоне, своими усилиями смогла добиться увеличения хоккейной инфраструктуры в городе. На нее, безусловно, надо ровняться.

Генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов заявил журналистам о том, что Ночная лига полностью готова к проведению шестого сезона НХЛ, а также сообщил о нововведениях, которые ожидают участников и болельщиков.

- Мы полностью готовы к проведению отборочных соревнований. Регламент и положение о Фестивале в Сочи разработаны и направлены в соответствующие министерства. 17 сентября стартует чемпионат в Москве. Как всегда, состав участников расширился. Теперь у нас представлены 76 регионов страны. Ожидаем, что в нынешнем сезоне выступит порядка 900 команд, которые проведут более 6 тысяч матчей.

Структура чемпионата не претерпит сильных изменений и коснется лишь названия дивизионов. Во второй декаде сентября состоится традиционный матч открытия сезона, в котором примут участия наши ветераны. Это мероприятие мы планируем провести на ВТБ арене. В мае пройдет гала-матч в Сочи. Я очень рад тому, что в Екатеринбурге появилась современная хоккейная арена.

В новом сезоне появится проект «Студеный лед» - серия вынесенных на открытый лед матчей. Запустить проект и сыграть первый из них планируется на Красной площади. Мероприятие будет приурочено к празднованию 70-летнего юбилея отечественного хоккея. Мы очень надеемся, что вынесенные на открытый лед матчи будут проводиться на знаковых площадках нашей страны.

К сожалению, количество льда и число участвующих команд не соответствуют тем желаниям, которые мы бы хотели удовлетворить. Дефицит льда на лицо и в ближайшей перспективе с этим ничего нельзя поделать. В той же самой Москве мы имеем более ста заявок от команд, а то количество площадок, которые есть, рассчитано на 85 – 86 клубов. Поэтому сначала пройдет предварительный отборочный этап. Эта проблема существует практически во всех регионах. Но благодаря энтузиазму участвующих в лиге команд, с появлением новых катков постепенно эта проблема будет решаться.

По традиции, перед открытием нового сезона Ночная хоккейная лига презентовала свой новый логотип.

Подвел итоги конференции президент Ночной лиги Александр Якушев, поделившийся своими ожиданиями от предстоящего сезона:

- В первую очередь хотелось бы, чтобы новый сезон прошел также хорошо, как предыдущие пять. Мы постараемся, чтобы в каких-то моментах он был еще лучше и интереснее. Очень здорово, что так возросло число команд. Тут, правда, может возникнуть проблема нехватки льда для всех желающих. Но мы будем всячески помогать на местах и решать эту проблему в регионах, чтобы у всех команд было достаточно льда для проведения отборочных игр.