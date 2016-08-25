Генеральный спонсор – валидол. Колонка Евгения Дзичковского
Обозреватель Sovsport.ru поужинал с «золотыми» российскими гандболистками и пришел к выводу: остановленный конь и горящая бразильская изба никак не повлияли на их невероятное обаяние и красоту.
ПОЛУЧИТСЯ В ГАНДБОЛЕ — ПЕРЕКИНЕМ НА ФУТБОЛ
Никогда не чествовал олимпийских чемпионок по гандболу. Хотя возможность была. Теоретически. Но в 1980-м году кто-то, бог ему судья, решил, что 15-летний мальчик из провинции на празднике ни к чему. К тому же он и не знал ни о каком мальчике. А наши леди с тех пор Олимпиад не выигрывали.
Жизнь возвращает долги: в среду вечером довелось поучаствовать в праздничном ужине в честь извержения нашего олимпийского гандбольного вулкана. И началось все с напоминания ведущего:
- Без излишеств, красавицы, - завтра две тренировки.
Хотя излишества - последнее, о чем можно подумать, глядя на великолепную клумбу имени Трефилова.
Торжественный прием пищи имел место в одном из ресторанов Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. Многие присутствующие прилетели из Рио тем же утром. Команда — накануне вечером. Минувшие сутки для гандболисток растянулись в череду сплошных телеэфиров, фотосессий и переездов из студии в студию. Это были сутки восхищения ими. Быть может, потому команда и не выглядела уставшей. Ну и чемпионская тренированность, опять же, дала о себе знать.
Формализма было мало, теплоты — много. Сергей Шишкарев, президент гандбольной федерации, взяв слово, уверенно начал по-португальски.
- Боа нойте, амигуш… - И еще что-то певучее. Потом огляделся по сторонам, увидел приметы родины и, встрепенувшись, перешел на русский.
- Совершенно не стесняюсь признаться, что рыдал как ребенок после победы, - продолжил президент. - Прямо там, во дворце спорта, у русского батюшки на плече. Поплакал — и пошел к команде. К той самой, что принесла столько радости и забрала столько нервов. Слышали версию: наши, мол, специально отдают середину игры и наверстывают в конце, чтобы интригу закрутить, зрелищности добавить? Твердо заявляю: так и считайте, если хотите. Так все и было. Иначе кто бы его смотрел, этот гандбол?
Затем Шишкарев рассказал, как вообще попал в этот вид спорта. Два больших государственных мужа нахваливали ему гандбол, а он в душе хранил верность футболу, к которому прикипел с тех еще времен, как возглавлял новоросийский «Черноморец». Кончилось все это тем, что Шишкареву сказали: получится в гандболе — тогда и на футбол перебросим. Вряд ли можно оспорить теперь, что в гандболе у Шишкарева получилось.
На руку сыграла даже такая ветреная штука, как расписание олимпийских трансляций. Пятница, 21.30, прайм-тайм, вся страна у телевизоров, финал с француженками. И — тотальная влюбленность в женский гандбол, такой красивый и победный.
С КОРТИКОМ И В ПОДЛОДКЕ
Пунктирно о прочем, почерпнутом на чемпионском ужине, не считая позиций меню.
Ольга Акопян, забросившая в финале два последних «золотых» мяча — невестка тренера сборной Левона Акопяна, кто бы мог подумать.
В планах гандбольных вождей — сделать этот вид спорта вторым-третьим по популярности в стране. Но для этого придется подтянуть к золотым высям мужскую команду. «Девчонки, поднимите мужчин!» - именно в такой постановке и прозвучал на праздничном ужине данный вопрос.
Еще одна фраза вечера: «Валидол — генеральный спонсор женской сборной России по гандболу». И кто бы спорил. Но с поправкой: в Норвегии и Франции продажи этого препарата во время Олимпиады точно были выше.
Взял слово для вручения подарков и председатель попечительского совета ФГР, вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сказал, что в оборонном секторе промышленности не хватает Трефилова. Гаркнул бы — и пошли бы вверх производительность с качеством. Нельзя не согласиться: Трефиловых у нас много где не хватает. Да практически везде.
Затем Рогозин подарил сборной макет подложки «Борей» с копией ядерных ракет «на борту». Аллюзию поняли не все. С другой стороны — лодка так лодка, ничем не хуже танка или бомбы, если на то пошло. Еще были часы «Ангара» из металла, применяемого в производстве ракет, и настоящий адмиральский кортик для Трефилова. С правом ношения. Если он станет брать его с собой на тренерскую скамейку, число побед у наших обязано возрасти. Кортик — это вам не тренерские хрипы, это уже серьезно.
Трефилов в ответ сказал, что готов делать новую молодую команду, если кто-то из девчат уйдет. Хотя и эта еще не старая. В этот момент смешливые 21-летние Вяхирева и Дмитриева счастливо заулыбались. У них, олимпийских чемпионок, все еще впереди. Звучит?
Екатерина ИЛЬИНА: РЫБА ЛУЧШЕ РАКОВ
А я коротко побеседовал с ростовчанкой Катей Ильиной, забившей норвежкам несколько архиважных мячей в конце полуфинальной встречи.
- Не поверю, что не нервничали в момент
исполнения тех 7-метровых.
- Еще как! Но помнила: главное — гнать от себя любые мысли обо всем, кроме броска. О зрителях, о цене попадания, о доме, о том, что будет, если не попаду. Потому раньше было такое: не попадала.
- У вас завтра действительно две
тренировки?
- Ну что вы! Шутка это была!
- Что вы думаете о Курбане Бердыеве?
- А я о нем думаю?
- Но хотя бы знаете?
- Конечно. Болею за «Ростов», бываю на матчах, когда получается. Вообще люблю футбол.
- Кто любимый футболист?
- Сердар Азмун.
- Трефилов - злой?
- На площадке и вне ее это два разных человека. Во время матча он с нами в атаки бегает, выкладывается в ноль. А потом становится очень добрым. Всегда подскажет, поддержит и поможет.
- Физически или грубостью вас не
воспитывает, как, говорят, произошло в
российской борьбе?
- Что вы, такого никогда не было.
- Что привезли из Бразилии?
- Сувениры родственникам.
- Кайперинью пробовали?
- Нет.
- Ростовский вопрос: сколько раков за
один присест можете съесть?
- Ой, я вообще не ем раков. Не люблю. Вот донская рыба, это да. Приготовили мне как-то леща по-правильному, по-ростовски… Вкуснятина!