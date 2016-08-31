Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс6:3, 6:3Макарова
ТеннисРодина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
ХоккейДинамо Москва5 : 0Металлург Нк
ФутболЧехия3 : 0Армения
ФутболТурция0 : 0Россия
ХоккейАвтомобилист1 : 2 ОТТрактор
ХоккейЛокомотив3 : 2 ОТАвангард
ТеннисВозняцки6:4, 6:4Кузнецова
ФутболНорвегия0 : 1Белоруссия
ФутболГермания2 : 0Финляндия
ХоккейАмур1 : 2Куньлунь
ТеннисНисикори- : -Хачанов
ФутболФареры (U-21)- : -Россия (U-21)
ФутболБельгия- : -Испания
ФутболИталия- : -Франция
ХоккейЮгра0 : 1Металлург
ХоккейЦСКА- : -Ак Барс
ТеннисБек- : -Веснина
ФутболГолландия- : -Греция
ФутболКолумбия- : -Венесуэла
ХоккейАвтомобилист- : -Салават Юлаев
ХоккейСКА- : -Лада
ХоккейДинамо Москва- : -Сибирь
ХоккейМедвешчак- : -Спартак

Борис – гарант процветания. Колонка Василия Уткина

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис – гарант процветания. Колонка Василия Уткина
Источник: ФК «Локомотив»

Обозреватель Sovsport.ru Василий Уткин - о Денисове, Ниассе и футболисте Ротенберге.

КАК ЗА ЕДУ

Трансферное окно иногда закрывается со скрипом, медленно, как поднадоевшая история с давно ясным, но никак не наступающим финалом. В другие времена оно хлопает с треском, как от налетевшего шквала. Чем бы ни занимался - встаёшь и идёшь посмотреть, что случилось.

Нынешнее трансферное окно было, скорее, дверью. Дверью уже закрытого по позднему времени заведения, где по углам засиделись посетители. Они в большинстве своем явно не в форме, хотя и не буянят особо, но всех их надо мягко выпроводить куда-то восвояси. Потому что закрывается - окно ли, дверь, паб. Или просто наступает осень.

Игорь Денисов перешёл в «Локомотив» на правах аренды, причём слово «аренда» здесь лишено практического смысла. В его прежнем клубе, «Динамо», не каждое десятилетие бывает столь кристальная ясность по кадровому вопросу: сохранять Гарика, как зовёт Денисова весь футбольный мир, не было нужно низачем. В первом дивизионе команда и так лидирует. Через год контракт и так закончится. В сущности, все свелось к тому, будет ли клуб платить целый сезон зарплату своему самому дорогому человеку или нет.

А если учесть, что забрать Денисова было некому... «Зенит» уже брал. «Спартак» исключён. В сегодняшнем «Анжи» никто не помнит, кто такой Игорь Денисов, а в сегодняшнем «Рубине» никто никогда этого не знал. В ЦСКА в кабинете спортивного директора слез по щиколотку и счёт за неоплаченные телефонные переговоры - как-то так или ещё страшнее. Если уж «Локомотив» не возьмёт...

И «Локомотив» взял. Аренда - значит просто «бесплатно» в данном случае. И без дальнейших обязательств. За зарплату, как за еду. И не случайно клуб принял решение о возрождении «Локомотива-2» - на всякий случай. Когда в команде есть Денисов, без второй команды его порой просто некуда девать. Да вот и «Динамо» опытом поделится.

А счастливое «Динамо» между тем дозаявило Погребняка. Возвращаясь к теме полузакрытого паба - это как если за засидевшимся клиентом заехала жена. Или даже мама.

МАДАМ НИАСС МЕРСИСАЙДСКОГО УЕЗДА

Просвистел на трансферном небосклоне Ниасс, чёрной молнии подобный. Оказывается, он уже не очень нужен «Эвертону»; и зачем вообще этот «Эвертон» продолжает искать игроков в России? Билялетдинова забыл? Может, Макгиди сильно пригодился? Теперь вот Ниасс на полгода всего заехал, и уже ищут, куда сбагрить.

Но хоть и хотели его в России, и деньги были, оказывается, - но там за это время ребёнок родился, и резко выросли акции мадам Ниасс, которая не хочет из Англии в Москву. Уж не знаю, правда ли.

В то же самое время Паршивлюк и Яковлев перебрались из «Спартака» в «Анжи». Тоже бесплатно. Ну, как бесплатно? Теперь «Спартаку» им платить не надо, а это, между прочим, серьезные деньги. В этом смысле просто пример практичной, трём сторонам, двум клубам и игрокам выгодной сделки.

Но я вот почему про Ньясса-то вспомнил. Ведь ни Паршивлюк, ни Яковлев, уверен, семью в Махачкалу не повезут. Оба женаты - Сергей давно, а Павел вот только что, летом, я точно знаю, потому что подписан на инстаграм Жени Савина, а он строго фиксирует все торжественные мероприятия, на которые ходит без носков, и свадьба тут оказалась знаменательной.

Так что же, спрашиваю я вас! Значит, пока наши славные ребята Паршивлюк и Яковлев, которые понимают, что футболист должен играть, а не сидеть... Пока они готовы подвергнуть семьи то ли испытанию Махачкалой, во что я не верю, то ли испытанию разлукой, и семьи от этого только крепчают (уверен - Олег Иванов в Тереке так 4 года живет), этот Ниасс, чёртова цаца...

Да из Москвы в Лондон на выходной слетать времени столько же, сколько в Москву из Махачкалы. Плюс ко всему это ведь ещё и Москва! А на том конце не Лондон даже, а Ливерпуль...

Нет, не нужен нам тут, вернусь я к исходной проблеме, какой-то залетный сенегальский подкаблучник. Пускай гниет себе в «Эвертоне». Он ещё не знает, что для переехавших из России клуб этот - чёрная метка.

Денисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛ

Sovsport.ru о состоявшихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Денисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛ

РАБОТАЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕТИТЕЛЯ

Но главный переход последнего дня августа это, конечно, перемещение Бориса Ротенберга в «Локомотив» из «Динамо», куда он вернулся из ростовской аренды. Кстати, снова это слово бессмысленно и унизительно, но о деньгах говорить уже осточертело, поэтому я к делу.

Болельщики ведь люди эмоциональные. Романтики. Они хотят добра своей команде и желают ей укрепиться звездным игроком, большим мастером, лучше если красавцем с эталонным торсом. И потом уже ждать успеха, любуясь на мастера и боготворя его.

Это желание понятно. Но оно наивно. Звезда может захандрить, облениться, соскучиться, заболеть, загулять, оказаться подонком. И тогда содержать её по контракту станет катастрофой, не говоря уже о душевных травмах.

А вот Борис Ротенберг - это гарантия. Это значит, что - все, за этой командой большая сила! И сила эта не планируется, не грядёт, нет - Борис всегда приходит последним. Его приход означает, что сила уже тут и изготовилась к свершениям.

Напротив, уход из команды Бориса Ротенберга означает крах. Этой команде ничто уже не поможет. Когда-то он оставил «Аланию», и где та «Алания»? Когда-то он играл в «Химках» - те еле выжили. Потом он оставил «Динамо» - великий клуб сумел, наконец, дебютировать в ФНЛ. Теперь Ротенберг свернул поприще в «Ростове»...

И мы с вами прекрасно понимаем, что ни взлеты, ни падения этих команд не случайны, и логика за ними стоит, в граните отлитая. Я уверен, что президент «Локомотива» Илья Геркус, передавая Борису футболку «Локо», наверняка говорил, что желает футболисту долгой и счастливой карьеры в «Локомотиве». Сперва игроцкой, а там и... А почему не помечтать? Профессия президента - желать своему клубу процветания!

И последний красивый переход этого лета - Новосельцев, конечно. Вышел на поле за сборную игроком «Ростова», а ушёл зенитовцем. Как последний посетитель, мирно задремавший в углу и сквозь сон усаженный официантом в такси. И вечер закончился, и наступило утро, а добрый, солнечный сон так и продолжается вместо полной испытаний прежней жизни.

ЗАДАЙ ВОПРОС ВАСИЛИЮ УТКИНУ 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Портнягин: Казань останется моим домомРоссийский нападающий Игорь Портнягин, перешедший этим летом из «Рубина» в «Локомотив», попрощался с казанским клубом и их болельщиками.Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в августеБолельщики признали полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука лучшим футболистом команды в августе.Юрий Семин: Считаю Ротенберга везучимГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, чем железнодорожников привлек защитник Борис Ротенберг.Юрий Семин: Денисову по силам вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход в стан железнодорожников из «Динамо» полузащитника Игоря Денисова.Сергей Сысоев: С переходом Денисова быстро все получилосьГенеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника Игоря Денисова в «Локомотив».Алан Касаев: У меня есть время до матча со «Спартаком», надеюсь, все будет в порядкеПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев, который восстанавливается от травмы колена, выразил надежду, что сыграет в матче 6-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», а также рассказал, как обстоят дела команды после прихода Юрия Семина.Юрий Семин: Портнягин еще должен прогрессировать, потому что он человек нераскрывшийсяГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему столичный клуб принял решение приобрести форварда «Рубина» Игоря Портнягина, отметив его профессиональные качества.Игорь Денисов: Только работа и футболПолузащитник Игорь Денисов, перешедший из московского «Динамо» в «Локомотив» на правах бесплатной аренды, выразил благодарность железнодорожникам.Денисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛДенисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о состоявшихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» подтвердил переход РотенбергаМосковский «Локомотив» на своем официальном сайте подтвердил, что защитник Борис Ротенберг стал игроком железнодорожников.Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом»Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом» до 2019 года, сообщает «Матч ТВ».«Локомотив» объявил об аренде Игоря Денисова«Локомотив» объявил об аренде Игоря ДенисоваПолузащитник Игорь Денисов перешел из «Динамо» в «Локомотив» на правах бесплатной аренды, сообщает официальный сайт железнодорожников.Игорь Портнягин перешел в «Локомотив»Игорь Портнягин перешел в «Локомотив»Нападающий «Рубина» Игорь Портнягин перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт железнодорожников.Спорим, Денисов и в «Локомотиве» устроит бучу? Колонка Николая РогановаСпорим, Денисов и в «Локомотиве» устроит бучу? Колонка Николая РогановаОбозреватель Sovsport.ru – о спорном решении Юрия Семина.Денисов и Портнягин перешли в «Локомотив»«Локомотив» подписал контракты с полузащитником «Динамо» Игорем Денисовым и нападающим «Рубина» Игорем Портнягиным, сообщает «Матч ТВ».Нобель Арустамян: На Ниасса претендовали «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, но его жена отказалась возвращаться в РоссиюКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, почему форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс не вернется в чемпионат России. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Сенегала претендуют три клуба из Москвы – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.«Спартак» и «Локомотив» поборются за Ниасса«Спартак» и «Локомотив» поборются за НиассаНападающий «Эвертона» Бай Умар Ниасс может вернуться в чемпионат России до окончания трансферного окна.Юрий Семин: Денисов в «Локомотиве»? Вероятность его перехода существуетГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой столичный клуб близок к приобретению полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова.Денисов может пополнить ряды «Локомотива»Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов ведет переговоры с «Локомотивом».Александр Бубнов: Черчесов со сборными не работал – он не знает, что это такоеАлександр Бубнов: Черчесов со сборными не работал – он не знает, что это такоеФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние новости российского футбола.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Илья Геркус
Илья Геркусвсе новости
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости
Борис Ротенберг
Борис Ротенбергвсе новости

Cпецпредложения