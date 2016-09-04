Это Африка, детка. Все матчи сборной России с командами Черного континента

Накануне товарищеского матча с Ганой Sovsport.ru вспоминает все встречи сборной России с представителями Черного континента.

Россия – Камерун – 6:1

Голы: Саленко, 16 – 1:0, Саленко, 41 – 2:0, Саленко, 45 – с пенальти – 3:0, Милла, 47 – 3:1, Саленко, 73 – 4:1, Саленко, 75 – 5:1, Радченко, 82 – 6:1.

Россия: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Тернавский, Онопко, Цымбаларь, Тетрадзе, Корнеев (Радченко, 65), Карпин, Ледяхов (Бесчастных, 77), Саленко.

Главный тренер: П. Садырин.

28.06.1994. Сан-Франциско, США. Стадион «Стэнфорд». 74914 зрителей. ЧМ-1994.

На том далеком американском ЧМ сборная России блеснула лишь один раз. Но как! Именно с тех пор Олегу Саленко принадлежит рекорд чемпионатов мира по числу мячей в одном матче — пять. Это больше, чем забила сборная России в последних шести матчах.

Россия – Тунис – 2:0

Голы: Титов, 59 – 1:0, Карпин, 64 – с пенальти – 2:0.

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров, Соломатин, Семшов (Хохлов, 46), Онопко, Карпин, Титов, Бесчастных (Сычев, 55), Пименов, Измайлов (Аленичев, 78).

Главный тренер: О. Романцев.

05.06.2002. Кобе, Япония. Стадион «Уинг». 30957 зрителей. ЧМ-2002.

Край света. Жара. Влажность. Акклиматизация далась нашим тяжело. Первый тайм – провал, хоть и с нулями на табло. Затем вышедший на замену Сычев отдал голевой пас Титову и заработал пенальти для Карпина. ЧМ-2002 сборная России начала с победы.

Россия – Камерун – 0:0

Россия: Малафеев, Шишкин, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Бурлак, 46), Янбаев, Шешуков (Семшов, 46), Глушаков, Билялетдинов (Торбинский, 76), Дзагоев, Рязанцев (Жирков, 55), Погребняк.

Главный тренер: Д. Адвокат.

07.06.2011. Зальцбург, Австрия. Стадион «Ред Булл Арена». 3000 зрителей. Товарищеский матч.

Игра из той серии, когда нечего сказать, как ни напрягай память. Посмотрели ближайший резерв (в последние годы его часто смотрят, но не всегда понятно, зачем). Смысл этого матча, если он и был, - только в возможном заработке. И то не факт.

Россия – Кот-д`Ивуар – 1:1

Голы: Дзагоев, 55 – 1:0, Градель, 77 – 1:1.

Россия: Акинфеев (Малафеев, 59), Анюков (Логашов, 30), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Денисов, Глушаков, Дзагоев (Аршавин, 59), Быстров (Самедов, 74), Файзулин, Павлюченко (Кокорин, 46).

Главный тренер: Ф. Капелло.

15.08.2012. Москва. Стадион «Локомотив». 12500 зрителей. Товарищеский матч.

Тогда Фабио Капелло еще называли одним из лучших тренеров мира. В первом матче у руля сборной России Дон не стал экспериментирова ть, задействовав старую обойму, а матч запомнился хорошей игрой Дзагоева, неудачной – Щенникова и синяком на лице Василия Березуцкого.

Россия – Марокко – 2:0

Голы: В. Березуцкий, 29 – 1:0, Жирков, 58 – 2:0.

Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Ещенко. В. Березуцкий, Игнашевич (Гранат, 46), Щенников (Комбаров, 46, Козлов, 76), Денисов, Шатов, Файзулин (Дзагоев, 46), Самедов, Жирков, Кокорин (Кержаков, 57).

Главный тренер: Ф. Капелло.

06.06.2014. Москва. Стадион «Локомотив». 8000 зрителей. Товарищеский матч.

Заключительная проверка перед отъездом на ЧМ-2014. Капелло объяснял выбор соперника так: «Стиль Марокко похож на алжирцев». Трудно было спорить, поскольку никто не знал, так ли это. Увиденное произвело впечатление: резвая атака, командное движение, грамотная позиционная игра. Тому, что случится со сборной чуть позже, объяснение ищут по сей день.

Россия – Алжир – 1:1

Голы: Кокорин, 6 – 1:0, Слимани, 60 – 1:1.

Россия: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Комбаров, Глушаков (Денисов, 46), Шатов (Дзагоев, 67), Файзулин, Самедов, Кержаков (Канунников, 81), Кокорин.

Главный тренер: Ф. Капелло.

26.06.2014. Куритиба, Бразилия. Стадион «Арена Байшада». 39631 зритель. ЧМ-2014.

Роскошный гол имени Комбарова-Кокори на погрузил было в сладкие мечты. Жаль, не удалось уловить момент, когда игра свернула в русло позднекапелловск ой тягомотины. Сборная России, желая сохранить счет, рассталась с инициативой. И чем дальше, тем комфортнее было африканцам на нашей половине поля. Гром грянул на 60-й минуте. После – пустота, заполненная проклятиями.