Сведберг и Трефилов. Колонка Виталия Славина

Смотрел я, как шведский вратарь «Салавата» Сведберг убивает интригу в центральном матче дня в Санкт-Петербурге, пропуская одну бабочку за другой, и вспоминал наших паралимпийцев и великого гандбольного тренера Евгения Трефилова.



Маски сброшены. После подлого отстранения России от участия в Паралимпиаде в Рио иллюзий, полагаю, ни у кого не осталось. Нам объявили войну и бьют по самым незащищенным и вместе с тем самым сильным. На последних Играх – что летних, что зимних доминировали именно российские паралимпийцы. В Сочи первенствовали с 80 медалями (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых), обогнав финишировавшую второй Германию на 65 наград. В Лондоне-2012 после Китая наши стали вторыми – 102 (36+38+28). Понятно, и в Бразилии российские паралимпийцы наверняка вошли бы в топ-3 в медальном зачете, что замолчать уже никому бы не удалось. Как это только что сделал немецкий Bild: из таблицы общего зачета минувшей Олимпиады исключил Россию - после занявшего третье место Китая, по версии таблоида, сразу идет Германия.

Прекрасно понимаю Евгения Трефилова, после золотого финала заявившего: «Человек возьмет чемоданчик с бабками и пойдет домой, а у меня останется на площадке и в бюджете дыра». Речь о пресловутых легионерах, которые заполонили не только футбол и хоккей, но и российский гандбол. Тренер женской сборной имел в виду норвежского вратаря Лунде: в полуфинале ее специально выпускали на пенальти, и она едва не лишила нас финала. Выступает между тем Лунде за «Ростов». Вот так мы и готовим, как сказал Трефилов, соперников за деньги России. Добавлю от себя – бюджетные деньги.

Но чем отличается ситуация в КХЛ? Сколько можно кормить легионеров стран, которые, как мы выяснили выше, объявили нам войну или своим молчанием потворствуют ей?!

Я не понимаю, почему в воротах базового клуба сборной России финн Коскинен, а не бронзовый призер ЧМ-2016 Шестеркин? Ведь этот самый Коскинен, вскормленный на деньги наших сырьевых монополистов, остановил россиян в полуфинале недавнего московского чемпионата мира. Почему в воротах ЦСКА обосновался швед Фаст, а не лучший голкипер прошлого сезона КХЛ Сорокин? Почему экс-тренер сборной России Игорь Захаркин все прощает другому шведу Сведбергу, который только сам себе не забивает?

Не пора ли остановиться и задуматься, как расходуем народные деньги? А главное – вспомнить, что наш спорт был ведущим в мире – в хоккее, баскетболе, футболе – когда иностранцев в чемпионатах Союза не было вовсе. Ни игроков, ни тренеров. Особенно это актуально сейчас. В год невиданного прессинга на наших летних олимпийцев. В год, когда созданный с нуля своими силами отечественный хоккей отмечает 70-летие.