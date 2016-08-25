Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверсталь3 : 2 БМеталлург
ХоккейСКА7 : 1Салават Юлаев
ФутболБалтика1 : 3Динамо
ФутболБАТЭ2 : 2Астана
ФутболЦрвена Звезда1 : 1Сассуоло
ХоккейАк Барс1 : 2 БНефтехимик
ХоккейЦСКА3 : 0Трактор
ФутболПартизани0 : 0Краснодар
ФутболПАОК2 : 0Динамо Тбилиси
ФутболШахтер2 : 0Истанбул
ХоккейАдмирал3 : 4 БЛокомотив
ФутболКрылья Советов- : -Уфа
ХоккейАк Барс- : -Медвешчак
ФутболМарсель- : -Лорьян
ХоккейАмур2 : 3Динамо Москва
ФутболДнепр- : -Заря
ФутболБавария- : -Вердер
ФутболБетис- : -Депортиво
ФутболОренбург- : -Рубин
Формула-1Гран-при Бельгии. Квалификация
ХоккейСпартак- : -Динамо Рига
ХоккейЦСКА- : -Салават Юлаев
ФутболЛацио- : -Ювентус
ФутболТоттенхэм- : -Ливерпуль
ФутболТомь- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Металлург
ФутболЗенит- : -Амкар
ФутболХалл Сити- : -Манчестер Юнайтед

«Это только начало!» Знарок, Дацюк, Ковальчук и Тихонов о разгроме Уфы (видео)

Андрей Васильев, Татьяна Кокорина, Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Это только начало!» Знарок, Дацюк, Ковальчук и Тихонов о разгроме Уфы (видео)

Фирменный Олег Знарок проявился только раз, Ковальчук отправил бейсболки в PR-отдел, а Дацюк рассказал о роли Плотникова.

33 и 3: Дацюк быстро забил, а Кови исполнил хет-трик. СКА разгромил «Салават»

Олег Знарок: Лучше всех обыгрывать

- Что у нас не получилось в первом периоде с «Трактором» – сегодня удалось, – спокойно начинает первую хозяйскую пресс-конференцию в Петербурге Олег Знарок. – Сыграли прилично, хорошее большинство было, дисциплинировано. Довольны результатом.

- Что изменили в игре после «Трактора»?
- Нам удался первый период. Мы в Челябинске тоже начали неплохо, но не реализовали моменты.

- Игры с сильными соперниками на старте – это хорошо или плохо?
- Чего? – первый раз переходит в контратаку Знарок. Он, видимо, правда не сразу понял, о чем речь. Требуется уточнение.

- Подряд игры с сильными соперниками идут. Это хорошо?
- Не знаю. Если ты выигрываешь, без разницы, с кем играть. Лучше всех обыгрывать.

- Хотел, чтобы мы лицом по этой батарейке прокатились до конца, – объяснит Игорь Захаркин решение держать своего вратаря Сведберга до самого конца, заставить его терпеть все семь голов.

– Я потерял баланс после того, как воткнулся коньком в лед. Это, конечно же, грубая ошибка, – раскается сам уфимский голкипер. – То, что происходит в раздевалке, там и остается. Мы об этом не говорим с журналистами. Но атмосфера была ужасной.

Павел Дацюк: Без Плотникова не получилось бы ничего

– Дело не в личном результате, а в том, что мы как команда сыграли хорошо, – поскромничает в раздевалке капитан СКА Павел Дацюк. – Было волнительно, но мы справились с этим.

– Ваша связка с Ильей Ковальчуком была многообещающей, и вы показали это в матче.
– Это командный результат, Сергей Плотников выполняет черновую работу, без него не получилось бы ничего.

– На быструю шайбу рассчитывали?
– Никто не планирует быструю шайбу, тем более мы знали, что «Салават» - сильный соперник. Удачно забили, но надо про это забыть, эмоции погасить и готовиться к следующему матчу.

– Что вы изменили по сравнению с игрой в Челябинске? – вопросу Виктору Тихонову, который в этой яркой встрече остался без очков со своей ролью в четвертом звене.
– Упростили игру, намного меньше было потерь и контратак. Прессинговали, не давали сопернику раскатываться, проводили время в атаке.

– Сегодня мы увидели прежнего Илью Ковальчука.
– Все знают: если Ковальчук играет на своем уровне – он может делать игру сам, как это было сегодня. У Ильи такой характер, он всегда отлично готовится, отдается на площадке даже если уступаем 0:5 или выигрывает 5:0. Он сегодня просто молодец, да и все звено играло здорово.

– Как будете поздравлять Плотникова, который забил первый гол за 16 месяцев?
– Он забивал на предсезонке. А в официальных матчах... Это только начало! Видно, что их звено здорово играет, теперь Сергей будет чувствовать себя увереннее. Будет больше бросать, брать на себя и забивать.

Илья Ковальчук: Наш PR-отдел знает, что делать с бейсболками

– Хорошая игра была – другого вывода от Ильи Ковальчука, который сделал хет-трик и отдал три голевых. – Ждали первого домашнего матча с нетерпением. Зрители, как всегда, нас поддержали, гнали вперед, поэтому здорово сегодня сыграли. Жалко, конечно, что пропустили гол в концовке.

– Показалось, что вы больше радовались за партнеров по команде, потому что чувствовали, что Плотникову и Дацюку важно забить.
– Да я просто радовался, что у нас начало получаться, потому что мы сегодня, по-моему, первый гол пять на пять забили, играя этой тройкой. Хорошо, что у нас что-то получается. Играть с такими игроками – одно удовольствие.

– Такое впечатление, что вы по-настоящему соскучились по хоккею. Как удалось подойти к матчу с таким зарядом?
– У нас другой тренер, другая атмосфера в команде. К тому же, давно не играл в Ледовом. Но впереди еще много игр, так что не стоит слишком много радоваться.

– Что с бейсболками будете делать? Продадите?
– Нет. Думаю, наш PR-отдел знает, что с ними делать. Хотелось бы лишь, чтобы как можно больше хет-триков было в сезоне.

– Кому-нибудь хотели посвятить сегодняшние шесть очков?
– У меня сегодня семья была здесь, дети приехали совсем недавно – хотелось бы им посвятить, наверное, в первую очередь. Да и вообще здорово уезжать в хорошем настроении домой.

– Надо спросить, что Илья кушал, – смеется Сергей Плотников.

– Вы, Сергей, забили первую шайбу в официальном матче с мая 2015 года. Наконец-то?
– Да, очень рад, что все это закончилось.

– Там промахнуться уже было никак?
– Да, Ковальчук отдал прекрасный пас на пустые ворота. Некуда было деваться шайбе.

Матч

СКА - Салават Юлаев - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Войнов), 0:30 (1:0). Войнов (Дацюк, Ковальчук), 11:31 (2:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 21:30 (3:0 - бол.). Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24 (4:0). Плотников (Ковальчук), 39:58 (5:0). Ковальчук (Дацюк), 48:37 (6:0). Хартикайнен (Умарк, Энгквист), 52:36 (6:1). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38 (7:1).

Место и дата

25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» едва не упустило победу над «Амуром»«Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).«Локомотив» по буллитам обыграл «Адмирал»«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл «Адмирал» - 4:3.КХЛ. «Амур» уступил «Динамо», «Адмирал» проиграл «Локомотиву»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.У Соина после матча против СКА подозрение на перелом ключицыНападающий «Салавата Юлаева» Сергей Соин получил травму в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:7).Андрей Скабелка: Двойное удаление «Барыса» и наши два гола предопределили исход матчаГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после победы над «Барысом» в матче КХЛ отметил игру подопечных в большинстве.Андрей Разин: Сегодня мы проиграли только в мастерствеГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения в матче КХЛ с омским «Авангардом» (1:3) посетовал на низкую реализацию голевых возможностей.Федор Канарейкин: У «Авангарда» и «Автомобилиста» было много моментовГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин после победы в матче КХЛ с «Автомобилистом» отметил открытый характер матча.Федор Канарейкин: Аверьянову надо помочь! В одиночку с болезнью не справитьсяФедор Канарейкин: Аверьянову надо помочь! В одиночку с болезнью не справитьсяГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поддержал своего коллегу Александра Аверьянова.Петерис Скудра: По ходу матча нам удалось перестроитьсяГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после победы его команды над рижским «Динамо» посетовал на волнение и отсутствие игрового ритма в первом периоде.Первая шайба Дацюка за СКА и хет-трик Ковальчука. Видеообзор матчей КХЛПервая шайба Дацюка за СКА и хет-трик Ковальчука. Видеообзор матчей КХЛСамые интересные моменты игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Борис Майоров: Ковальчуку надо доказывать, что он не зря занимает место в СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о положении форварда Ильи Ковальчука в питерской команде и возможности его возвращения в сборную России.Никлас Сведберг: Атмосфера в раздевалке после матча против СКА была ужаснойВратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:7).Линус Умарк: У СКА выделялось не только звено Дацюка, остальные тоже себя показалиНападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:7).Виктор Тихонов: Все знают, что если Ковальчук играет на своем уровне - он может делать игру самНападающий СКА Виктор Тихонов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).Николай Прохоркин: Эмоции в матче против «Салавата» зашкаливали, хотелось доказать, показатьНападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).Сергей Плотников: Рад, что удалось забить, наконец-то все это закончилосьНападающий СКА Сергей Плотников в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).Илья Ковальчук: Хотелось бы посвятить хет-трик своей семьеНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).Игорь Захаркин: Почему не поменял Сведберга? Я хотел, чтобы мы лицом по этой батарейке прокатились до концаГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:7).Олег Знарок: То, что у СКА не получилось в первом периоде с «Трактором», удалось в игре с «Салаватом»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).Сведберг и Трефилов. Колонка Виталия СлавинаСведберг и Трефилов. Колонка Виталия СлавинаСмотрел я, как вратарь «СЮ» убивает интригу в центральном матче дня в Питере, и вспоминал наших паралимпийцев и великого тренера Трефилова.

Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Николай Прохоркин
Николай Прохоркинвсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
Виктор Тихонов
Виктор Тихоноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения