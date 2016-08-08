Константин Базелюк: Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные
Нападающий «Эшторила» Константин Базелюк рассказал о новом клубе, различиях менталитетов, своей зарплате и возможности возвращения в ЦСКА.
Прошлый сезон 23-летний форвард отыграл в «СКА-Хабаровске», прижился в команде,почувствовал доверие тренера, вновь стал забивать голы. Тренер клуба Александр Григорян признавал, что удержать игрока будет непросто. Так и случилось. У Базелюка появилось заманчивое предложение из Португалии, на которое он никак не мог ответить отказом. Форварда ЦСКА пригласил «Эшторил», восьмая команда чемпионата по итогам прошлого сезона.
«ЭШТОРИЛ» ВЗЯЛ МЕНЯ БЕЗ ПРОСМОТРА»
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На пляже после тренировки уже побывали?
- первый вопрос Базелюку. Стадион, где
тренируется и играет «Эшторил», находится
всего в 10-15 минутах ходьбы от океана.
- Через часа два пошел. Но я не каждый день на пляже появляюсь, был всего-то пару раз, - рассказывает нападающий.
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Как появился вариант с «Эшторилом»?
Просили ли вы агентов искать клуб в
Европе?
- Не просил, агенты сами сказали, что есть такая возможность. Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные. Они, не зная футболиста, не зная, что это за первая лига в России, готовы были меня взять. Когда услышал о такой возможности, ответил, что я обеими руками за.
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То есть вас тренеры «Эшторила» не видели
в деле?
- Только по видеонарезкам. В живую ни разу. Приехал в Португалию, подписал контракт, на просмотре не был.
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Из России предложения приходили?
- Даже не знаю. Я сразу агентам сказал, если получается с «Эшторилом», другие варианты не рассматриваю.
«ЖИВУ В КВАРТИРЕ В ВИДОМ НА ОКЕАН»
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Вы провели хороший сезон за «СКА-Хабаровск».
Можно говорить, что произошла перезагрузка
карьеры?
- Да, пожалуй так, перезагрузка произошла успешно. Я вернул былую форму, начал много забивать. Это все благодаря атмосфере в команде. А еще осознанию того, что можно легко потерять все, чего добился ранее.
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Ранее не получилось заиграть в «Торпедо».
Валерий Петраков объяснял это отсутствием
у вас бойцовских качеств. Вы как думаете,
что пошло не так?
- На мнение тренера уже никак нельзя повлиять. Вот Александр Григорян так не считал. Может, Петракову мое лицо не понравилось? Не знаю, почему не получилось в «Торпедо».
-
Григорян говорил, что не каждый тренер
найдет к вам подход. Тренер «Эшторила»,
Фабиано, нашел?
- Он не особенно хорошо говорит по-английски. Подошел, когда я только приехал. Объяснил, что могу спокойно тренироваться, набирать форму, что знает, как я играю. Тут даже если простой пас отдаешь на тренировках, всегда хвалят. Вообще все подбадривают. Да и сильный индивидуальный подход чувствуется.
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Беседуют с игроками много?
- Я бы сказал, тут более профессиональный подход. В России ты пришел, потренировался, потом делай, что хочешь. А тут мне сделали план, по которому должен питаться, что есть на завтрак, обед и ужин. Каждые две-три недели у нас взвешивание, проверяют. В России такого нет.
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И какую еду вам посоветовали употреблять?
- Да обычную: рыбу, рис.
-
Как общение с одноклубниками происходит?
В клубе ведь большая бразильская банда.
Они по-английски говорят?
- Скоро начну плотно изучать язык. Не все понимают английский. Бразильцы почти на нем не говорят. Но все нормальные пацаны. У нас молодая команда.
-
Каково это вообще: сменить Хабаровск
на Лиссабонскую Ривьеру?
- По климату проблем не возникло, я сам родился на юге. А так даже и не почувствовал переход.
-
Живете в самом Эшториле?
- Да, недавно переехал на новую квартиру с видом на океан. Она маленькая, но уютная.
-
Пока на виллы не заглядываетесь? Их там
много.
- Нет, какая вилла?- смеется нападающий.
«ПРИХОДИШЬ В КЛУБ, КАК В СТАЮ»
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Как вас встретили в клубе? Был ли обряд
посвящения?
- Был. Собрали всех новичков, пришел какой-то мужичок из клуба, сказал, что каждый должен выйти, рассказать о себе и что-то исполнить: либо станцевать, либо спеть. Я вышел красный как помидор, пришлось станцевать. Все посмеялись.
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В составе «Эшторила» осталось еще
несколько человек, которые два года
назад играли против «Динамо». Не
вспоминали о поездке в Россию?
- Нет, но капитан Диогу Амаду вообще много всего рассказывал. С футболистами, которые тут два-три года играют, очень хорошо общаюсь. Амаду всячески поддерживает, подсказывает, переводит на английский указания тренера. Очень хорошие тут пацаны! В России такого нет, у нас другой менталитет. Никто бы новичку не помогал. Приходишь в клуб, как в стаю, вроде не свой, значит, нужно выкинуть его.
-
Клуб приобрел много нападающих.
Конкуренция у вас серьезная?
- Да, на одну позицию центрального нападающего четыре человека претендуют: три бразильца и я.
-
Как там сын Бебето? Его, наверное, все
так и зовут?
- Нет, Маттеусом называют, про Бебето и не вспоминают. Хотя я с ним близко не общаюсь, не узнавал.
-
Один из ваших конкурентов, Пауло Энрике,
приехал из Китая с приличным лишним
весом.
- Ну да, есть такое. На сборах он забивал голы, а сейчас у него травма, восстанавливается.
-
Как вас в команде зовут? «Руссо» часто
слышите?
- Нет, есть один молодой бразилец, он вообще по-английски не понимает. Вот он и обращается ко мне «руссо», смеется, дурачка включает. А так зовут либо Конштан, либо Констан. Клуб хотел и на футболке написать мое имя, а не фамилию. Я им сразу сказал нет, у нас так не принято.
-
Во время сборов в Испании команду на
рафтинг возили. Как это было?
- В выходной день поехали. Весело прокатились! Пара трудных моментов была, а потом обычное сильное течение.
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Серфинг не освоили еще?
- Да какой серфинг? Это не мое. Даже пытаться не буду.
«ПОРТУ» НЕ ПОКАЗАЛСЯ СУМАСШЕДШИМ КЛУБОМ»
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В матче с «Брагой» вы вышли в стартовом
составе, но в перерыве вас и еще одного
игрока заменили. Тренер пояснил, почему?
- Я не понял причины. Спросил второго замененного парня, Тайру, он тоже сказал, что не понял. Тренер просто сказал, что команда плохо играла, вот и сделал двойную замену.
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Вы сыграли в двух матчах. Можете ли
сравнить уровень чемпионата Португалии
и России?
- Я видел «Порту», не показалось, что это какой-то сумасшедший клуб. Наши топовые команды спокойно могут с португальскими грандами играть. Уровень примерно один и тот же. Просто по условиям Португалия впереди. Мы тут тренировались на новой базе сборной. Там просто шикарные поля, качество газона потрясающее, в России такое не везде есть. «Эшторил» вообще стал первой командой после сборной, кто там тренировался.
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Что о болельщиках скажете? Все-таки на
команды под Лиссабоном не так много
народу ходит. Все смотрят «Бенфику» и
«Спортинг».
- Когда принимали «Брагу», одна трибуна была заполнена. Да мне кажется, тут атмосфера лучше, люди куда больше футбол любят, чем у нас. В России только на топовые матчи народ собирается. Вот мы, например, ездили в гости к «Порту». Это как условный «Терек» приезжает к ЦСКА. Ну что, соберет такой матч у нас 50 тысяч на трибунах? А тут полный стадион. Я был впечатлен атмосферой.
«100 ТЫСЯЧ ЕВРО В ГОД? Я ПОЛУЧАЮ МЕНЬШЕ»
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В России вам довелось в -17 играть. В Португалии
при +40 уже выходили?
- Тут сильный ветер спасает. Да и страной жары вроде не было.
-
Отсутствие перелетов – большой плюс?
- Везде на автобусах ездим. В ту же Испанию часов 6-7 ехали. Сразу вспомнил перелет с Хабаровска до Москвы.
-
Пожары не напугали?
- Я даже не видел, родители рассказали. В Португалии телевизор два месяца не включал.
-
Андрей Панюков недавно заявил, что лучше
играть в Европе за 6 тысяч евро, чем в
России сидеть на лавке и получать
миллион.
- Я согласен с ним. Если проявишь себя в Европе, эти деньги от тебя никуда не денутся. Нужно сейчас зарабатывать имя, чтобы потом оно работало на тебя.
-
Пару лет назад некоторые игроки в команде
получали что-то около 100 тысяч евро за
сезон. Что сейчас?
- 100 тысяч? Нет, тут зарплаты вообще небольшие. Свой доход называть не буду, но меньше названной вами суммы.
-
Как считаете, через Португалию можно
пробиться в сборную к ЧМ-2018?
- Конечно, можно! Если буду много забивать, стану лучшим бомбардиром, должны пригласить.
«В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ»
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Вы ходили на большой народный праздник,
когда Португалия стала чемпионом Европы?
- Нет, находился в гостинице. Португальцы всю ночь кричали, гудели. Где-то у казино Эшторила поставили большой экран, там болельщики трансляцию смотрели. Бурно праздновали пару дней, потом успокоились.
-
Успели что-то в стране посмотреть?
- Нет, ничего, пока тренировки. Да я и не любитель экскурсий.
-
А местную кухню оценили?
- Ничего нового для себя не открыл, то же мясо, макароны. Только порции огромные. Если в Москве ты платишь 500 рублей, и тебе приносят маленькую горошинку, то тут на эти 500 рублей тебе такой стол накрывают, что можно больше ничего за день и не есть.
-
Портвейн тоже никто не предлагал
продегустировать?
- Я вообще спиртное ни разу в жизни не пробовал. Так что ответ нет.
-
Экс-вратаря «Браги» Стаса Крицюка
португальцы как-то просили привезти
водку из России. К вам с такими просьбами
еще не обращались?
- Тут все спрашивают, как в России. У игроков стереотипы такие: Путин, водка, балалайка. И еще думают, что у нас очень холодно.
-
Есть еще стереотип: у российских
футболистов космические зарплаты,
поэтому им никуда и ехать не нужно.
- Но тут понимают, что в Португалии можно в качественный футбол играть, совершенствоваться, прогрессировать. А в России можно только хорошие деньги получать.
-
Контракт с ЦСКА заканчивается следующим
летом?
- Нет, еще на год продлили, когда в аренду уходил.
-
На ваш взгляд, в ЦСКА у вас есть перспективы?
- Я об этом не думал. Сейчас задача закрепиться в Португалии. И если «Эшторил» захочет меня выкупить, буду рад. А если ЦСКА захочет меня вернуть - не в запас, а чтобы играл, - тоже здорово. Буду нужен, будем думать.