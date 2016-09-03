На глазах Карреры. Как «Спартак-2» разгромил «Зенит-2»

Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера впервые пришел посмотреть на вторую команду красно-белых. И не пожалел – «Спартак-2» в 11-м туре ФНЛ разгромил «Зенит-2» - 4:1.

Без Граната и Паршивлюка не хуже

Перед игрой с «Зенитом-2» вторая команда «Спартака» потеряла сразу трех игроков стартового состава: Яковлев и Паршивлюк перешли в «Анжи», а Гранат – в «Ростов». Но это потери лишь на бумаге, а по факту можно было бы применить и обратную формулировку. Ту, что про балласт.

Конечно, опытные спартаковцы не тянули дружину Евгения Бушманова вниз, но и планочку для молодых игроков явно не завышали, занимая при этом места молодых и перспективных в старте. Ну, согласитесь, съездить, например, в Ярославль и получить 0:4 от 35-летнего Низамутдинова и компании можно было и без выше названной троицы.

В общем, в игре с «Зенитом-2» Паршивлюка заменил Кутин, Граната – Пуцко, а Яковлева – Пантелеев. И хуже точно не стало. До перерыва гости вообще эпизодическое число раз подходили к штрафной площади Песьякова, который, наконец, оправился от травмы. И начал набираться игровой практики в «Спартаке-2».

Красно-белые смотрелись увереннее, техничнее, организованнее. А «Зенит-2» в этом матче предстал каким-то бесформенным или даже безликим. Если перед игрой у кого-то было желание последить за отдельными персоналиями в команде Владислава Радимова, то во время игры это занятие показалось бесперспективным.

Зырянов в поисках 2008-го

А последить-то было за кем! При изучении состава «Зенита-2» сразу обратил внимание на две фамилии. Первая - это Исаев. Будучи нынешним летом на предсезонном товарищеском матче ЦСКА и «Енисея», удалось лицезреть этого парня в составе красноярской команды. Запомнился.

Он тогда накручивал основной состав армейцев с вкраплениями молодых дублеров - дай Бог! А после, пообщавшись с главным тренером «Енисея» Андреем Тихоновым, окончательно стало понятно - есть искра! И вот под занавес трансферного окна «Зенит» за 15 млн рублей купил у «Енисея» того самого Исаева. А матч против «Спартака-2» стал для него дебютным в сине-бело-голубых цветах.

Вторая же из заинтересовавших фамилий была, конечно же, Зырянов. Футболист, стиль бега, которого ты, читатель, узнаешь из тысячи.

У обоих игра не получилась. В основном из-за того, что весь «Зенит-2» был командно смят «Спартаком-2». Создавалась впечатлением, что на каждой позиции игрок красно-белых сильнее своего визави. Почти на каждой... Молодой Зырянов бы, конечно, сделал разницу, но сейчас уже не 2008-й. А Исаев откровенно потерялся. Мячи до него доходили редко, а без мяча те фокусы, что он делал с ЦСКА, невозможны.

Вездесущий Давыдов

А вот кому точно хватало вовлеченности в действо с мячом, так это Денису Давыдову. Он был повсюду – участвовал в отборе, отдавал, завершал. И, кстати, однажды завершил – после ошибки вратаря Бабурина, Хомуха головой бил по пустым воротам. Давыдов же в борьбе с защитником занес мяч уже с ленточки ворот.

Потом была звенящая перекладина после удара из-за штрафной, плюс серия заблокированных ударов. И если поначалу такая нацеленность Давыдова заводила публику, то затем приелась: «Хватит уже бить».

Дениса, правда, было много. Как со знаком плюс, так и минус. Работа с мячом, гол, пару разрезающий передач – это было топ, шик. Но эти действия перемешались и с потерями, с приличным количеством брака, что для атакующего игрока вполне нормально. Только когда мы говорим о Давыдове, то думаем не о ФНЛ. Ведь так? А значит - требуем от него на данном уровне сопротивления игры близкой к идеалу.

Того же, думается, ждет и Массимо Каррера, который впервые посетил матч «Спартака-2». Сергей Родионов после игры рассказал, что они с итальянцем обсуждали некоторых ребят. Правда, каких не уточнил. Но из атакующих игроков варианта только два – Давыдов и Мелкадзе.

О первом уже поговорили. И второй дал, над чем поразмыслить.

Мелкадзе и разница

Георгий, в итоге ставший героем матча, первую порцию оваций получил еще до выхода на поле. В перерыве Мелкадзе получил приз лучшему игроку прошлого сезона в составе «Спартака-2». Теплое приветствие публики Георгий принимал, стоя в тренировочном костюме. Потому как начал матч с «Зенитом-2» со скамейки.

Это удивительно, потому что, как только Мелкадзе вышел на поле, пошатнувшееся было преимущество «Спартака-2» вновь стало явным. Гол «Зенита-2» хоть и не вытекал из логики игры, но в некий ступор спартаковцев ввел. Неудивительно: голевой удар Чернова, кажется, стал вообще первым для гостей в матче. По крайней мере, в створ.

И уже на пятой минуте своего нахождения на поле Мелкадзе сделал две важные вещи: забил мяч и взял билеты на самые лучшие места по маршруту «штрафная «Спартака-2» - штрафная «Зенита-2». Скорости и напора Георгию не занимать. Мелкадзе постоянно искал мяч. Причем взаимно. Тот же Давыдов поделился лидерским бременем с партнером. И питерцы посыпались, позволив Сергею Родионову получить шикарный подарок на свое 54-летие.