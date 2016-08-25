«Это только начало!» Знарок, Дацюк, Ковальчук и Тихонов о разгроме Уфы (видео)

Фирменный Олег Знарок проявился только раз, Ковальчук отправил бейсболки в PR-отдел, а Дацюк рассказал о роли Плотникова.

33 и 3: Дацюк быстро забил, а Кови исполнил хет-трик. СКА разгромил «Салават»

Олег Знарок: Лучше всех обыгрывать

- Что у нас не получилось в первом периоде с «Трактором» – сегодня удалось, – спокойно начинает первую хозяйскую пресс-конференцию в Петербурге Олег Знарок. – Сыграли прилично, хорошее большинство было, дисциплинировано. Довольны результатом.

- Что изменили в игре после «Трактора»?

- Нам удался первый период. Мы в Челябинске тоже начали неплохо, но не реализовали моменты.

- Игры с сильными соперниками на старте – это хорошо или плохо?

- Чего? – первый раз переходит в контратаку Знарок. Он, видимо, правда не сразу понял, о чем речь. Требуется уточнение.

- Подряд игры с сильными соперниками идут. Это хорошо?

- Не знаю. Если ты выигрываешь, без разницы, с кем играть. Лучше всех обыгрывать.

- Хотел, чтобы мы лицом по этой батарейке прокатились до конца, – объяснит Игорь Захаркин решение держать своего вратаря Сведберга до самого конца, заставить его терпеть все семь голов.

– Я потерял баланс после того, как воткнулся коньком в лед. Это, конечно же, грубая ошибка, – раскается сам уфимский голкипер. – То, что происходит в раздевалке, там и остается. Мы об этом не говорим с журналистами. Но атмосфера была ужасной.

Павел Дацюк: Без Плотникова не получилось бы ничего

– Дело не в личном результате, а в том, что мы как команда сыграли хорошо, – поскромничает в раздевалке капитан СКА Павел Дацюк. – Было волнительно, но мы справились с этим.

– Ваша связка с Ильей Ковальчуком была многообещающей, и вы показали это в матче.

– Это командный результат, Сергей Плотников выполняет черновую работу, без него не получилось бы ничего.

– На быструю шайбу рассчитывали?

– Никто не планирует быструю шайбу, тем более мы знали, что «Салават» - сильный соперник. Удачно забили, но надо про это забыть, эмоции погасить и готовиться к следующему матчу.

– Что вы изменили по сравнению с игрой в Челябинске? – вопросу Виктору Тихонову, который в этой яркой встрече остался без очков со своей ролью в четвертом звене.

– Упростили игру, намного меньше было потерь и контратак. Прессинговали, не давали сопернику раскатываться, проводили время в атаке.

– Сегодня мы увидели прежнего Илью Ковальчука.

– Все знают: если Ковальчук играет на своем уровне – он может делать игру сам, как это было сегодня. У Ильи такой характер, он всегда отлично готовится, отдается на площадке даже если уступаем 0:5 или выигрывает 5:0. Он сегодня просто молодец, да и все звено играло здорово.

– Как будете поздравлять Плотникова, который забил первый гол за 16 месяцев?

– Он забивал на предсезонке. А в официальных матчах... Это только начало! Видно, что их звено здорово играет, теперь Сергей будет чувствовать себя увереннее. Будет больше бросать, брать на себя и забивать.

Илья Ковальчук: Наш PR-отдел знает, что делать с бейсболками

– Хорошая игра была – другого вывода от Ильи Ковальчука, который сделал хет-трик и отдал три голевых. – Ждали первого домашнего матча с нетерпением. Зрители, как всегда, нас поддержали, гнали вперед, поэтому здорово сегодня сыграли. Жалко, конечно, что пропустили гол в концовке.

– Показалось, что вы больше радовались за партнеров по команде, потому что чувствовали, что Плотникову и Дацюку важно забить.

– Да я просто радовался, что у нас начало получаться, потому что мы сегодня, по-моему, первый гол пять на пять забили, играя этой тройкой. Хорошо, что у нас что-то получается. Играть с такими игроками – одно удовольствие.

– Такое впечатление, что вы по-настоящему соскучились по хоккею. Как удалось подойти к матчу с таким зарядом?

– У нас другой тренер, другая атмосфера в команде. К тому же, давно не играл в Ледовом. Но впереди еще много игр, так что не стоит слишком много радоваться.

– Что с бейсболками будете делать? Продадите?

– Нет. Думаю, наш PR-отдел знает, что с ними делать. Хотелось бы лишь, чтобы как можно больше хет-триков было в сезоне.

– Кому-нибудь хотели посвятить сегодняшние шесть очков?

– У меня сегодня семья была здесь, дети приехали совсем недавно – хотелось бы им посвятить, наверное, в первую очередь. Да и вообще здорово уезжать в хорошем настроении домой.

– Надо спросить, что Илья кушал, – смеется Сергей Плотников.

– Вы, Сергей, забили первую шайбу в официальном матче с мая 2015 года. Наконец-то?

– Да, очень рад, что все это закончилось.

– Там промахнуться уже было никак?

– Да, Ковальчук отдал прекрасный пас на пустые ворота. Некуда было деваться шайбе.