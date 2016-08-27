Игорь Захаркин: Вот вы прикалываетесь, а я получил 2:10 в двух матчах! (видео)
После матча с ЦСКА (1:3) обозреватель «Советского спорта» побеседовал с главным тренером «Салавата Юлаева» Игорем Захаркиным.
Игорь Захаркин –
потрясающий тренер и человек. Вот кто, скажите, после поражения моментально
отозвался бы на просьбу журналистов, собрал всех в круг и говорил бы минут
десять, ответив на абсолютно все вопросы?
В конце беседы даже
кто-то предложил: раз у «Салавата Юлаева» есть проблемы с составом, может,
купить Дамира Рыспаева?
- Он ведь не имеет права играть, - вздохнул Захаркин. – Вы сейчас начали прикалываться, вам весело. А я получил 2:10 в двух матчах.
! Полное интервью Игоря Захаркина смотрите на видео !
- Скажите как человек, который великолепно знает Илью
Ковальчука. В матче с «Салаватом Юлаевым» он набрал 6 (3+3) очков. Он вас
потряс своей игрой?
- Это его нормальный
уровень.
Мне показалось, что
Илья находится в блестящей физической и игровой форме. Он нацелен на ворота.
Исправил некоторые ошибки, которые у него ранее были.
Мы знаем, его
сильная сторона – это броски с ходу. Он это делает. Я увидел Илью…
- Лучшего, как вы его помните.
- Ну да.
- Это нельзя назвать дивидендами от присутствия Дацюка в
звене?
- Возможно. Ребят,
тут же очень много факторов, которые влияют на игрока! Например,
неудовлетворенность предыдущим сезоном. Понимание своей значимости в хоккее.
Его реноме. Тут много тонких психологических моментов, которые влияют на
состояние хоккеиста.
Плюс, конечно, Дацюк – это игрок, который может раскрыть партнера. Дает ему возможность проявить свои лучшие качества. И это все вместе сказалось на его блестящей игре против «Салавата Юлаева».
Пресс-конференция тренеров после матча ЦСКА – «Салават Юлаев»
Интервью форварда ЦСКА Сергея Андронова