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Елизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планирую

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Елизавета Туктамышева
Елизавета ТуктамышеваИсточник: Sovsport.ru

Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне заняла только восьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира. Первая проба сил в нынешнем сезоне тоже не вышла успешной: в субботних контрольных прокатах в Сочи чемпионка мира-2015 не без ошибок исполнила короткую программу.

– Елизавета, не все получилось в прокате короткой программы. Это потому что еще начало сезона?
– Да, еще нет соревновательного опыта, я ведь не выступала с февраля. Потеряла ощущение. Но в целом каталась я здесь хорошо, своими тренировками удовлетворена. Готова была показать уже сейчас хорошее катание, но недостаточно справилась с эмоциональным фактором.

– Короткая программа поставлена в довольно непривычном для вас лирическом стиле…
– Эту программу поставила мой хореограф Татьяна Николаевна Прокофьева. Насчет непривычности… В принципе, я не всю жизнь катала либо танго, либо восток. Музыка мне сразу понравилась, мы сразу решили, что для меня она подойдет. В конце есть развитие, которое соответствует моему стилю. Так что сомнений у меня не было.

– Тройной аксель сейчас в каком состоянии?
– Я его тренирую. Были моменты, когда не могла его скручивать из-за боязни, был небольшой блок в голове. Но я его преодолела и начала прыжок восстанавливать. Исполняю, но стабильности пока нет.

– Проблемы со здоровьем, которые беспокоили в прошлом сезоне, позади?
– Тьфу-тьфу, все в порядке. Контролирую фактор боли в ноге. Если вдруг болит, сразу обращаю внимание. Потому что, пока я буду кататься, это будет у меня вечная проблема.

– Весной и настроение было печальное. Как сейчас?
– Нормально, не жалуюсь. Никаких спадов и взлетов не планирую. Хочется спокойно и хорошо кататься.

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