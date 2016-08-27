Игорь Захаркин: Вот вы прикалываетесь, а я получил 2:10 в двух матчах! (видео)

После матча с ЦСКА (1:3) обозреватель «Советского спорта» побеседовал с главным тренером «Салавата Юлаева» Игорем Захаркиным.

Игорь Захаркин – потрясающий тренер и человек. Вот кто, скажите, после поражения моментально отозвался бы на просьбу журналистов, собрал всех в круг и говорил бы минут десять, ответив на абсолютно все вопросы?

В конце беседы даже кто-то предложил: раз у «Салавата Юлаева» есть проблемы с составом, может, купить Дамира Рыспаева?

- Он ведь не имеет права играть, - вздохнул Захаркин. – Вы сейчас начали прикалываться, вам весело. А я получил 2:10 в двух матчах.

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- Скажите как человек, который великолепно знает Илью Ковальчука. В матче с «Салаватом Юлаевым» он набрал 6 (3+3) очков. Он вас потряс своей игрой?

- Это его нормальный уровень.

Мне показалось, что Илья находится в блестящей физической и игровой форме. Он нацелен на ворота. Исправил некоторые ошибки, которые у него ранее были.

Мы знаем, его сильная сторона – это броски с ходу. Он это делает. Я увидел Илью…

- Лучшего, как вы его помните.

- Ну да.

- Это нельзя назвать дивидендами от присутствия Дацюка в звене?

- Возможно. Ребят, тут же очень много факторов, которые влияют на игрока! Например, неудовлетворенность предыдущим сезоном. Понимание своей значимости в хоккее. Его реноме. Тут много тонких психологических моментов, которые влияют на состояние хоккеиста.

Плюс, конечно, Дацюк – это игрок, который может раскрыть партнера. Дает ему возможность проявить свои лучшие качества. И это все вместе сказалось на его блестящей игре против «Салавата Юлаева».

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