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Что это было в Праге?! Сборная России показала унылый хоккей и проиграла Чехии

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Что это было в Праге?! Сборная России показала унылый хоккей и проиграла Чехии
Источник: Reuters

Наши хоккеисты уступили чехам 15-32 по броскам и потерпели поражение по буллитам. Верим, свой худший матч в рамках Кубка мира мы сыграли.

СЫГРАТЬ БЕЗ ДАЦЮКА

Сборная России в четверг победила чехов в Санкт-Петербурге (4:3), а в пятницу прилетела в Прагу – на ответный матч.

Как мне рассказали, российская команда не использует свой чартер. Даже самолет предоставили организаторы из НХЛ. Вообще Кубок мира, включая выставочные матчи – такая франшиза вроде концерта Мадонны или «Металлики». Большая гастрольная труппа летает по миру – от Америки до Африки – и готова разбить свой шатер в любом городе, где проведет шоу на высочайшем уровне.

Суббота, «О2 Арена» - еще один такой концерт. За чехов не играл Владимир Соботка, который получил травму в первом матче. И снова в запасе остался центр Роман Червенка – зачем тогда его звали в сборную? Зато играл Томаш Кундратек из «Слована», а в ворота тренер Яндач определил Михала Нойвирта из «Филадельфии».

Что интересно, Знарок сделал ставку на Семена Варламова, который лет шесть назад делил место в воротах «Вашингтона» именно с Нойвиртом. А работал с этой бригадой известный Артур Ирбе.

Не играли у нас Андрей Марков и Павел Дацюк. Волшебнику из СКА не просто дали отдохнуть. Интересно было посмотреть на звено Телегин – Анисимов – Наместников.

Каждый может сыграть с Дацюком. Вы попробуйте без Дацюка!

Источник: Reuters

ДРУГАЯ ПЛОЩАДКА

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге, помню, Йозефа Яндача спросили с укоризной: мол, мы к Кубку мира готовимся, работаем на маленькой площадке. А вы нам большую в Праге подсунули. Зачем?

- У нас не 30, а 28 метров, - оправдался Яндач. – Не такая уж она большая.

- Ничего страшного, просто нам придется побольше бегать, - Олег Знарок встал на защиту коллеги.

Но два матча с интервалом в двое суток – на большой и маленькой коробках – показали, чем зрелищней маленький формат. В четверг любой бросок таил опасность, и скорости были сумасшедшими. А в субботу обе команды играли в такой хоккей, что хотелось заснуть. Или переключить на матч «Сочи» - «Адмирал» (6:5).

Я услышал много оправданий: «душный дворец – вот вы бы могли работать в душном офисе?», «ребятам не хватает концентрации, все берегут себя перед Кубком мира».

Можно сказать и так: работать в субботу – грех, а в 254-й день високосного года на небе неправильно встают звезды.

Но правда одна – игра у сборной России откровенно не получалась.

0-8 по броскам в стартовые минуты. И всего 6-15 в первом периоде. 10-15 по силовым приемам. Куча проигранных единоборств, проблемы с выходом из зоны, ужасное большинство.

Да, не пропускали. Очень хорош был Семен Варламов. Вадим Шипачев после 24% выигранных вбрасываний в Питере вдруг преобразился на точке (75%). Но поводов для оптимизма было не так много.

КАК ОВЕЧКИН НЕ ЗАБИЛ?

Выделялся у нас в составе Алексей Емелин – защитник, которого ненавидят соперники на всех площадках мира. В начале матча наш игрок применил убойный хит против Якуба Накладала, и сразу же вспыхнула массовая драка. А потом Емелин поставил клюшкой шлагбаум у своих ворот, врезав от души Милану Михалеку. И снова дрались все.

Емелин – такой же полезный игрок, как Лео Комаров – у финнов. Как говорят в хоккее, такие умеют залезать под кожу.

Еще запомнилось, как Ондрей Палат так встретил в центре площадки Никиту Кучерова, что показалось, наш форвард получил серьезную травму колена. Нужно напомнить, что Палат и Кучеров играли в одной тройке «Тампы». Их звено с Тайлером Джонсоном называли «Тройняшки». И вот такой стык… Это как Патрик Кейн в матче США – Россия решил бы сломать Артемия Панарина. Хорошо, что с Кучеровым все обошлось.

Еще Никита Нестеров так жестко впечатал в борт Михала Йордана, что номер «47» схватился за руку и покинул площадку. Не успел начаться Кубок мира, а у чехов уже лавина травм.

И не забудем, как Овечкин имел шикарный момент на правой штанге. Бросай в пустой угол, забивай – но Накладал лежал на пятачке, сделал какое-то уникальное движение клюшкой, и получился сэйв года.

Источник: Reuters

ГОЛ И ШТАНГА КУЧЕРОВА

Только на 42-й минуте мы увидели первый гол. Выстрелило наше первое звено – Евгений Кузнецов отдал превосходный пас вдоль ворот, отрезав всю защиту Чехии, и Кучеров сделал то, что не получилось у Овечкина: замкнул пустой угол.

Два гола в двух матчах у Никиты Кучерова. И этому человеку не предлагает контракт «Тампа»?

Россия в два раза уступала по броскам, но вела в счете. Так не могло быть вечно. На предпоследней минуте шустрый капитан чехов Томаш Плеканец устроил голевую атаку – шайбу записали на счет Михала Фролика. Нам не хватило 71 секунды до победы.

Так мы, пожалуй впервые в истории, увидели овертайм «3 на 3» на большой площадке. Именно в этот день в новостях летало, что в КХЛ отказались от такого формата. Матч в Праге показал, что напрасно.

Игра сразу стала живее. Мы увидели совершенно разные сочетания «два форварда и защитник»: Кузнецов – Кучеров – Зайцев, Малкин – Кулемин – Куликов, Тарасенко – Панарин – Марченко…

Похоже, что у сборной России решили выпустить всех форвардов вообще. Не видел, чтобы на тренировках мы отрабатывали такие овертаймы. Но снова никто не забил. Значит, буллиты.

Пастрняк у чехов – не забил.

Панарин – не смог переиграть вратаря.

Ворачек – забил между щитков Варламова.

Тарасенко – сравнял счет отличным кистевым броском.

Гемски – снова забил.

Кучеров – шайба со звоном попала в штангу.

И как говорят в таких случаях – хорошо, что такой матч не случился на Кубке мира. Талантливая сборная России вряд ли теперь может сыграть еще хуже.

Матч

Чехия - Россия - 2:1 Б. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Кучеров (Кузнецов, Овечкин), 41:04 (0:1). Плеканец (Фролик, Полак), 58:49 (1:1).

Победный буллит:

Хемски - 2:1.

Место и дата

10 сентября 17:30, О2 Арена, Онлайн-трансляция

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