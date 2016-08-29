Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 2Спартак
ХоккейАвтомобилист2 : 0Металлург
ТеннисБеллуччи4:6, 6:3, 1:6, 6:7Кузнецов
ХоккейСлован1 : 3Торпедо
ТеннисСкьявоне1:6, 2:6Кузнецова
ТеннисЮжный6:2, 6:1, 6:1Клижан
ХоккейЛокомотив2 : 3Динамо Москва
ХоккейМедвешчак2 : 1ХК Сочи
ТеннисКоллинс- : -Родина

Сохатский сорвал рекорд Мозякина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Владимир Сохатский
Владимир СохатскийИсточник: Photo.khl.ru

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин не смог забросить свою 428 шайбу «Автомобилисту». Точнее, хозяева льда ему это не позволили, победив 2:0.

Поединок магнитогорского «Металлурга» с «Автомобилистом» неожиданно приковал к себе внимание всех любителей хоккея в России. Казалось бы, обычное и далеко не самое знаковое уральское дерби. Но в нем лидер «металлургов» Сергей Мозякин мог повторить уникальный рекорд двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР знаменитого армейского нападающего Бориса Михайлова – 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны. Не вышло. Рекорд устоял.

Возможно, он падет в среду в Ханты-Мансийске. Пока же приходится констатировать – лучший снайпер сбился с гроссмейстерского темпа – по голу за матч. До этого Мозякин забивал СКА, ЦСКА, «Северстали»… А вот в Екатеринбурге вдруг умолк. И надо отметить – не без помощи хозяев площадки.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин успел прославиться в нашем хоккее различными экстравагантными выходками. То с коллегой подерется, то выйдет на тренировку в розовом пиджаке, то на судей напустится так, что видео его яркого спича по интернету гуляет полгода…

Но вот как раз с арбитрами тренер общий язык, похоже, нашел. Да и до своих игроков судя по всему достучался. Против действующих чемпионов «Автомобилист» сыграл как никогда строго – ни одного удаления в матче! И как следствие – ни одного шанса для Мозякина проявить себя в большинстве.

Хотя и в равных составах их у Сергея было немало. Не стоит думать, что форвард просто решил отпраздновать свое величайшее достижение в Магнитогорске, где «Металлург» с 4 по 13 сентября проведет четыре домашних матча. В поединке с «Автомобилистом» Мозякин нанес по воротам пять бросков. По этому показателю он – лучший игрок встречи.

Да и партнеры от него не отставали. По броскам гости выиграли 28-22. Но только все атаки чемпионов обернулись сэйвами 26-летнего Владимира Сохатского. Первый матч за «Автомобилист» в карьере. Первый поединок сезона. И сразу против действующих обладателей Кубка Гагарина. И сразу игра «на ноль»! Ох, как же сейчас, наверное, кусают от досады губы тренеры «Салавата Юлаева», расставшиеся с Сохатским нынешним летом. Им то, надежный голкипер, да еще и с российским гражданством, сейчас очень пригодился бы…

Но команду с самым грозным звеном в КХЛ всухую обыграл в итоге «Автомобилист». Для победы хватило бы и одной шайбы. Но хозяева площадки на всякий случай забросили две.

Матч

Автомобилист - Металлург Мг - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Тичар (Алексеев, Чесалин), 49:38 (1:0). Голышев (Турбин), 53:17 (2:0 - бол.).

Место и дата

29 августа 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Скончался бывший защитник «Магнитки» Дамир ГайнутдиновВ возрасте 40 лет сегодня скоропостижно скончался бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Дамир Гайнутдинов.Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»Ярославский «Локомотив» дома уступил московскому «Динамо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА – «Металлург» Мг. КХЛ оштрафовала Дацюка за удар МозякинаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам матча СКА - «Металлург» (Магнитогорск) принял решение наложить денежный штраф на капитана армейцев Павла Дацюка.Илья Воробьев: Мы поздно прилетели с последнего выездаГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Автомобилист» всухую обыграл «Магнитку»«Автомобилист» дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Амур» проиграл «Витязю», «Локомотив» примет московское «Динамо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Фурх, Полашек, Петерссон и Красиков – лучшие хоккеисты первой игровой недели КХЛКХЛ определила лауреатов первой игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях.Мисхат Фахрутдинов: «Амур» проиграл практически все единоборстваГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал поражение от «Витязя» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ .Валерий Белов: Мы заслужили три очкаГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Торпедо» пополнилось защитником КалашниковымЗащитник Станислав Калашников стал игроком «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.«Трактор» расторг контракт с форвардом Новотны«Трактор» расторг контракт с нападающим Иржи Новотны, это было сделано по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт челябинского клуба.«Амур» потерпел третье поражение подряд, уступив «Витязю»«Амур» дома проиграл «Витязю» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Гимаев: Мозякин – звезда мирового уровняЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев оценил игру форварда Сергея Мозякина.Сергей Гимаев: Какой хоккей будет на Кубке мира? Вспомните финал в Праге (видео)Сергей Гимаев: Какой хоккей будет на Кубке мира? Вспомните финал в Праге (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя Sovsport.ru.Видеообзор самых ярких эпизодов прошедшей недели в КХЛВидеообзор самых ярких эпизодов прошедшей недели в КХЛСамые интересные моменты матчей в Континентальной хоккейной лиге за минувшие семь дней.«Лада» обыграла «Нефтехимик»«Лада» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Плющев: Наверное, к Соловьеву были какие-то вопросыИзвестный российский специалист Владимир Плющев прокомментировал отставку Николая Соловьева с поста главного тренера новокузнецкого «Металлурга».Голкипер «Йокерита» Ваутер Питерс: Хочу всем показать, что в Бельгии есть хоккей18-летний бельгийский голкипер Ваутер Питерс, подписавший контракт с финским «Йокеритом», поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в КХЛ.Валерий Зелепукин: Поиски главного тренера «Кузни» активно ведутсяНовокузнецкий «Металлург» активно ведет поиски нового главного тренера, сообщил исполняющий обязанности наставника команды Валерий Зелепукин.Нападающий «Спартака» Левицкий перешел в ХК «Сочи»Нападающий «Спартака» Игорь Левицкий продолжит карьеру в ХК «Сочи», сообщает официальный сайт красно-белых.

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Владимир Сохатский
Владимир Сохатскийвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения