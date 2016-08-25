Генеральный спонсор – валидол. Колонка Евгения Дзичковского

Вчера. Москва. Олимпийские чемпионки Екатерина Ильина, Майя Петрова, Марина Судакова и Владлена Бобровникова (слева направо) на вечере чествования сборной Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru поужинал с «золотыми» российскими гандболистками и пришел к выводу: остановленный конь и горящая бразильская изба никак не повлияли на их невероятное обаяние и красоту.

ПОЛУЧИТСЯ В ГАНДБОЛЕ — ПЕРЕКИНЕМ НА ФУТБОЛ

Никогда не чествовал олимпийских чемпионок по гандболу. Хотя возможность была. Теоретически. Но в 1980-м году кто-то, бог ему судья, решил, что 15-летний мальчик из провинции на празднике ни к чему. К тому же он и не знал ни о каком мальчике. А наши леди с тех пор Олимпиад не выигрывали.

Жизнь возвращает долги: в среду вечером довелось поучаствовать в праздничном ужине в честь извержения нашего олимпийского гандбольного вулкана. И началось все с напоминания ведущего:

- Без излишеств, красавицы, - завтра две тренировки.

Хотя излишества - последнее, о чем можно подумать, глядя на великолепную клумбу имени Трефилова.

Торжественный прием пищи имел место в одном из ресторанов Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. Многие присутствующие прилетели из Рио тем же утром. Команда — накануне вечером. Минувшие сутки для гандболисток растянулись в череду сплошных телеэфиров, фотосессий и переездов из студии в студию. Это были сутки восхищения ими. Быть может, потому команда и не выглядела уставшей. Ну и чемпионская тренированность, опять же, дала о себе знать.

Формализма было мало, теплоты — много. Сергей Шишкарев, президент гандбольной федерации, взяв слово, уверенно начал по-португальски.

- Боа нойте, амигуш… - И еще что-то певучее. Потом огляделся по сторонам, увидел приметы родины и, встрепенувшись, перешел на русский.

- Совершенно не стесняюсь признаться, что рыдал как ребенок после победы, - продолжил президент. - Прямо там, во дворце спорта, у русского батюшки на плече. Поплакал — и пошел к команде. К той самой, что принесла столько радости и забрала столько нервов. Слышали версию: наши, мол, специально отдают середину игры и наверстывают в конце, чтобы интригу закрутить, зрелищности добавить? Твердо заявляю: так и считайте, если хотите. Так все и было. Иначе кто бы его смотрел, этот гандбол?

Затем Шишкарев рассказал, как вообще попал в этот вид спорта. Два больших государственных мужа нахваливали ему гандбол, а он в душе хранил верность футболу, к которому прикипел с тех еще времен, как возглавлял новоросийский «Черноморец». Кончилось все это тем, что Шишкареву сказали: получится в гандболе — тогда и на футбол перебросим. Вряд ли можно оспорить теперь, что в гандболе у Шишкарева получилось.

На руку сыграла даже такая ветреная штука, как расписание олимпийских трансляций. Пятница, 21.30, прайм-тайм, вся страна у телевизоров, финал с француженками. И — тотальная влюбленность в женский гандбол, такой красивый и победный.

С КОРТИКОМ И В ПОДЛОДКЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ РОГОЗИН (СПРАВА) ПОДАРИЛ ТРЕНЕРУ НАШИХ ЗОЛОТЫХ ДЕВЧОНОК ЕВГЕНИЮ ТРЕФИЛОВУ (В ЦЕНТРЕ) МАКЕТ НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПОДЛОДКИ Источник: Sovsport.ru

Пунктирно о прочем, почерпнутом на чемпионском ужине, не считая позиций меню.

Ольга Акопян, забросившая в финале два последних «золотых» мяча — невестка тренера сборной Левона Акопяна, кто бы мог подумать.

В планах гандбольных вождей — сделать этот вид спорта вторым-третьим по популярности в стране. Но для этого придется подтянуть к золотым высям мужскую команду. «Девчонки, поднимите мужчин!» - именно в такой постановке и прозвучал на праздничном ужине данный вопрос.

Еще одна фраза вечера: «Валидол — генеральный спонсор женской сборной России по гандболу». И кто бы спорил. Но с поправкой: в Норвегии и Франции продажи этого препарата во время Олимпиады точно были выше.

Взял слово для вручения подарков и председатель попечительского совета ФГР, вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сказал, что в оборонном секторе промышленности не хватает Трефилова. Гаркнул бы — и пошли бы вверх производительность с качеством. Нельзя не согласиться: Трефиловых у нас много где не хватает. Да практически везде.

Затем Рогозин подарил сборной макет подложки «Борей» с копией ядерных ракет «на борту». Аллюзию поняли не все. С другой стороны — лодка так лодка, ничем не хуже танка или бомбы, если на то пошло. Еще были часы «Ангара» из металла, применяемого в производстве ракет, и настоящий адмиральский кортик для Трефилова. С правом ношения. Если он станет брать его с собой на тренерскую скамейку, число побед у наших обязано возрасти. Кортик — это вам не тренерские хрипы, это уже серьезно.

Трефилов в ответ сказал, что готов делать новую молодую команду, если кто-то из девчат уйдет. Хотя и эта еще не старая. В этот момент смешливые 21-летние Вяхирева и Дмитриева счастливо заулыбались. У них, олимпийских чемпионок, все еще впереди. Звучит?

Екатерина ИЛЬИНА: РЫБА ЛУЧШЕ РАКОВ

А я коротко побеседовал с ростовчанкой Катей Ильиной, забившей норвежкам несколько архиважных мячей в конце полуфинальной встречи.

- Не поверю, что не нервничали в момент исполнения тех 7-метровых.

- Еще как! Но помнила: главное — гнать от себя любые мысли обо всем, кроме броска. О зрителях, о цене попадания, о доме, о том, что будет, если не попаду. Потому раньше было такое: не попадала.

- У вас завтра действительно две тренировки?

- Ну что вы! Шутка это была!

- Что вы думаете о Курбане Бердыеве?

- А я о нем думаю?

- Но хотя бы знаете?

- Конечно. Болею за «Ростов», бываю на матчах, когда получается. Вообще люблю футбол.

- Кто любимый футболист?

- Сердар Азмун.

- Трефилов - злой?

- На площадке и вне ее это два разных человека. Во время матча он с нами в атаки бегает, выкладывается в ноль. А потом становится очень добрым. Всегда подскажет, поддержит и поможет.

- Физически или грубостью вас не воспитывает, как, говорят, произошло в российской борьбе?

- Что вы, такого никогда не было.

- Что привезли из Бразилии?

- Сувениры родственникам.

- Кайперинью пробовали?

- Нет.

- Ростовский вопрос: сколько раков за один присест можете съесть?

- Ой, я вообще не ем раков. Не люблю. Вот донская рыба, это да. Приготовили мне как-то леща по-правильному, по-ростовски… Вкуснятина!