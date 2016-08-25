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Такой ЦСКА снова может стать чемпионом регулярки. Как армейцы победили «Трактор»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Такой ЦСКА снова может стать чемпионом регулярки. Как армейцы победили «Трактор»
Источник: ХК ЦСКА

Московские армейцы провели первый матч сезона на домашней арене – и уверенно разобрались с «Трактором», три раза реализовав большинство.

ВЫЙДУ В ПОЛЕ С КОНЕМ

Торжественного открытия с размахом у ЦСКА не было. Известный дизайнер Артемий Лебедев разработал новый стиль клуба, но его презентовали около недели назад.

Болельщики активно обсуждали красно-синего коня, издалека похожего на олимпийский факел. Ну что сказать? Похожий логотип, например, есть у «Калгари Флеймз», и альтернативная форма «огоньков» хорошо продается в сувенирных магазинах.

Армейцы тоже не стали тянуть и выпустили в продажу разную мануфактуру – футболки (1250 руб.) и даже ползунки с конем (2450). Болельщиков ЦСКА нужно воспитывать с детства. А в холле арены теперь стоит статуя с конем, рядом с которым можно сделать фото.

Московский стадион на «Трактор» не собрался, пусть Челябинск и сотворил сенсацию, победив СКА в первом же матче сезона. Александр Радулов на днях сказал в интервью «Советскому спорту»: «Радует, что мы смогли вернуть болельщиков на трибуны старого дворца ЦСКА. Это самое главное».

Но теперь Радулов в Монреале, а больше четырех тысяч фанатов на хоккей не пришло. Для августа не так уж плохо. Хотя вот «Спартак» собрал аж 8739 болельщиков на матче с «Йокеритом». Но это «ВТБ Ледовый дворец», где в мае проходил чемпионат мира. Совсем другой уровень арены.

А ГДЕ КУГРЫШЕВ?

Еще удивил состав ЦСКА.

Второй матч подряд у армейцев начинает шведский вратарь Виктор Фаст. А где же Илья Сорокин, который гениально провел прошлый сезон?

Тут вот какая штука – Фаст смотрелся чуть лучше в предсезонке. Возможно, Сорокину решили показать, что ему в новом сезоне нужно многое доказывать – чтобы голова не закружилась. Но Фаст в первом матче в Магнитогорске пропустил три шайбы. Сорокин вышел на замену и остался сухим.

И тут теперь, чтобы не ломать психику легионера, уже решили показать Фасту – парень, мы в тебя верим. Вот тебе второй шанс. Сейчас его можно дать, это ведь не плей-офф.

Так я вижу эту историю со стороны. Но мне трудно объяснить, куда пропал из состава Дмитрий Кугрышев, который сделал дубль в ворота «Магнитки». Если только форварду так не повезло, что он получил травму в первом же матче сезона.

А где Бад Холлоуэй, которого главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров пытался подписать на протяжении нескольких лет? Видимо, его действиями остались не слишком довольны, и канадец попал под ротацию.

Вообще в составе у ЦСКА, если посмотреть официальный сайт и не брать в расчет фарм-клубы «Звезду» и «Красную Армию», есть два вратаря, 11 защитников и 19 форвардов. Так что сидеть кому-то обязательно придется. И армейцы от своего козыря – длинной лавки – отказываться не думали.

«ТРАКТОР» МНОГО ФОЛИЛ

Если первый матч сезона у ЦСКА не получился, теперь команда Дмитрия Квартальнова показала идеальный хоккей. После первых двух периодов: 45-29 по броскам, 30-10 по вбрасываниям.

Тем более «Трактор» делал все, чтобы помочь армейцам.

Первый гол – Михал Ржепик хватает удаление за подножку, и большинство реализует Ян Муршак с передач Игоря Ожиганова и Дениса Денисова.

Второй гол – Артем Пеньковский получает удаление за подножку, да еще Юрий Петров изгнан за атаку игрока, не владеющего шайбой, и двойное большинство реализует Ожиганов с передач Денисова и Ивана Телегина.

Третий гол – Кирилл Кольцов зарабатывает удаление, теперь опасно сыграв высоко поднятой клюшкой. Красивую шайбу забрасывает Стефан Да Коста.

«Трактор» меняет вратаря – выходит Павел Францоуз вместо Василия Демченко. Но голкипер ни в чем не виноват, когда у твоей команды хромает дисциплина. Вот тот же Алексей Петров получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Зачем? Тем более потом Петров сцепился с Сергеем Андроновым, и снова сел в бокс.

…Конечно, за ЦСКА не играют Павел Дацюк и Илья Ковальчук, и в Москве мы не увидели феерию, как в Питере. Там СКА эффектно расправился с «Салаватом Юлаевым», а с трибуны за этим наблюдали Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Александр Овечкин.

Здесь получилась трудовая победа на классе. Вообще матч с «Трактором» показал, что ЦСКА свое дело знает, и Дмитрий Квартальнов от отлаженных схем не отступит. А с учетом длинной скамейки армейцы точно будут биться за звание чемпиона регулярки.

Вот плей-офф – другая история. Но до него еще полгода.

Матч

ЦСКА - Трактор - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Муршак (Денисов, Ожиганов), 27:15 (1:0 - бол.). Ожиганов (Денисов, Телегин), 34:06 (2:0 - бол.). да Коста (Попов, Киселевич), 41:07 (3:0 - бол.).

Место и дата

25 августа 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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