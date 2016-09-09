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Как быть «Спартаку»? Михаил Борзыкин – о кадровых потерях красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru размышляет о том, как в ближайшем матче «Спартаку» играть без Ещенко, Фернандо и Промеса.

К матчу с «Локомотивом» красно-белые подходят с существенными кадровыми потерями. Вне игры оказались не просто футболисты основного состава, а лучшие, стержневые исполнители старта сезона. Ещенко – король отбора, драйвовый защитник, пашущий на бровке так, что все его татуировки, кажется, раскаляются и светятся. Фернандо – ключевая фигура при выходе из обороны, профессор первого паса, который часто оборачивается острым/обостряющим. Промес – ну, что о нем говорить. Промес! Лидер и идейный вдохновитель, сколько бы мы ни ругали его излишний эгоизм в ряде эпизодов.

По многим статистическим показателям (удары, скорость точных передач, выигранные единоборства и перехваты на чужой половине поля) «Спартак» был самой атакующей – успешно атакующей – командой первых пяти туров. И вот эта самая атакующая команда разом потеряла везде и помногу: правый фланг атаки, глубину атаки, разгон атаки, переднюю линию атаки. Вылет трех ключевых исполнителей – повод для беспокойства даже для сформировавшихся команд с внушительной глубиной состава. Для строящихся команд, к коим относится и «Спартак», – это поистине трагедия. И это не гипербола.

Ну ладно, погоревали и хватит. Подобные трагические стечения обстоятельств время от времени наблюдаются в каждом клубе. Тем более сейчас, когда клубы наши, за вычетом потерявшего берега «Рубина», уже не могут себе позволить расширенную заявку. «Краснодар», например, в августе посыпался именно по причине кадрового коллапса. Но делать-то что? Кого выставлять на шахматной доске? Вместо ладьи и двух королев. Хватит ли «Спартаку» резерва, чтобы как-то нивелировать потери? Что придумает Массимо Каррера? И как уязвимостью соперника может воспользоваться «Локомотив»?

Ещенко. В былые времена на правый фланг обороны непременно вышел бы Макеев. Только Макеев после кипрского конфуза что-то совсем выпал из поля зрения. Если бы это был любой другой футболист, можно было бы предположить, что его списали за профнепригодность. Но Макеев, как известно, вечен. Он пережил огромное количество тренеров. И переживет еще больше. А если без лирики, была травма. В конце августа сообщалось, что ветеран приступил к работе в общей группе. Насколько Евгений готов сегодня, неизвестно. Сумел ли он расположить к себе нового главного тренера – тоже.

Остается единственный вариант – Кутин. Относительно молодой защитник (22 года), давно находящийся в основной обойме, но получающий игровую практику пока в основном в контрольных матчах на сборах. Ни о какой атаке в данном случае речи не идет. Это можно перетерпеть. А вот фатальные ошибки в обороне – вряд ли. Поэтому Кутин, если выйдет, наверняка получит установку играть по позиции. Тем более раскрытие правого крыла против довольно мощного левого фланга «Локомотива» чревато вполне чувствительными проблемами. Пока Каррера тактических ошибок не совершал.

Фернандо. Мозговой центр можно заменить только другим мозговым центром. А его у «Спартака» нет. Как и в случае с правым флангом защиты, придется жертвовать атакой. Выбирать приходится между Глушаковым и Ромуло. Оба обладают первым пасом, который демонстрируют примерно каждый десятый матч. Оба определенно что-то умеют в разрушении. Универсал Глушаков умеет чуть больше. И вообще он куда более моторный хавбек, выполняющий серьезный объем работы. Ставка должна быть сделана на него. А может, и Ромуло тоже. Если Каррера решит укрепить среднюю линию.

Промес. Чисто теоретически заменить голландца могут человек пять. Это и Попов, уже игравший в зоне правого инсайда. И Ананидзе, пребывающий в такой форме, что ему, похоже, все равно, где творить. И суперуниверсал Мельгарехо. И даже Зобнин. Эксперимент по его переводу на левый фланг атаки стал одной из главных тренерских находок старта сезона. Почему бы не повторить этот трюк? Основная проблема сводится к тому, что Промеса можно заменить по позиции, а вот продублировать его функционал не получится никак. В любом случае атакующий потенциал «Спартака» обеднеет.

Допускаю, что Зобнин будет переброшен в привычную среднюю линию. «Спартаку» надо как-то компенсировать потерю первого паса. А с этим у Романа немногим хуже, если вообще хуже, чем у Фернандо. Кроме того, это обеспечит красно-белым глубину атаки. В освобожденную левую зону может выйти кто-то из трио Зуев – Мельгарехо – Попов. Один из них будет откомандирован на правый фланг. Очень легко запутаться в этой мозаике. Поэтому ниже приведен один из возможных вариантов стартового состава «Спартака». Один из. И тот факт, что их несколько, свидетельствует: положение небезнадежно.



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