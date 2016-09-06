«РФС не захлебнется...». Новые подробности в деле о «футболистах-вымогателях»
Получила продолжение скандальная
история с обращением ФК «Тюмень» в полицию. Клуб, задолжавший игрокам
премиальные, обвиняет их в вымогательстве.
Как уже сообщал Sovsport.ru, в обращении клуба в полицию говорится о вымогательстве. Игроки объясняют, что просто просят «Тюмень» выплатить им долг. Разбирательства по этому делу тянутся 2,5 года.
Футболисты - вымогатели? «Тюмень» просит полицию разобраться с бывшими игроками
Казалось, все инстанции РФС признали правоту
требований игроков – об этом сообщил спортивный юрист Евгений Морозов. Однако
ситуация изменилась – прежнее решение отменено. Все начинается заново.
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Решение комитета по статусу игроков отменено и направлено на новое рассмотрение
в палату. Это сделано в связи с новыми обстоятельствами в деле, - заявил Sovsport.ru председатель палаты РФС по разрешению споров Константин Ляхов.
- Речь о том, что начальнику
«Тюмени» гражданский суд отказал в требовании выплат премиальных от клуба? На
основании этого дело пересматривают?
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Комитет по статусу игроков принял во внимание факт, что есть вступившее в
законную силу решение суда. И вынес решение об отмене ранее принятого решения.
- Но ведь это противоречит
регламенту РФС?
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Каждый такой случай индивидуален. При
рассмотрении споров палата и комитет руководствуются Конституцией России,
федеральными законами и регламентными
нормами ФИФА и РФС. В конституционном законе о судебной системе указано, что
вступившие в законную силу постановления федеральных судов являются
обязательными для всех, включая общественные объединения.
- Значит, теперь футболисты и
клубы пойдут в гражданские суды по всем вопросам – и юрисдикционные органы РФС
просто захлебнутся.
- Нет,
уставом РФС и регламентными нормами установлено, что все споры между субъектами
футбола рассматриваются в юрисдикционных органах РФС.
- Так почему сейчас принимается
во внимание решение гражданского суда?
- Как я
уже говорил, каждый случай индивидуален. Сейчас могу сказать, что дело не
разрешено. Его рассмотрением займется палата в расширенном составе из семи
арбитров.