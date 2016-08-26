«Не пошел к своей дочери в школу». Как Кержаков провел открытый урок футбола
Александр Кержаков в
День знаний побывал на школьной линейке – причем не там, где учится его
дочь-пятиклассница.
Младшим классам вход воспрещен
Небольшой концертный зал в гимназии №622 Выборгского района
Петербурга не способен вместить всех учащихся, поэтому на футбольный урок зовут
только старшеклассников. Для первого класса потеря небольшая: новоиспеченные
школьники и так в восторге от начала новой жизни. Всех рассадить все равно не
получается – некоторым приходится устроиться на ступеньках.
Фокус на старшеклассниках еще и потому, что это
потенциальные волонтеры Кубка Конфедераций и чемпионата мира. К турнирам многим
исполнится 18, и они смогут там работать. Правда, новых желающих после этой
встречи сильно не прибавится. Когда ребят спросили, кто хочет побыть
добровольцем – от силы человек десять неуверенно подняли руки.
«Можете приходить на тренировки участников ЧМ»
Главный герой Александр Кержаков появляется с пятиминутной
задержкой. Вместе с ним из известных гостей – Владимир Казаченок, в прошлом
бомбардир «Зенита», а теперь директор зенитовской Академии. Естественно, действующему
футболисту достается больше оваций, чем остальным «преподавателям».
– Вы очень близки к базе «Зенита» в Удельном парке и нашей
Академии на улице Верности, – отмечает Казаченок. – Именно там будут
размещаться участники чемпионата мира. Кто хочет поинтересоваться – можете
приходить на тренировки. Футбол – не самое плохое дело, как об этом в России
говорят.
– От меня ждут слов о чемпионате мира, – начинает
приветственную речь Кержаков. – Я патриот своей страны и очень рад, что турнир
пройдет в нашей стране. Мы заслужили этот чемпионат мира и право насладиться таким
праздником. Нам очень повезло, что доведется наблюдать официальные игры, а еще
можно посмотреть на тренировки сборных. Я восхищаюсь вашей гимназией, если бы
такая была в мое время – у нас было бы больше спортсменов.
Сам урок Кержаков и Казаченок не ведут, они обсуждают свои
дела и практически не обращают внимания на происходящее. Полчаса занятия, затем
викторина: единственный вопрос, с которым возникает проблема – назвать город-организатор
чемпионат мира, где был построен корабль для полета Юрия Гагарина в космос. Со
второй попытки учащиеся отвечают верно – это Самара. А еще Кержаков вручает
директору школы подписанный мяч Tango
с чемпионата мира 80-х годов. Не оригинал – копию, разумеется.
«В Академии 1 сентября – это 1 августа»
Самые наглые – 11-классники: они не отпускают Кержакова,
пока он не сфотографируется с каждым. Правда, желаемого добиваются не все.
– Мы были в роли преподавателей, – лукавит Кержаков. – Я
даже к своей дочери, которая идет в пятый класс, в школу не пошел – дело зовет.
1 сентября – это замечательный праздник в нашей стране. Всем детям хочется
пожелать хорошего учебного года, крепкого здоровья и замечательных оценок.
– Александр, вы
помните свое 1 сентября?
– Я пошел в школу в Кингисеппе. Тогда было холоднее, чем сейчас.
– Можете сравнить 1
сентября в школе с тем, что происходит в вашей Академии? – вопрос уже для
Владимира Казаченка.
– У нас этот праздник немного раньше – 1 августа, когда мы собираемся после каникул. Всегда приятно ждать детей, какими они придут после отпуска, и начинается работа. 1 сентября большая часть воспитанников Академии пошла в школу, тренеры их поздравят. У нас есть еще четыре спецкласса, для которых это отдельная история: учащиеся спецкласса начинают тесно жить, работать, практически весь день они на виду. Есть еще интернат, где наши ребята воспитываются. Вот Саня начинал там. 1 сентября в интернате всегда было большим праздником.
Для Кержакова мероприятие заканчивается символическим ударом
в товарищеском матче между учениками гимназии и командой волонтеров. Общаться на
футбольные темы форвард «Зенита» не намерен: как только товарищеский матч начинается,
Кержаков, как его ни пытались остановить школьники помладше, уходит. Надо же и дочь
поздравить с началом учебного года.