Капелло был прав. Пять выводов из манчестерского дерби

Sovsport.ru делится главными выводами из матча «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (1:2).

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗА ЛИНИЕЙ МЯЧА - АВАНТЮРА

Когда Фабио Капелло работал в России, то часто повторял: идеальной схемой в современном футболе является расстановка 9-1. По мнению итальянца, при обороне за линией мяча должны находиться сразу девять полевых игроков, и только одному допускается оставаться впереди. Других вариантов Дон Фабио не допускал.

В субботу Пеп Гвардиола заставил Жозе Моуриньо перейти на такой вариант во втором тайме. В первой половине встречи «Манчестер Юнайтед» при обороне использовал расстановку 4-4-2, но играл слабо, регулярно позволяя «Манчестер Сити» создавать остроту. Чтобы исправить ситуацию, португалец в перерыве в компанию к Погба и Феллаини выпустил в центр поля Эрреру, который заменил игравшего на фланге Лингарда, на чью позицию перебрался Руни. Это позволило «МЮ» перейти на схему 4-5-1 при обороне. Цель – лишить соперника ширины атаки.

Одной заменой Моуриньо добавил своей команде надежности – во второй половине встречи опасность «горожане» создавали после контратак, тогда как в позиционном наступлении поблекли. В первой половине они выглядели ярко, так как удачно использовали ширину поля – из 36 удачных длинных передач 22 «Сити» выполнил до перерыва.

ДЕ БРЮЙНЕ - ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

В матче с другой командой схема 4-4-2 при обороне могла оказаться успешной, но не против «Сити» – подопечные Гвардиолы умеют использовать ширину поля, как никто другой.

Как и в других матчах на старте сезона, крайние полузащитники «Сити» Стерлинг и Нолито растягивали оборону «Юнайтед» на бровках, а центральные - Сильва и Де Брюйне - находили свободные зоны по центру. Расчет понятен: первые двое любят повозиться с мячом, что лучше делать на краю атаки; вторые умеют мастерски решать эпизоды в несколько касаний и раздавать умные передачи, это лучше делать в центре.

В итоге главной звездой матча стал Де Брюйне. Он забил один мяч и поучаствовал во втором. Но поражает не это – за игру он нанес шесть ударов по воротам, столько же пробили партнеры после его передач! Бельгиец играл настолько ярко, что по ходу матча Гвардиола перевел его на позицию центрфорварда.

После первых четырех туров в активе Де Брюйне две голевые передачи и гол. Продолжение следует.

БРАВО СДЕЛАЛ «СИТИ» СИЛЬНЕЕ… В АТАКЕ

Свободные зоны при позиционной атаке можно создавать, вытягивая соперника к своим воротам. Именно по этой причине Гвардиоле не подошел Харт и потребовался Браво из «Барселоны».

В манчестерском дерби чилиец дебютировал за свою новую команду. И сразу показал, что стилистически идеально ей подходит, регулярно предлагая себя для передач партнеров. Получая мяч, Браво мог сделать как длинную передачу, так и сыграть накоротке, а иногда и убрать соперника ложным замахом. Вовлеченность вратаря в командную игру привела к тому, что чилиец поучаствовал в первое голевой атаке – с ним сыграл в «стенку» Коларов перед тем, как сделать длинную передачу на Ихеаначо, который уже скинул мяч Де Брюйне.

Общая точность передач Браво составила 70%. Это хороший показатель для вратаря. К примеру, статистика Де Хеа – 60%. Но при этом чилиец сделал на 19 пасов больше! Для Гвардиолы и «Манчестер Сити» это важнее, чем результативная ошибка голкипера, веди она техническая – Браво уронил мяч на ногу Ибрагимовичу. От этого не застрахован никто.

«МЮ» УЯЗВИМ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ОБОРОНЫ

Накануне матча Sovsport.ru рассказывал, как Моуриньо и Гвардиолы строят игру своих команд в атаке. Отличие в том, что португалец позволяет своим игрокам творить, а испанец требует зонного порядка. Встреча показала, что первая модель достаточно уязвима.

Чтобы творить на поле, нужно играть с поднятой головой. А этого может не дать сделать соперник. Именно так поступил «Манчестер Сити» - у «Юнайтед» случилось сразу 15 обрезов на своей половине поля! Из игроков средней и атакующей линий трижды ошибся Мхитарян, дважды Руни и Феллаини. Спрашивается, чего тогда ждать от защитников? Если бы выход из обороны у «красных дьяволов» был начерчен до игры, то такого коллапса могло бы не случиться.

МОУРИНЬО НЕ ПРОИГРАЛ ГВАРДИОЛЕ В УМЕНИИ УПРАВЛЯТЬ ИГРОЙ

Моуриньо уступил Гвардиоле в плане на игру – его схема себя не оправдала. Но португалец имел возможность взять реванш – правильной реакцией на ход встречи. Для этого лишь требовалось, чтобы промах допустил испанец. Но тот его не сделал.

Когда Моуриньо выпустил Эрреру, Гвардиола тут же ответил: вместо нападающий Ихеаначо вышел опорный полузащитник Фернандо, который отметился двумя отборами мяча и двумя перехватами. Когда «МЮ» стал давить на флангах в концовке встречи, Гвардиола усилил оборону дополнительным защитником – на поле вместо Де Брюйне появился Сабалета. За несколько минут он успел вынести мяч из своей штрафной и совершить перехват.

Времени подготовиться к реваншу у Моуриньо теперь много – матч второго круга назначен на 25 февраля.



