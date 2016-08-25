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Генеральный спонсор – валидол. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вчера. Москва. Олимпийские чемпионки Екатерина Ильина, Майя Петрова, Марина Судакова и Владлена Бобровникова (слева направо) на вечере чествования сборной
Вчера. Москва. Олимпийские чемпионки Екатерина Ильина, Майя Петрова, Марина Судакова и Владлена Бобровникова (слева направо) на вечере чествования сборнойИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru поужинал с «золотыми» российскими гандболистками и пришел к выводу: остановленный конь и горящая бразильская изба никак не повлияли на их невероятное обаяние и красоту.

ПОЛУЧИТСЯ В ГАНДБОЛЕ — ПЕРЕКИНЕМ НА ФУТБОЛ

Никогда не чествовал олимпийских чемпионок по гандболу. Хотя возможность была. Теоретически. Но в 1980-м году кто-то, бог ему судья, решил, что 15-летний мальчик из провинции на празднике ни к чему. К тому же он и не знал ни о каком мальчике. А наши леди с тех пор Олимпиад не выигрывали.

Жизнь возвращает долги: в среду вечером довелось поучаствовать в праздничном ужине в честь извержения нашего олимпийского гандбольного вулкана. И началось все с напоминания ведущего:

- Без излишеств, красавицы, - завтра две тренировки. 

Хотя излишества - последнее, о чем можно подумать, глядя на великолепную клумбу имени Трефилова.

Торжественный прием пищи имел место в одном из ресторанов Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. Многие присутствующие прилетели из Рио тем же утром. Команда — накануне вечером. Минувшие сутки для гандболисток растянулись в череду сплошных телеэфиров, фотосессий и переездов из студии в студию. Это были сутки восхищения ими. Быть может, потому команда и не выглядела уставшей. Ну и чемпионская тренированность, опять же, дала о себе знать.

Формализма было мало, теплоты — много. Сергей Шишкарев, президент гандбольной федерации, взяв слово, уверенно начал по-португальски.

- Боа нойте, амигуш… - И еще что-то певучее. Потом огляделся по сторонам, увидел приметы родины и, встрепенувшись, перешел на русский.

- Совершенно не стесняюсь признаться, что рыдал как ребенок после победы, - продолжил президент. - Прямо там, во дворце спорта, у русского батюшки на плече. Поплакал — и пошел к команде. К той самой, что принесла столько радости и забрала столько нервов. Слышали версию: наши, мол, специально отдают середину игры и наверстывают в конце, чтобы интригу закрутить, зрелищности добавить? Твердо заявляю: так и считайте, если хотите. Так все и было. Иначе кто бы его смотрел, этот гандбол?

Затем Шишкарев рассказал, как вообще попал в этот вид спорта. Два больших государственных мужа нахваливали ему гандбол, а он в душе хранил верность футболу, к которому прикипел с тех еще времен, как возглавлял новоросийский «Черноморец». Кончилось все это тем, что Шишкареву сказали: получится в гандболе — тогда и на футбол перебросим. Вряд ли можно оспорить теперь, что в гандболе у Шишкарева получилось.

На руку сыграла даже такая ветреная штука, как расписание олимпийских трансляций. Пятница, 21.30, прайм-тайм, вся страна у телевизоров, финал с француженками. И — тотальная влюбленность в женский гандбол, такой красивый и победный.

С КОРТИКОМ И В ПОДЛОДКЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ РОГОЗИН (СПРАВА) ПОДАРИЛ ТРЕНЕРУ НАШИХ ЗОЛОТЫХ ДЕВЧОНОК ЕВГЕНИЮ ТРЕФИЛОВУ (В ЦЕНТРЕ) МАКЕТ НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПОДЛОДКИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ РОГОЗИН (СПРАВА) ПОДАРИЛ ТРЕНЕРУ НАШИХ ЗОЛОТЫХ ДЕВЧОНОК ЕВГЕНИЮ ТРЕФИЛОВУ (В ЦЕНТРЕ) МАКЕТ НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПОДЛОДКИИсточник: Sovsport.ru

Пунктирно о прочем, почерпнутом на чемпионском ужине, не считая позиций меню.

Ольга Акопян, забросившая в финале два последних «золотых» мяча — невестка тренера сборной Левона Акопяна, кто бы мог подумать.

В планах гандбольных вождей — сделать этот вид спорта вторым-третьим по популярности в стране. Но для этого придется подтянуть к золотым высям мужскую команду. «Девчонки, поднимите мужчин!» - именно в такой постановке и прозвучал на праздничном ужине данный вопрос.

Еще одна фраза вечера: «Валидол — генеральный спонсор женской сборной России по гандболу». И кто бы спорил. Но с поправкой: в Норвегии и Франции продажи этого препарата во время Олимпиады точно были выше.

Взял слово для вручения подарков и председатель попечительского совета ФГР, вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сказал, что в оборонном секторе промышленности не хватает Трефилова. Гаркнул бы — и пошли бы вверх производительность с качеством. Нельзя не согласиться: Трефиловых у нас много где не хватает. Да практически везде.

Затем Рогозин подарил сборной макет подложки «Борей» с копией ядерных ракет «на борту». Аллюзию поняли не все. С другой стороны — лодка так лодка, ничем не хуже танка или бомбы, если на то пошло. Еще были часы «Ангара» из металла, применяемого в производстве ракет, и настоящий адмиральский кортик для Трефилова. С правом ношения. Если он станет брать его с собой на тренерскую скамейку, число побед у наших обязано возрасти. Кортик — это вам не тренерские хрипы, это уже серьезно.

Трефилов в ответ сказал, что готов делать новую молодую команду, если кто-то из девчат уйдет. Хотя и эта еще не старая. В этот момент смешливые 21-летние Вяхирева и Дмитриева счастливо заулыбались. У них, олимпийских чемпионок, все еще впереди. Звучит?

Екатерина ИЛЬИНА: РЫБА ЛУЧШЕ РАКОВ

А я коротко побеседовал с ростовчанкой Катей Ильиной, забившей норвежкам несколько архиважных мячей в конце полуфинальной встречи.

- Не поверю, что не нервничали в момент исполнения тех 7-метровых.
- Еще как! Но помнила: главное — гнать от себя любые мысли обо всем, кроме броска. О зрителях, о цене попадания, о доме, о том, что будет, если не попаду. Потому раньше было такое: не попадала.

- У вас завтра действительно две тренировки?
- Ну что вы! Шутка это была!

- Что вы думаете о Курбане Бердыеве?
- А я о нем думаю?

- Но хотя бы знаете?
- Конечно. Болею за «Ростов», бываю на матчах, когда получается. Вообще люблю футбол.

- Кто любимый футболист?
- Сердар Азмун.

- Трефилов - злой?
- На площадке и вне ее это два разных человека. Во время матча он с нами в атаки бегает, выкладывается в ноль. А потом становится очень добрым. Всегда подскажет, поддержит и поможет.

- Физически или грубостью вас не воспитывает, как, говорят, произошло в российской борьбе?
- Что вы, такого никогда не было.

- Что привезли из Бразилии?
- Сувениры родственникам.

- Кайперинью пробовали?
- Нет.

- Ростовский вопрос: сколько раков за один присест можете съесть?
- Ой, я вообще не ем раков. Не люблю. Вот донская рыба, это да. Приготовили мне как-то леща по-правильному, по-ростовски… Вкуснятина!

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