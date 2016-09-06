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«Был порох, дали огня». На «Арене ЦСКА» прошла церемония открытия

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу вечером 30 тысяч москвичей и гостей столицы ехали на 3-ю Песчаную улицу. Женщины в метро и троллейбусах удивлялись – почему так много народу. «Первый матч на новом стадионе», – объяснял я. «Привыкайте!»

На футбол народ выдвинулся заранее – за 2,5-3 часа до матча в метро то тут, то там мелькали красно-синие шарфы. Люди встречались на станциях метро Полежаевская, Октябрьское поле, Сокол. «Вот моя армия», - с гордостью говорил товарищам пожилой мужчина, показывая на своих сына и внука. Три поколения болельщиков ЦСКА отправились на матч-премьеру.

Слегка трезвому мужчине показалось мало и без того безграничного счастья от новоселья, он решил еще и приодеться, все спрашивал, где тут фирменный магазин. Не найдя ответа, пошел, покачиваясь, вздыхая на ходу. Нашел ли он фан-шоп, попал ли он на футбол, кто знает…

Порадовал пресс-бар – плотно перекусить перед двумя-тремя часами работы просто необходимо. Оказалось, еда за деньги: суп – 80 рублей, мяса по-французски – 180, сендвич с курицей – 150. Постоял, посмотрел на цены и подумал, что есть мне, в принципе, хочется не так уж сильно, к тому же жена бутербродов дала. 

Пошел в ложу прессы. На поле как раз выходил военный оркестр, красиво и торжественно, загляденье! Через пару минут под звуки марша прошли несколько всадников. Куда же на таком празднике без лошадей, точнее – без коней?

Глянул налево и ахнул – над угловых флагом метрах в 10-15 от газона висел человек. В футбольной форме. Немного похож на полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, но, конечно, не он. Понятно, что это часть шоу, хотя у моих соседей было как минимум две версии относительно того, кто это такой: 1. Провинившийся футболист армейского дубля. 2. Вип-болельщик, которому за огромные деньги продали билет с эксклюзивным видом на поле.

Но соседи, конечно, ошибались. Смолк оркестр и побежал-полетел над полем футболист за гигантским, больше его самого, мячом. Догнал, ударил, вскинул руки вверх – вроде как гол забил.

А потом Арена ЦСКА резко прибавила в красоте, потому как в центр поля вышла певица Полина Гагарина. Спела цоевскую «Кукушку», трибуны подпевали, а на табло шли кадры победных матчей ЦСКА. «И если есть порох, дай огня». У зрителей были фонарики на телефонах, их они и зажгли, атмосфера такая, что пробирало до мурашек.

Под вторую песню Гагариной на поле высыпали воспитанники футбольной школы ЦСКА, следом за ними вышли ветераны, громыхнул салют и выбежали на разминку команды. Таким образом на поле оказалось как минимум три поколения армейцев.

А потом все, кто был на арене, встали, и причин тому было сразу две. Во-первых, зазвучал гимн России, во-вторых, исполняла его Анастасия Перхун – дочь вратаря ЦСКА Сергея Перхуна, погибшего в 2001 году. Тогда в борьбе за мяч он столкнулся футболистом «Анжи» Будуном Будуновым. Травма головы оказалось настолько серьезной, что в больнице Сергей скончался. Когда его дочь пропела гимн, запели фанатские сектора и у их песни было всего два слова: «Сергей Перхун».

Чтобы нанести символический удар по мячу, на поле вышел прославленный армейский ветеран Владимир Пономарев, за руку он держал юного воспитанника школы ЦСКА. Начался футбол!

С праздником тебя, ЦСКА, с новосельем!

Матч

ЦСКА - Терек - 2:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Траоре 26 (1:0). Траоре 38 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Ерёменко, Вернблум, Головин, Ионов, Дзагоев, Траоре

Терек: Городов, Семёнов, Брызгалов, Уциев, Родолфо, Иванов, Роши (Митришев, 46), Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 46), Кузяев, Балай

Предупреждения:

Вернблум, 45 - Семёнов, 45

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

10 сентября 20:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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