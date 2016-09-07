«Я увидел вялых людей». Ловчев о сборной России в матче с Ганой

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Ганой (0:0).

Да, всегда лучше выигрывать. Тем более, что побед у сборной России давно не было. Но энтузиазма у игроков я все равно не вижу.

И это главный вывод после матча России с Ганой. Увидел на поле вялых людей. К сожалению, но это так. И вот это Стасу Черчесову надо выжигать каленым железом. А то сейчас игроки послушают отклики, мол победили, с Турцией вничью с листа сыграли вничью, а это все команды крепкие, не Мальта с Лихтенштейном. А я так не хочу. Не хочу, чтобы была вот эта самоуспокоенность. Хочу видеть людей, для которых на поле выходить – уже радость и они готовы эту радость дарить публике.

Вот Жирков. Тоже вяло как-то действовал. Но Юра – мастер. Может играть даже в таком состоянии, пасы раздавать. Только у остальных-то многих ни мастерства, как у Жиркова, нет, ни желания. Такого, которое через край бьет. Этого совершенно не увидел.

Да, конечно, отмечаю действия Самедова и Смолова в эпизоде с голом. Действия умные, хорошие. Но это ведь стало единственным светлым моментом с точки зрения созидания за весь матч в исполнении сборной России! И этого мало. Забей ганцы дважды (помните удары в перекладину и на последних минутах, когда выручил Акинфеев?) – и вот оно поражение.

Березуцкий, в основном, отдает мяч Акинфееву, а не организует атаку. Уровень игры Семенова говорит о том, что, наверное, пора пробовать Кутепова. Потому что даже при такой неспешной игре Семенов создавал сам себе моменты. И, судя по всему, Кудряшов и Новосельцев – это будущий костяк нашей защиты.

Что будет дальше? Повторюсь: мне кажется, есть некая удовлетворенность. Вот та сборная проигрывала, а мы – вполне себе ничего играем. Да нет же! Вы так же безлико или даже бездарно действуете. Не надо об этом забывать.

Это Игнашевич, у которого больше ста матчей за сборную, может играть спокойно и размеренно. А Газинский, Оздоев, Петров… Да у них искры из-под шипов должны лететь во все стороны! Только я их не вижу.

Знаю, о чем говорю. Для меня сборная всегда была возможностью доказать, чего стою. А тут смотрю – и игроки действуют плохо, шагом. С 31 августа до 6 сентября они тренировались в сборной, но такая усталость на лицах! И еле ползают…

Мое счастье – что играл в другие времена. Тогда тренеры говорили нам: «Ребята, поздравляю с победой, но так играть нельзя».

Кстати, сегодня у меня на ВДНХ презентация книги, в которой я рассказываю о тренерах, с которыми мне довелось поработать в жизни. Все будет происходить в павильоне № 75, стенд D9–E10. Жду вас с 18 до 19. Приходите!