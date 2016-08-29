Сохатский сорвал рекорд Мозякина

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин не смог забросить свою 428 шайбу «Автомобилисту». Точнее, хозяева льда ему это не позволили, победив 2:0.

Поединок магнитогорского «Металлурга» с «Автомобилистом» неожиданно приковал к себе внимание всех любителей хоккея в России. Казалось бы, обычное и далеко не самое знаковое уральское дерби. Но в нем лидер «металлургов» Сергей Мозякин мог повторить уникальный рекорд двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР знаменитого армейского нападающего Бориса Михайлова – 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны. Не вышло. Рекорд устоял.

Возможно, он падет в среду в Ханты-Мансийске. Пока же приходится констатировать – лучший снайпер сбился с гроссмейстерского темпа – по голу за матч. До этого Мозякин забивал СКА, ЦСКА, «Северстали»… А вот в Екатеринбурге вдруг умолк. И надо отметить – не без помощи хозяев площадки.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин успел прославиться в нашем хоккее различными экстравагантными выходками. То с коллегой подерется, то выйдет на тренировку в розовом пиджаке, то на судей напустится так, что видео его яркого спича по интернету гуляет полгода…

Но вот как раз с арбитрами тренер общий язык, похоже, нашел. Да и до своих игроков судя по всему достучался. Против действующих чемпионов «Автомобилист» сыграл как никогда строго – ни одного удаления в матче! И как следствие – ни одного шанса для Мозякина проявить себя в большинстве.

Хотя и в равных составах их у Сергея было немало. Не стоит думать, что форвард просто решил отпраздновать свое величайшее достижение в Магнитогорске, где «Металлург» с 4 по 13 сентября проведет четыре домашних матча. В поединке с «Автомобилистом» Мозякин нанес по воротам пять бросков. По этому показателю он – лучший игрок встречи.

Да и партнеры от него не отставали. По броскам гости выиграли 28-22. Но только все атаки чемпионов обернулись сэйвами 26-летнего Владимира Сохатского. Первый матч за «Автомобилист» в карьере. Первый поединок сезона. И сразу против действующих обладателей Кубка Гагарина. И сразу игра «на ноль»! Ох, как же сейчас, наверное, кусают от досады губы тренеры «Салавата Юлаева», расставшиеся с Сохатским нынешним летом. Им то, надежный голкипер, да еще и с российским гражданством, сейчас очень пригодился бы…

Но команду с самым грозным звеном в КХЛ всухую обыграл в итоге «Автомобилист». Для победы хватило бы и одной шайбы. Но хозяева площадки на всякий случай забросили две.