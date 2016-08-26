«Не пошел к своей дочери в школу». Как Кержаков провел открытый урок футбола

Александр Кержаков в День знаний побывал на школьной линейке – причем не там, где учится его дочь-пятиклассница.

Младшим классам вход воспрещен

Небольшой концертный зал в гимназии №622 Выборгского района Петербурга не способен вместить всех учащихся, поэтому на футбольный урок зовут только старшеклассников. Для первого класса потеря небольшая: новоиспеченные школьники и так в восторге от начала новой жизни. Всех рассадить все равно не получается – некоторым приходится устроиться на ступеньках.

Фокус на старшеклассниках еще и потому, что это потенциальные волонтеры Кубка Конфедераций и чемпионата мира. К турнирам многим исполнится 18, и они смогут там работать. Правда, новых желающих после этой встречи сильно не прибавится. Когда ребят спросили, кто хочет побыть добровольцем ­– от силы человек десять неуверенно подняли руки.

«Можете приходить на тренировки участников ЧМ»

Главный герой Александр Кержаков появляется с пятиминутной задержкой. Вместе с ним из известных гостей – Владимир Казаченок, в прошлом бомбардир «Зенита», а теперь директор зенитовской Академии. Естественно, действующему футболисту достается больше оваций, чем остальным «преподавателям».

– Вы очень близки к базе «Зенита» в Удельном парке и нашей Академии на улице Верности, – отмечает Казаченок. – Именно там будут размещаться участники чемпионата мира. Кто хочет поинтересоваться – можете приходить на тренировки. Футбол – не самое плохое дело, как об этом в России говорят.

– От меня ждут слов о чемпионате мира, – начинает приветственную речь Кержаков. – Я патриот своей страны и очень рад, что турнир пройдет в нашей стране. Мы заслужили этот чемпионат мира и право насладиться таким праздником. Нам очень повезло, что доведется наблюдать официальные игры, а еще можно посмотреть на тренировки сборных. Я восхищаюсь вашей гимназией, если бы такая была в мое время – у нас было бы больше спортсменов.

Сам урок Кержаков и Казаченок не ведут, они обсуждают свои дела и практически не обращают внимания на происходящее. Полчаса занятия, затем викторина: единственный вопрос, с которым возникает проблема – назвать город-организатор чемпионат мира, где был построен корабль для полета Юрия Гагарина в космос. Со второй попытки учащиеся отвечают верно – это Самара. А еще Кержаков вручает директору школы подписанный мяч Tango с чемпионата мира 80-х годов. Не оригинал – копию, разумеется.

«В Академии 1 сентября – это 1 августа»

Самые наглые – 11-классники: они не отпускают Кержакова, пока он не сфотографируется с каждым. Правда, желаемого добиваются не все.

– Мы были в роли преподавателей, – лукавит Кержаков. – Я даже к своей дочери, которая идет в пятый класс, в школу не пошел – дело зовет. 1 сентября – это замечательный праздник в нашей стране. Всем детям хочется пожелать хорошего учебного года, крепкого здоровья и замечательных оценок.

– Александр, вы помните свое 1 сентября?

– Я пошел в школу в Кингисеппе. Тогда было холоднее, чем сейчас.

– Можете сравнить 1 сентября в школе с тем, что происходит в вашей Академии? – вопрос уже для Владимира Казаченка.

– У нас этот праздник немного раньше – 1 августа, когда мы собираемся после каникул. Всегда приятно ждать детей, какими они придут после отпуска, и начинается работа. 1 сентября большая часть воспитанников Академии пошла в школу, тренеры их поздравят. У нас есть еще четыре спецкласса, для которых это отдельная история: учащиеся спецкласса начинают тесно жить, работать, практически весь день они на виду. Есть еще интернат, где наши ребята воспитываются. Вот Саня начинал там. 1 сентября в интернате всегда было большим праздником.

Для Кержакова мероприятие заканчивается символическим ударом в товарищеском матче между учениками гимназии и командой волонтеров. Общаться на футбольные темы форвард «Зенита» не намерен: как только товарищеский матч начинается, Кержаков, как его ни пытались остановить школьники помладше, уходит. Надо же и дочь поздравить с началом учебного года.