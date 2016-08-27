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Уфу ждет веселый сезон с вратарем Сведбергом. Как ЦСКА победил «СЮ»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
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Никлас Сведберг
Никлас СведбергИсточник: РИА «Новости»

Армейцы в своем стиле обыграли «Салават Юлаев», который в двух последних матчах уступил с общим счетом 2:10.

* * *

1:7 от СКА? Но ведь Уфа и год назад ужасно начала сезон, хотя многие эксперты говорили, что «Салават Юлаев» – самая сильная команда на Востоке.

Уже в сентябре главный тренер Анатолий Емелин оказался на грани увольнения, потому что «СЮ» провалил старт и вообще не показывал нормальную игру, был не в состоянии даже удержать счет. А в самом начале октября Игорь Захаркин совершил рокировку с Емелиным и сам стал главным – сначала с приставкой «и.о.», а потом и без нее.

Потом-то Уфа поднялась с последнего места и даже дошла до полуфинала Кубка Гагарина. Остроатакующий хоккей от Захаркина собирал большие телерейтинги, а две серии в семь матчей – с «Ак Барсом» и «Авангардом» - стали шедевром того плей-офф.

Но начался новый чемпионат, и «Салават Юлаев» снова буксует на старте. Профессор разводит руками: «Не могу понять, почему мы начали поединок со СКА так неуверенно. В раздевалке сказали, что не хватило настроя. Но мы просто не были готовы играть в такой быстрый хоккей».

Кого как, а меня больше всего тревожит вратарь Никлас Сведберг. Вот совершенно непредсказуемый парень! Может выдавать потрясающие матчи. Но если встанет не с той ноги, то жди беды. Вы видели, как Павел Дацюк забросил свою первую шайбу за СКА? Нанес издалека бросок обратной стороной крюка, но швед уже завалился на лед как мешок с картошкой.

«Да у меня просто конек застрял во льду, вот я и потерял равновесие. И удача была не на моей стороне», - объяснил Сведберг.

Но как забивал ЦСКА? Первый гол – ладно, тут был удален экс-армеец Игорь Макаров. И когда оставалась всего секунда до его выхода из бокса, Ожиганов грамотно замкнул угол.

Но второй-то гол, когда ЦСКА провел молниеносную атаку от своих ворот, и Андронов нанес не самый сложный бросок. Ну явная ведь «бабочка».

А когда Пивцакин бросал от синей линии, и закрытый Сведберг снова пропустил?

Самое интересное, что в системе «Салавата Юлаева» есть сразу четыре вратаря. Кроме шведа это перешедший из «Сочи» Андрей Гаврилов (28 лет), а также два 19-летних парня – проходивший стажировку в «Филадельфии» Иван Федотов и Денис Кожуховский.

Но кто из них сможет, как Илья Сорокин в прошлом сезоне, вытеснить дорогого иностранца из ворот? А ведь контракт у Сведберга до весны 2018 года. И все три матча в этом августе легионер провел от звонка до звонка. Не меняет его Захаркин, объясняя тем, что «его команда должна прокатиться лицом по этой батарейке».

Как там пел «Наутилус»? «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».

Ох, безгранична вера Игоря Владимировича в шведского легионера! А значит, фанатов «Салавата Юлаева» снова ждет веселый сезон. Поздравляю, ребята, скучно вам не будет.

Хотя не сомневаюсь, что с таким составом Уфа скоро раскочегарится и наберет ход. Хотя травмы, травмы. Вот Сергей Соин из-за перелома ключицы выбыл до 1 декабря. А хорошего центра еще надо найти.

* * *

А у ЦСКА наконец-то в основе вышел Илья Сорокин, хотя в первых двух матчах ставка была сделана на Виктора Фаста. Причем швед даже сделал сухарь в прошлой встрече с «Трактором». Но как и в прошлом сезоне, Сорокин играл надежно и очень хладнокровно.

Армейцы не забыли о трагической дате – ровно 35 лет назад, и тоже накануне Кубка мира, разбился в автокатастрофе Валерий Харламов. В память о форварде на табло показали ролик со слоганом «Наша легенда в наших сердцах».

Сама игра ЦСКА была похожа на матч с «Трактором»: 45-24 по броскам, 23-19 по вбрасываниям после двух периодов, скоростной хоккей, давление, форварды челноками летали туда-сюда.

Ну и Сведберг помог, конечно. После третьего гола хозяев, к 27-й минуте многое стало ясно. Хотя в третьем периоде Энвер Лисин забросил вторую шайбу, и Захаркин даже использовал свое право взять видеоповтор. Но гол все равно не засчитали – игрок Уфы находился в площади ворот…

Матч

ЦСКА - Салават Юлаев - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ожиганов (Муршак, Скотт), 13:12 (1:0). Энгквист (Умарк, Лепистё), 14:48 (1:1). Андронов (Науменков), 22:54 (2:1). Пивцакин (Андронов, Каштанов), 26:41 (3:1).

Место и дата

27 августа 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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