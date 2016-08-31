Борис – гарант процветания. Колонка Василия Уткина

Обозреватель Sovsport.ru Василий Уткин - о Денисове, Ниассе и футболисте Ротенберге.

КАК ЗА ЕДУ

Трансферное окно иногда закрывается со скрипом, медленно, как поднадоевшая история с давно ясным, но никак не наступающим финалом. В другие времена оно хлопает с треском, как от налетевшего шквала. Чем бы ни занимался - встаёшь и идёшь посмотреть, что случилось.

Нынешнее трансферное окно было, скорее, дверью. Дверью уже закрытого по позднему времени заведения, где по углам засиделись посетители. Они в большинстве своем явно не в форме, хотя и не буянят особо, но всех их надо мягко выпроводить куда-то восвояси. Потому что закрывается - окно ли, дверь, паб. Или просто наступает осень.

Игорь Денисов перешёл в «Локомотив» на правах аренды, причём слово «аренда» здесь лишено практического смысла. В его прежнем клубе, «Динамо», не каждое десятилетие бывает столь кристальная ясность по кадровому вопросу: сохранять Гарика, как зовёт Денисова весь футбольный мир, не было нужно низачем. В первом дивизионе команда и так лидирует. Через год контракт и так закончится. В сущности, все свелось к тому, будет ли клуб платить целый сезон зарплату своему самому дорогому человеку или нет.

А если учесть, что забрать Денисова было некому... «Зенит» уже брал. «Спартак» исключён. В сегодняшнем «Анжи» никто не помнит, кто такой Игорь Денисов, а в сегодняшнем «Рубине» никто никогда этого не знал. В ЦСКА в кабинете спортивного директора слез по щиколотку и счёт за неоплаченные телефонные переговоры - как-то так или ещё страшнее. Если уж «Локомотив» не возьмёт...

И «Локомотив» взял. Аренда - значит просто «бесплатно» в данном случае. И без дальнейших обязательств. За зарплату, как за еду. И не случайно клуб принял решение о возрождении «Локомотива-2» - на всякий случай. Когда в команде есть Денисов, без второй команды его порой просто некуда девать. Да вот и «Динамо» опытом поделится.

А счастливое «Динамо» между тем дозаявило Погребняка. Возвращаясь к теме полузакрытого паба - это как если за засидевшимся клиентом заехала жена. Или даже мама.

МАДАМ НИАСС МЕРСИСАЙДСКОГО УЕЗДА

Просвистел на трансферном небосклоне Ниасс, чёрной молнии подобный. Оказывается, он уже не очень нужен «Эвертону»; и зачем вообще этот «Эвертон» продолжает искать игроков в России? Билялетдинова забыл? Может, Макгиди сильно пригодился? Теперь вот Ниасс на полгода всего заехал, и уже ищут, куда сбагрить.

Но хоть и хотели его в России, и деньги были, оказывается, - но там за это время ребёнок родился, и резко выросли акции мадам Ниасс, которая не хочет из Англии в Москву. Уж не знаю, правда ли.

В то же самое время Паршивлюк и Яковлев перебрались из «Спартака» в «Анжи». Тоже бесплатно. Ну, как бесплатно? Теперь «Спартаку» им платить не надо, а это, между прочим, серьезные деньги. В этом смысле просто пример практичной, трём сторонам, двум клубам и игрокам выгодной сделки.

Но я вот почему про Ньясса-то вспомнил. Ведь ни Паршивлюк, ни Яковлев, уверен, семью в Махачкалу не повезут. Оба женаты - Сергей давно, а Павел вот только что, летом, я точно знаю, потому что подписан на инстаграм Жени Савина, а он строго фиксирует все торжественные мероприятия, на которые ходит без носков, и свадьба тут оказалась знаменательной.

Так что же, спрашиваю я вас! Значит, пока наши славные ребята Паршивлюк и Яковлев, которые понимают, что футболист должен играть, а не сидеть... Пока они готовы подвергнуть семьи то ли испытанию Махачкалой, во что я не верю, то ли испытанию разлукой, и семьи от этого только крепчают (уверен - Олег Иванов в Тереке так 4 года живет), этот Ниасс, чёртова цаца...

Да из Москвы в Лондон на выходной слетать времени столько же, сколько в Москву из Махачкалы. Плюс ко всему это ведь ещё и Москва! А на том конце не Лондон даже, а Ливерпуль...

Нет, не нужен нам тут, вернусь я к исходной проблеме, какой-то залетный сенегальский подкаблучник. Пускай гниет себе в «Эвертоне». Он ещё не знает, что для переехавших из России клуб этот - чёрная метка.

РАБОТАЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕТИТЕЛЯ

Но главный переход последнего дня августа это, конечно, перемещение Бориса Ротенберга в «Локомотив» из «Динамо», куда он вернулся из ростовской аренды. Кстати, снова это слово бессмысленно и унизительно, но о деньгах говорить уже осточертело, поэтому я к делу.

Болельщики ведь люди эмоциональные. Романтики. Они хотят добра своей команде и желают ей укрепиться звездным игроком, большим мастером, лучше если красавцем с эталонным торсом. И потом уже ждать успеха, любуясь на мастера и боготворя его.

Это желание понятно. Но оно наивно. Звезда может захандрить, облениться, соскучиться, заболеть, загулять, оказаться подонком. И тогда содержать её по контракту станет катастрофой, не говоря уже о душевных травмах.

А вот Борис Ротенберг - это гарантия. Это значит, что - все, за этой командой большая сила! И сила эта не планируется, не грядёт, нет - Борис всегда приходит последним. Его приход означает, что сила уже тут и изготовилась к свершениям.

Напротив, уход из команды Бориса Ротенберга означает крах. Этой команде ничто уже не поможет. Когда-то он оставил «Аланию», и где та «Алания»? Когда-то он играл в «Химках» - те еле выжили. Потом он оставил «Динамо» - великий клуб сумел, наконец, дебютировать в ФНЛ. Теперь Ротенберг свернул поприще в «Ростове»...

И мы с вами прекрасно понимаем, что ни взлеты, ни падения этих команд не случайны, и логика за ними стоит, в граните отлитая. Я уверен, что президент «Локомотива» Илья Геркус, передавая Борису футболку «Локо», наверняка говорил, что желает футболисту долгой и счастливой карьеры в «Локомотиве». Сперва игроцкой, а там и... А почему не помечтать? Профессия президента - желать своему клубу процветания!

И последний красивый переход этого лета - Новосельцев, конечно. Вышел на поле за сборную игроком «Ростова», а ушёл зенитовцем. Как последний посетитель, мирно задремавший в углу и сквозь сон усаженный официантом в такси. И вечер закончился, и наступило утро, а добрый, солнечный сон так и продолжается вместо полной испытаний прежней жизни.



