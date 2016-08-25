«Это только начало!» Знарок, Дацюк, Ковальчук и Тихонов о разгроме Уфы (видео)
Фирменный Олег Знарок проявился только раз, Ковальчук отправил бейсболки в PR-отдел, а Дацюк рассказал о роли Плотникова.
33 и 3: Дацюк быстро забил, а Кови исполнил хет-трик. СКА разгромил «Салават»
Олег Знарок: Лучше всех обыгрывать
- Что у нас не получилось
в первом периоде с «Трактором» – сегодня удалось, – спокойно начинает первую хозяйскую
пресс-конференцию в Петербурге Олег Знарок. – Сыграли прилично, хорошее
большинство было, дисциплинировано. Довольны результатом.
- Что изменили в игре после «Трактора»?
- Нам удался первый период. Мы в Челябинске тоже начали неплохо, но не реализовали моменты.
- Игры с сильными соперниками на старте – это хорошо
или плохо?
- Чего? – первый раз переходит в контратаку Знарок. Он, видимо, правда не сразу понял, о чем речь. Требуется уточнение.
- Подряд игры с сильными соперниками идут. Это хорошо?
- Не знаю. Если ты выигрываешь, без разницы, с кем играть. Лучше всех обыгрывать.
- Хотел, чтобы мы лицом
по этой батарейке прокатились до конца, – объяснит Игорь Захаркин решение
держать своего вратаря Сведберга до самого конца, заставить его терпеть все
семь голов.
– Я потерял баланс после
того, как воткнулся коньком в лед. Это, конечно же, грубая ошибка, – раскается
сам уфимский голкипер. – То, что происходит в раздевалке, там и остается. Мы об
этом не говорим с журналистами. Но атмосфера была ужасной.
Павел Дацюк: Без Плотникова не получилось бы ничего
– Дело не в личном
результате, а в том, что мы как команда сыграли хорошо, – поскромничает в раздевалке
капитан СКА Павел Дацюк. – Было волнительно, но мы справились с этим.
– Ваша связка с Ильей Ковальчуком была многообещающей,
и вы показали это в матче.
– Это командный результат, Сергей Плотников выполняет черновую работу, без него не получилось бы ничего.
– На быструю шайбу рассчитывали?
– Никто не планирует быструю шайбу, тем более мы знали, что «Салават» - сильный соперник. Удачно забили, но надо про это забыть, эмоции погасить и готовиться к следующему матчу.
– Что вы изменили по сравнению с игрой в Челябинске? – вопросу Виктору Тихонову, который в этой яркой
встрече остался без очков со своей ролью в четвертом звене.
– Упростили игру, намного меньше было потерь и контратак. Прессинговали, не давали сопернику раскатываться, проводили время в атаке.
– Сегодня мы увидели прежнего Илью Ковальчука.
– Все знают: если Ковальчук играет на своем уровне – он может делать игру сам, как это было сегодня. У Ильи такой характер, он всегда отлично готовится, отдается на площадке даже если уступаем 0:5 или выигрывает 5:0. Он сегодня просто молодец, да и все звено играло здорово.
– Как будете поздравлять Плотникова, который забил
первый гол за 16 месяцев?
– Он забивал на предсезонке. А в официальных матчах... Это только начало! Видно, что их звено здорово играет, теперь Сергей будет чувствовать себя увереннее. Будет больше бросать, брать на себя и забивать.
Илья Ковальчук: Наш PR-отдел знает, что
делать с бейсболками
– Хорошая игра была –
другого вывода от Ильи Ковальчука, который сделал хет-трик и отдал три голевых.
– Ждали первого домашнего матча с нетерпением. Зрители, как всегда, нас
поддержали, гнали вперед, поэтому здорово сегодня сыграли. Жалко, конечно, что
пропустили гол в концовке.
– Показалось, что вы больше радовались за партнеров по
команде, потому что чувствовали, что Плотникову и Дацюку важно забить.
– Да я просто радовался, что у нас начало получаться, потому что мы сегодня, по-моему, первый гол пять на пять забили, играя этой тройкой. Хорошо, что у нас что-то получается. Играть с такими игроками – одно удовольствие.
– Такое впечатление, что вы по-настоящему соскучились
по хоккею. Как удалось подойти к матчу с таким зарядом?
– У нас другой тренер, другая атмосфера в команде. К тому же, давно не играл в Ледовом. Но впереди еще много игр, так что не стоит слишком много радоваться.
– Что с бейсболками будете делать? Продадите?
– Нет. Думаю, наш PR-отдел знает, что с ними делать. Хотелось бы лишь, чтобы как можно больше хет-триков было в сезоне.
– Кому-нибудь хотели посвятить сегодняшние шесть очков?
– У меня сегодня семья была здесь, дети приехали совсем недавно – хотелось бы им посвятить, наверное, в первую очередь. Да и вообще здорово уезжать в хорошем настроении домой.
– Надо спросить, что Илья
кушал, – смеется Сергей Плотников.
– Вы, Сергей, забили первую шайбу в официальном матче
с мая 2015 года. Наконец-то?
– Да, очень рад, что все это закончилось.
– Там промахнуться уже было никак?
– Да, Ковальчук отдал прекрасный пас на пустые ворота. Некуда было деваться шайбе.
Матч
СКА - Салават Юлаев - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Войнов), 0:30 (1:0). Войнов (Дацюк, Ковальчук), 11:31 (2:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 21:30 (3:0 - бол.). Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24 (4:0). Плотников (Ковальчук), 39:58 (5:0). Ковальчук (Дацюк), 48:37 (6:0). Хартикайнен (Умарк, Энгквист), 52:36 (6:1). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38 (7:1).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция