«РФС не захлебнется...». Новые подробности в деле о «футболистах-вымогателях»

Нынешним игрокам "Тюмени" повезло больше, чем их предшественникам Источник: ФК «Тюмень»

Получила продолжение скандальная история с обращением ФК «Тюмень» в полицию. Клуб, задолжавший игрокам премиальные, обвиняет их в вымогательстве.

Как уже сообщал Sovsport.ru, в обращении клуба в полицию говорится о вымогательстве. Игроки объясняют, что просто просят «Тюмень» выплатить им долг. Разбирательства по этому делу тянутся 2,5 года.

Футболисты - вымогатели? «Тюмень» просит полицию разобраться с бывшими игроками

Казалось, все инстанции РФС признали правоту требований игроков – об этом сообщил спортивный юрист Евгений Морозов. Однако ситуация изменилась – прежнее решение отменено. Все начинается заново.



- Решение комитета по статусу игроков отменено и направлено на новое рассмотрение в палату. Это сделано в связи с новыми обстоятельствами в деле, - заявил Sovsport.ru председатель палаты РФС по разрешению споров Константин Ляхов.

- Речь о том, что начальнику «Тюмени» гражданский суд отказал в требовании выплат премиальных от клуба? На основании этого дело пересматривают?

- Комитет по статусу игроков принял во внимание факт, что есть вступившее в законную силу решение суда. И вынес решение об отмене ранее принятого решения.

- Но ведь это противоречит регламенту РФС?

- Каждый такой случай индивидуален. При рассмотрении споров палата и комитет руководствуются Конституцией России, федеральными законами и регламентными нормами ФИФА и РФС. В конституционном законе о судебной системе указано, что вступившие в законную силу постановления федеральных судов являются обязательными для всех, включая общественные объединения.

- Значит, теперь футболисты и клубы пойдут в гражданские суды по всем вопросам – и юрисдикционные органы РФС просто захлебнутся.

- Нет, уставом РФС и регламентными нормами установлено, что все споры между субъектами футбола рассматриваются в юрисдикционных органах РФС.

- Так почему сейчас принимается во внимание решение гражданского суда?

- Как я уже говорил, каждый случай индивидуален. Сейчас могу сказать, что дело не разрешено. Его рассмотрением займется палата в расширенном составе из семи арбитров.