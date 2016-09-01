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Рубиновый зигзаг. Что происходит с двукратным чемпионом России?

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рубиновый зигзаг. Что происходит с двукратным чемпионом России?
Источник: Sovsport.ru

40 миллионов евро, 10 новичков, 0 побед. Казанский собкор Sovsport.ru пытается разобраться, почему в «Рубине» все именно так.

ЧАК-ЧАК И «БРОНЗА»

4 сентября стукнет ровно год с того момента, как Ильсур Метшин занял пост президента «Рубина». Это время надежд и уморительных историй. Валерий Чалый и «Ливерпуль» были уже в прошлой жизни — интереснее сиюминутность.

Некоторым болельщикам «Рубина» нелишне распечатать своих сообщения на гостевых. Это поможет врачам при выявлении диагноза. 10 июня, когда Грасия пробовал на Сабантуе чак-чак и пил чай у президента, преобладало: «Этот мужик мне нравится». 10 июля, когда он водил за руку Набиуллина на австрийском сборе: «Черт возьми, как же это круто!». 1 августа, когда в Казани презентовали команду с голливудские размахом, дошло до: «Бронза будет провалом!».

1 сентября большинство авторов этих комментариев пошли на школьную линейку. Остальные пишут о там, надолго ли «Рубин» нырнет в ФНЛ.

КАДРОВАЯ ТОЛКОТНЯ

Конечно, после пожара и шампанское - огнетушитель, но сейчас понятно: проблема нынешнего «Рубина» как раз и заключается в беспрецедентной трансферной компании. Грасия всю жизнь работал с ограниченной обоймой игроков. И давал результат. А тут на тренировке 26 человек, на запасном поле еще 11. И среди них ребята с зарплатой в 3,5 миллиона евро. Что делать? Естественно ставить на тех, кого давно знаешь.

Но Санчес, Рочина и Гарсия, оказывается, вовсе не предполагали, что Пермь и Тула будут играть в пять защитников, а в Оренбурге искусственное поле. Парни еще не в курсе, что такое перелет в Читу и игра красным мячом в Томске, когда на термометре минус 17. Пока это держат от них в тайне, чтобы не сломать психику.

Три трансфера, условно говоря, снизили бы уровень ожиданий и позволили Грасии разобраться с теми, кто есть. А сейчас в «Рубине» скамейка протяженностью с Китайскую стену, которая сама по себе плодит недовольных. Недавний пассаж Кверквелии, возмущенного отсутствием себя даже в заявке, - лыко в ту же строку. Я бы не стал винить грузинского защитника за «вынос ссора из избы». В чем тут тайна и откровение? Он просто честно высказался, почему не играет. Может, кто-то считает, что Санчес на его месте выглядит лучше? Уверен, - и многие другие тоже так думают, - что Кверквелия высказал общее мнение «старичков» команды.

МЯСНАЯ НАРЕЗКА

Карадениз рвет жилы с капитанский повязкой в матче с «Анжи», а в Оренбурге даже не выходит на поле. Рыжиков говорит об отсутствии командной химии, а Кузьмин пока бегает по кругу и тягает железо в зале. Не случайно появились слухи об уходе зимой всех трех. Добавим к этому, что Портнягин уже в «Локомотиве», а ведь в последнем туре он впервые в сезоне отыграл все 90 минут.

Грасия больше не заигрывает с болельщиками, руководством и агентами, пытаясь угодить всем. По пять новых игроков в основе в каждом следующем матче — вот его нынешняя история. И тренера можно понять: он «режет мясо» в обход полумер. Остается ждать.

Мэр Казани человек спортивный и вот уже на протяжении нескольких лет пару раз в неделю играет в хоккей. Причем, играет прилично, а не открывается в офсайде, как большинство «випов». Говорят, о проблемах «Рубина» не забывает даже на льду. Приятель рассказывал, что на одной из последних игр команда Метшин уступала 2:5. Отыгравший свою смену мэр присел на скамейку, и выдал: «Сегодня у нас, как в «Рубине»: вроде и состав сильный, а игры нет».

Сонгу нельзя играть на пластиковой траве, Жонатас потянул приводящую, у Санчеса болит зуб, Самуэль ждал приезда своих собак, физетерапевт убрал из столовой сахар и кетчуп, наконец-то заявили Лестьенна, к 10-му туру команда вернется на «Казань-Арену». Какая бурная жизнь.

Да какая угодно — только играйте уже!


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