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Сергей Родионов: Каррера воочию увидел, что ему есть на кого рассчитывать

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Родионов: Каррера воочию увидел, что ему есть на кого рассчитывать
Источник: ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поговорил с журналистами после победы «Спартака-2» в 11-м туре ФНЛ над «Зенитом-2» (4:1).

«Спасибо команде за шикарный подарок»

- Такие матчи украшают ФНЛ, - говорит Родионов. - Собралось большое количество зрителей. И команда, можно сказать, преподнесла мне шикарный подарок на день рождения. Показали характер и играли с невероятным настроем. Спасибо им за это.

- В начале второго тайма показалось, что «Зенит-2» переломил игру.
- Да, был такой момент, но пропустив этот гол, «Спартак-2» опять стал контролировать ход матча. И уже до конца матча мы диктовали свои условия. Отмечу, что «Зенит-2» не сдался после 1:3. Видно, что у них есть характер, есть, за счет чего играть. Но четвертый мяч в нашем исполнении стал логичным завершением сегодняшней игры.

- Как вам игра Давыдова и Мелкадзе?
- Понравилась. Хотелось бы, чтобы они стабильно демонстрировали тот уровень, который показали сегодня.

- С Массимо Каррерой успели поделиться впечатлениями об игре?
- Конечно, перекинулись мнениями. Он первый раз присутствовал на игре «Спартака-2». Ранее отдельные матчи смотрел по видеотрансляции. А теперь воочию убедился, что ему есть, на кого рассчитывать. Если будет возможность, уверен, Массимо и дальше будет посещать игры «Спартака-2».

- Он не интересовался отдельными игроками?
- Это пока секрет. Конечно, мы обсуждали некоторых футболистов. Каррера сделал для себя определенные выводы, но поспешных решений не будет.

- Давыдов пока не заслужил шанса в основе?
- Нужна стабильность. Если он на таком хорошем уровне будет играть в каждой игре, то наверняка главный тренер обратить на него внимание.

«Радует, как прогрессирует Зобнин»

- Песьяков в «Спартаке-2» - это временный вариант?
- Он много пропустил из-за травмы, которая случилась еще на сборах. Травма эта оказалась достаточно серьезной. Честно говоря, не ожидали что настолько. Хотя проводили детальное обследование, но восстановление затянулось. Теперь ему необходимо набраться игровой практики.

- Будет ли пропагандироваться какой-то единый футбол и для «Спартака-2» и для главной команды, чтобы переход молодых на ступень выше осуществлялся безболезненно?
- Пропагандировать можно один футбол, второй. Но есть такое понятие: современный футбол. И задача академии готовить футболистам к тем задача, который ставят перед ними современные реалии. Чтобы они могли решать задачи, допустим, сначала в ФНЛ, а потом и в первой команде.

- В «Зените-2» наряду с молодыми игроками есть и опытные, которые, если что, всегда успокоят, поддержат. Есть желание пригласить одного-двух таких «дядек» в «Спартак-2»?
- Уже был – Кудряшов. Он с блеском выполнил свою роль. Да, сейчас его нет в команде, но ребята и сами справляются. И готовы решать конкретные задачи.

- Денис Давыдов после игры с «Динамо» (1:2) говорил, что сами футболисты поставили перед собой задачу – выиграть ФНЛ. А руководство?
- Результат требуют только в первой команде. Задачи «Спартака-2» подготовка футболистов. Но, конечно, хорошо, что у ребят присутствует такая мотивация, желание выиграть. И если есть возможности, то почему бы их не реализовать?

- Как оцените прошедшее трансферное окно для «Спартака?»
- Об этом вы все скоро узнаете. И по поводу тренерского штаба Карреры.

- Как вам дебют Зобнина в сборной России?
- Понравился. Мне вообще симпатично то, как он начал карьеру в «Спартаке». Конечно, мы знали его еще по московскому «Динамо», но то, как он прогрессирует, не может не радовать. И, поверьте, он способен играть еще лучше.

Матч

Спартак-2 - Зенит-2 - 4:1 (1:0)

Голы

Давыдов 12 (1:0). Чернов 59 (1:1). Мелкадзе 63 (2:1). Федчук 66 (3:1). Самсонов 88 (4:1).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Кутин, Хомуха, Пантелеев (Мелкадзе, 58), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 71), Шанбиев, Самсонов, Федчук (Руденко, 84), Давыдов

Зенит-2: Бабурин, Лобов, Костин, Мильдзихов (Саламатов, 46), Вяткин, Чернов, Бавин, Камышев (Долгов, 46), Исаев (Зиньковский, 59), Зырянов (Проничев, 70), Ящук

Предупреждения:

Давыдов, 55 - Ящук, 14; Вяткин, 19; Бавин, 90

Удаления:

нет - Вяткин, 86

Судья:

Денис Шпилев (Россия)

Место и дата

03 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Текстовая трансляция



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