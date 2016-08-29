Тщеславен, но трудолюбив. Всё о новичке «Спартака» Маурисио

Sovsport.ru рассказывает, чем известен новичок московского «Спартака» бразильский защитник Маурисио.

Сообщения от Рохо

В лиссабонском «Спортинге» Маурисио год играл в паре с экс-спартаковцем Маркосом Рохо. Бразилец и аргентинец быстро нашли взаимопонимание на поле, подружились и стали привлекать внимание топ-клубов.

«Мы часто делились друг с другом мечтами, в каких больших клубах хотим выступать, – рассказывал в интервью Record бразилец. – Когда я перешел в «Лацио», получил сообщение от Маркоса: «Очень рад за тебя». В «Спортинге» мы были очень дружны, вместе обедали, ездили на тренировки. Потом шутили: хорошо бы, дескать, снова поиграть за одну команду».

Штраф в «Спортинге»

С президентом-скан далистом клуба Бруну де Карвалью у Маурисио серьезных разногласий не было. Но футболист высказывал легкое недовольство тем, что его не отпускают в большие клубы, хандрил, стал хуже играть. Говорил, что его не ценят так, как некоторых других игроков. На дисциплинарные санкции не нарывался, но и продан был не сразу. Успел почувствовать, что такое публичная критика президента клуба. Раз так, вероятно, и в «Спартаке» с давлением справится, опыт есть.

За ворчание Маурисио штрафов не получал, но был оштрафован клубом на очень крупную сумму за вождение в нетрезвом виде. По слухам, защитнику пришлось расстаться с зарплатой за пару месяцев.

Таблица трансферов РФПЛ здесь

Провалы в важных матчах

В Португалии сразу подметили: как только «Спортинг» играет матч повышенной сложности и важности, у Маурисио начинаются проблемы с дисциплиной и нервами. Количество грубых ошибок зашкаливает. Вот несколько примеров.

2013 год. «Порту» – «Спортинг» – 3:1. Маурисио срубает игрока соперника в штрафной. Судья назначает пенальти, и счет становится 2:0 в пользу «Порту».

2013 год. «Бенфика» – «Спортинг» – 4:3. После нарушения со стороны Маурисио, нападающий Кардозо открывает счет ударом со штрафного.

2014 год. «Шальке» – «Спортинг» – 4:3. Маурисио совершает два грубых фола, один в середине поля, другой — в 30 метрах от ворот. Получает по карточке за каждый и оставляет команду играть в меньшинстве почти на час. К тому моменту «Спортинг» вел в счете 1:0.

Впрочем, как рассказывал сам защитник, после матча с «Шальке» болельщики его поддержали.

Любимец публики

Несмотря на карточки и ошибки, Маурисио любили фанаты. Порой над ним посмеивались, но признавали азарт и желание, с которым футболист выходил на каждый матч. Тренер Жоржиньо, работавший с Маурисио в Бразилии, рассказывал, что у игрока есть недостаток: он всегда хочет сыграть красиво, быстро, эффективно, чтобы оставить приятное впечатление.

«В детстве Маурисиу был быстрым, мощным, умело действовал при игре головой, – говорил Жоржиньо в интервью Maisfutebol. - Во взрослом футболе этих качеств не растерял. Но есть моменты, когда он себя переоценивает. Не стану врать, Маурисио очень тщеславный парень. За пределами поля всегда волнуется насчет своего внешнего вида, проверяет, все ли в порядке с прической. На поле то же самое: пытается отдавать красивые пасы, так как ему важно мнение болельщиков».

При этом тренер отметил, что Маурисиу очень трудолюбив. «Настоящий профессионал, который никогда не позволит себе загулять или опоздать на тренировку».