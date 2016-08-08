Константин Базелюк: Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные

Константин Базелюк (справа,номер 11) фото ФК "Эшторил"

Нападающий «Эшторила» Константин Базелюк рассказал о новом клубе, различиях менталитетов, своей зарплате и возможности возвращения в ЦСКА.

Прошлый сезон 23-летний форвард отыграл в «СКА-Хабаровске», прижился в команде,почувствовал доверие тренера, вновь стал забивать голы. Тренер клуба Александр Григорян признавал, что удержать игрока будет непросто. Так и случилось. У Базелюка появилось заманчивое предложение из Португалии, на которое он никак не мог ответить отказом. Форварда ЦСКА пригласил «Эшторил», восьмая команда чемпионата по итогам прошлого сезона.

«ЭШТОРИЛ» ВЗЯЛ МЕНЯ БЕЗ ПРОСМОТРА»

- На пляже после тренировки уже побывали? - первый вопрос Базелюку. Стадион, где тренируется и играет «Эшторил», находится всего в 10-15 минутах ходьбы от океана.

- Через часа два пошел. Но я не каждый день на пляже появляюсь, был всего-то пару раз, - рассказывает нападающий.

- Как появился вариант с «Эшторилом»? Просили ли вы агентов искать клуб в Европе?

- Не просил, агенты сами сказали, что есть такая возможность. Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные. Они, не зная футболиста, не зная, что это за первая лига в России, готовы были меня взять. Когда услышал о такой возможности, ответил, что я обеими руками за.



- То есть вас тренеры «Эшторила» не видели в деле?

- Только по видеонарезкам. В живую ни разу. Приехал в Португалию, подписал контракт, на просмотре не был.

- Из России предложения приходили?

- Даже не знаю. Я сразу агентам сказал, если получается с «Эшторилом», другие варианты не рассматриваю.

«ЖИВУ В КВАРТИРЕ В ВИДОМ НА ОКЕАН»

- Вы провели хороший сезон за «СКА-Хабаровск». Можно говорить, что произошла перезагрузка карьеры?

- Да, пожалуй так, перезагрузка произошла успешно. Я вернул былую форму, начал много забивать. Это все благодаря атмосфере в команде. А еще осознанию того, что можно легко потерять все, чего добился ранее.

- Ранее не получилось заиграть в «Торпедо». Валерий Петраков объяснял это отсутствием у вас бойцовских качеств. Вы как думаете, что пошло не так?

- На мнение тренера уже никак нельзя повлиять. Вот Александр Григорян так не считал. Может, Петракову мое лицо не понравилось? Не знаю, почему не получилось в «Торпедо».

- Григорян говорил, что не каждый тренер найдет к вам подход. Тренер «Эшторила», Фабиано, нашел?

- Он не особенно хорошо говорит по-английски. Подошел, когда я только приехал. Объяснил, что могу спокойно тренироваться, набирать форму, что знает, как я играю. Тут даже если простой пас отдаешь на тренировках, всегда хвалят. Вообще все подбадривают. Да и сильный индивидуальный подход чувствуется.

- Беседуют с игроками много?

- Я бы сказал, тут более профессиональный подход. В России ты пришел, потренировался, потом делай, что хочешь. А тут мне сделали план, по которому должен питаться, что есть на завтрак, обед и ужин. Каждые две-три недели у нас взвешивание, проверяют. В России такого нет.

- И какую еду вам посоветовали употреблять?

- Да обычную: рыбу, рис.

- Как общение с одноклубниками происходит? В клубе ведь большая бразильская банда. Они по-английски говорят?

- Скоро начну плотно изучать язык. Не все понимают английский. Бразильцы почти на нем не говорят. Но все нормальные пацаны. У нас молодая команда.

- Каково это вообще: сменить Хабаровск на Лиссабонскую Ривьеру?

- По климату проблем не возникло, я сам родился на юге. А так даже и не почувствовал переход.

- Живете в самом Эшториле?

- Да, недавно переехал на новую квартиру с видом на океан. Она маленькая, но уютная.

- Пока на виллы не заглядываетесь? Их там много.

- Нет, какая вилла?- смеется нападающий.

«ПРИХОДИШЬ В КЛУБ, КАК В СТАЮ»

- Как вас встретили в клубе? Был ли обряд посвящения?

- Был. Собрали всех новичков, пришел какой-то мужичок из клуба, сказал, что каждый должен выйти, рассказать о себе и что-то исполнить: либо станцевать, либо спеть. Я вышел красный как помидор, пришлось станцевать. Все посмеялись.

- В составе «Эшторила» осталось еще несколько человек, которые два года назад играли против «Динамо». Не вспоминали о поездке в Россию?

- Нет, но капитан Диогу Амаду вообще много всего рассказывал. С футболистами, которые тут два-три года играют, очень хорошо общаюсь. Амаду всячески поддерживает, подсказывает, переводит на английский указания тренера. Очень хорошие тут пацаны! В России такого нет, у нас другой менталитет. Никто бы новичку не помогал. Приходишь в клуб, как в стаю, вроде не свой, значит, нужно выкинуть его.

- Клуб приобрел много нападающих. Конкуренция у вас серьезная?

- Да, на одну позицию центрального нападающего четыре человека претендуют: три бразильца и я.

- Как там сын Бебето? Его, наверное, все так и зовут?

- Нет, Маттеусом называют, про Бебето и не вспоминают. Хотя я с ним близко не общаюсь, не узнавал.

- Один из ваших конкурентов, Пауло Энрике, приехал из Китая с приличным лишним весом.

- Ну да, есть такое. На сборах он забивал голы, а сейчас у него травма, восстанавливается.

- Как вас в команде зовут? «Руссо» часто слышите?

- Нет, есть один молодой бразилец, он вообще по-английски не понимает. Вот он и обращается ко мне «руссо», смеется, дурачка включает. А так зовут либо Конштан, либо Констан. Клуб хотел и на футболке написать мое имя, а не фамилию. Я им сразу сказал нет, у нас так не принято.

- Во время сборов в Испании команду на рафтинг возили. Как это было?

- В выходной день поехали. Весело прокатились! Пара трудных моментов была, а потом обычное сильное течение.

- Серфинг не освоили еще?

- Да какой серфинг? Это не мое. Даже пытаться не буду.

«ПОРТУ» НЕ ПОКАЗАЛСЯ СУМАСШЕДШИМ КЛУБОМ»

- В матче с «Брагой» вы вышли в стартовом составе, но в перерыве вас и еще одного игрока заменили. Тренер пояснил, почему?

- Я не понял причины. Спросил второго замененного парня, Тайру, он тоже сказал, что не понял. Тренер просто сказал, что команда плохо играла, вот и сделал двойную замену.

- Вы сыграли в двух матчах. Можете ли сравнить уровень чемпионата Португалии и России?

- Я видел «Порту», не показалось, что это какой-то сумасшедший клуб. Наши топовые команды спокойно могут с португальскими грандами играть. Уровень примерно один и тот же. Просто по условиям Португалия впереди. Мы тут тренировались на новой базе сборной. Там просто шикарные поля, качество газона потрясающее, в России такое не везде есть. «Эшторил» вообще стал первой командой после сборной, кто там тренировался.

- Что о болельщиках скажете? Все-таки на команды под Лиссабоном не так много народу ходит. Все смотрят «Бенфику» и «Спортинг».

- Когда принимали «Брагу», одна трибуна была заполнена. Да мне кажется, тут атмосфера лучше, люди куда больше футбол любят, чем у нас. В России только на топовые матчи народ собирается. Вот мы, например, ездили в гости к «Порту». Это как условный «Терек» приезжает к ЦСКА. Ну что, соберет такой матч у нас 50 тысяч на трибунах? А тут полный стадион. Я был впечатлен атмосферой.

«100 ТЫСЯЧ ЕВРО В ГОД? Я ПОЛУЧАЮ МЕНЬШЕ»

- В России вам довелось в -17 играть. В Португалии при +40 уже выходили?

- Тут сильный ветер спасает. Да и страной жары вроде не было.

- Отсутствие перелетов – большой плюс?

- Везде на автобусах ездим. В ту же Испанию часов 6-7 ехали. Сразу вспомнил перелет с Хабаровска до Москвы.

- Пожары не напугали?

- Я даже не видел, родители рассказали. В Португалии телевизор два месяца не включал.

- Андрей Панюков недавно заявил, что лучше играть в Европе за 6 тысяч евро, чем в России сидеть на лавке и получать миллион.

- Я согласен с ним. Если проявишь себя в Европе, эти деньги от тебя никуда не денутся. Нужно сейчас зарабатывать имя, чтобы потом оно работало на тебя.

- Пару лет назад некоторые игроки в команде получали что-то около 100 тысяч евро за сезон. Что сейчас?

- 100 тысяч? Нет, тут зарплаты вообще небольшие. Свой доход называть не буду, но меньше названной вами суммы.

- Как считаете, через Португалию можно пробиться в сборную к ЧМ-2018?

- Конечно, можно! Если буду много забивать, стану лучшим бомбардиром, должны пригласить.

«В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ»

- Вы ходили на большой народный праздник, когда Португалия стала чемпионом Европы?

- Нет, находился в гостинице. Португальцы всю ночь кричали, гудели. Где-то у казино Эшторила поставили большой экран, там болельщики трансляцию смотрели. Бурно праздновали пару дней, потом успокоились.

- Успели что-то в стране посмотреть?

- Нет, ничего, пока тренировки. Да я и не любитель экскурсий.

- А местную кухню оценили?

- Ничего нового для себя не открыл, то же мясо, макароны. Только порции огромные. Если в Москве ты платишь 500 рублей, и тебе приносят маленькую горошинку, то тут на эти 500 рублей тебе такой стол накрывают, что можно больше ничего за день и не есть.

- Портвейн тоже никто не предлагал продегустировать?

- Я вообще спиртное ни разу в жизни не пробовал. Так что ответ нет.

- Экс-вратаря «Браги» Стаса Крицюка португальцы как-то просили привезти водку из России. К вам с такими просьбами еще не обращались?

- Тут все спрашивают, как в России. У игроков стереотипы такие: Путин, водка, балалайка. И еще думают, что у нас очень холодно.

- Есть еще стереотип: у российских футболистов космические зарплаты, поэтому им никуда и ехать не нужно.

- Но тут понимают, что в Португалии можно в качественный футбол играть, совершенствоваться, прогрессировать. А в России можно только хорошие деньги получать.

- Контракт с ЦСКА заканчивается следующим летом?

- Нет, еще на год продлили, когда в аренду уходил.

- На ваш взгляд, в ЦСКА у вас есть перспективы?

- Я об этом не думал. Сейчас задача закрепиться в Португалии. И если «Эшторил» захочет меня выкупить, буду рад. А если ЦСКА захочет меня вернуть - не в запас, а чтобы играл, - тоже здорово. Буду нужен, будем думать.