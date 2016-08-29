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Сергей Гимаев: Какой хоккей будет на Кубке мира? Вспомните финал в Праге (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Гимаев: Какой хоккей будет на Кубке мира? Вспомните финал в Праге (видео)
Источник: NHL

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта». 

1. Сергей Наильевич, расскажите о вашей новой передаче, которая теперь выходит на канале «Матч ТВ».

- Это примерно похоже на то, что делает Дон Черри в «Хоккейном вечере в Канаде» по субботам. Я выступаю в прямом эфире в перерыве одного из матчей.

Передача называется «Гимаев говорит». Ее концепция в том, что я должен достаточно остро высказаться по болевым вопросам, которые есть в нашем хоккее. И я это делаю. Готов выразить свою точку зрения по разным темам!

2. Многие критикуют шведского вратаря «Салавата Юлаева» Никласа Сведберга, который пропустил 12 шайб в трех первых матчах сезона. Почему главный тренер Игорь Захаркин так в него верит?

- Проблема Уфы в том, что там нет второго вратаря. Не в Сведберге дело. На самом деле он – хороший вратарь. Хотя вот я комментировал матч ЦСКА с «Салаватом Юлаевым» - и считаю, что вторую и третью шайбы от армейцев он должен был поймать.

Но на что можно рассчитывать, когда входишь в сезон без твердого дублера? Думаю, такая задача перед Уфой стоит – найти еще одного классного голкипера. И это скоро будет решено.

3. Вы согласны, что ЦСКА даже после отъезда Радулова, Зайцева и Любимова в НХЛ будет бороться за самые высокие места в регулярном чемпионате?

- Армейцы и будут. У меня нет сомнений, что ЦСКА точно станет первым или вторым в регулярке. И не факт, что еще СКА выиграет гладкий чемпионат. Понятно, что когда питерцы играют в свой хоккей с полной отдачей, то они свои очки не отдадут. Но сможет ли СКА выдержать на таком уровне весь сезон, особенно по ходу выездных серий? Очень интересно посмотреть!

4. Илья Ковальчук набрал 6 (3+3) очков в матче с «Салаватом Юлаевым». Последний раз с ним это случалось в 2005 году – во встрече тоже против «СЮ», когда Кови выступал за «Ак Барс» (2+4=6). Илья в этом сезоне вас удивляет?

- Илья Ковальчук для меня – игрок очень высокого уровня. И я очень рад, что Олег Знарок дает ему проявить себя.

Но не так все просто. Вот в матче против «Трактора» он играл не так здорово, если честно. А вот матч с Уфой получился идеальным. Ковальчук феерил как угодно – и отдавал, и забивал, и получалось вообще все!

Это очень круто, набрать 6 очков за матч смогли еще только трое в истории КХЛ (Альберт Лещев, Брэндон Боченски и Александр Радулов). И учтите, что играть в одном звене с Павлом Дацюком всегда интересно. Потому что он делает очень много отборов.

Ведь как получается? Ты потерял шайбу – и нужно бежать назад. А вот Дацюк часто отбирает шайбу в зоне соперника, и тогда его команде можно рисковать, забивая голы на противоходе. Не говорю, что тот матч с Уфой сделал именно Дацюк – главной звездой был Кови. Но с таким партнером, как Паша, легче играть всем. И я думаю, это не конечный вариант – СКА еще будет искать оптимальный состав.

5. Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин забил три гола в трех матчах. Ему осталась одна шайба, чтобы повторить вечный снайперский рекорд Бориса Михайлова. Что скажете о Сергее?

- О нем столько сказано! И снова повторю: Мозякин – звезда мирового уровня. В прошлом сезоне это было доказано. Очень яркий форвард!

Просто на Сергея не всегда делают ставку. Вот ему доверяют в Магнитогорске, когда он выходит с отличными партнерами и имеет нужное количество игрового времени, когда все большинство строится через него, и Мозякин имеет полное право на главный бросок, да и вообще это он определяет ход розыгрыша лишнего хоккеиста…

Вот тогда у Сергея получается все. Но к сожалению, когда он приезжает в сборную, то не является форвардом первой бригады большинства и главной звездой. Хотя если посмотреть внимательнее за его игрой… Вот мы восхищаемся Дацюком. Но ведь Мозякин как хорош! У него очень сложно отобрать шайбу, он сохраняет ее в самых сложных ситуациях и делает всегда очень острое продолжение.

Сергей не кажется огромным нападающим, но посмотрите, какой у него залихватский кистевой бросок и щелчок! Он кладет шайбу куда хочет – в любой угол. Есть ли равные ему в лиге по точности?

6. А мог бы Мозякин сыграть на Кубке мира, если бы его включили в состав?

- Мы все понимаем, что современный хоккей намного быстрее. Посмотрите, как омолодились команды НХЛ. Раньше ветераны вроде Майка Рекки спокойно играли в 40 лет. Но куда теперь бежать в таком возрасте? Бесполезно!

Очень хорошо отношусь к Павлу Дацюку, но ему все сложнее играть – скорости возрастают невероятно, и догнать соперника, совершить отбор уже не так просто.

Вы должны понять, что нас будет ждать на Кубке мира. Просто вспомните финал ЧМ в Праге (тогда канадцы обыграли Россию со счетом 6:1). Смотрите тот матч – и делайте выводы, как развивается хоккей.

Собираюсь ли я поехать на Кубок мира? Куплю билет и полечу, а аккредитацию мне сделает «Матч ТВ». Вообще я должен был и так лететь в Торонто. Но решили, что этот турнир отработает одна бригада комментаторов – Саша Ткачев и Саша Хаванов.

Я отправляюсь в Канаду, потому что очень хочу вживую посмотреть хоккей. Все матчи группового этапа, а может, и полуфиналы. Две недели вырвать из рабочего графика тяжеловато, но надо изучить Кубок мира по максимуму.

7. Олег Знарок хорошо подготовил по физике игроков СКА, плюс наши энхаэловцы сами занимаются в Санкт-Петербурге. Это может стать решающим фактором на Кубке мира? Ведь иностранцы еще не начали сезон, многие будут разобранными.

- Не будет на Кубке мира неготовых игроков! Это глупость и болтовня! Послушайте всех звезд НХЛ – они сами говорят, что вынуждены чуть раньше форсировать подготовку к сезону. Они очень быстро наберут форму. Она не будет оптимальной, но ведь и наши этим похвастаться не смогут.

Вы кого имеете в виду – Дацюка, Шипачева, Дадонова, Телегина? Я не думаю, что они станут решающим фактором. Сейчас все готовятся – канадцы, американцы, европейцы. Кубок мира – это огромная ярмарка игроков, и все на ней захотят отлично показать себя. Плюс это супер бизнеспроект.

8. Вы не думаете, что болельщикам будет тяжело перестраиваться с шикарного Кубка мира на реалии КХЛ, где не сделают паузу на время этого турнира?

- Ну разве это ошибка? Во-первых, из КХЛ никто не должен был лететь на Кубок мира. Просто Дацюк в силу обстоятельств переехал в Россию, Шипачев и Дадонов прекрасно зарекомендовали себя на чемпионате мира – их нельзя было не взять. Они заслужили это право. Телегин же просто необходим в четвертом звене.

А как сделать паузу в чемпионате КХЛ на месяц? Представляете, сколько будет крику?! А как ты угадаешь, попадет ли сборная России в финал Кубка мира? Или сделать календарь в 40 матчей на команду? Тут просто не было вариантов, и все решили по уму.

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