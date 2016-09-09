Александр Шешуков: С «Зенитом» без Халка – сложнее

Игроки "Арсенала" Александр Горбатюк (№29) и Александр Шешуков (№8) против Георгия Жукова из "Урала" Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Полузащитник «Арсенала» Александр Шешуков в интервью Spb.Sovsport.ru – о предстоящем матче с «Зенитом», тяжелой травме и словах Саенко.

«Арсеналу» по силам остаться в Премьер-лиге»

- Как оцените старт сезона?

- Хотелось бы намного большего. В матчах с «Оренбургом» и «Анжи» мы недобрали очки. Могло быть лучше, хотя были игры, где мы набрали очки, а могли этого не сделать.

- Перерыв на матчи сборной оказался на руку «Арсеналу»?

- Мы провели товарищеский матч с «Локомотивом», обыграли их, что неплохо сказалось на психологическом состоянии команды. Думаю, мы хорошо готовы к игре с «Зенитом».

- «Арсенал» очень поменялся в межсезонье. Успели наладить командные взаимодействия?

- Вы правы, команда очень сильно обновилась после повышения в классе, до сих пор подписываются контракты с новыми игроками, поэтому о полном взаимопонимании не может быть и речи. Но с каждой тренировкой и каждой игрой видна положительная динамика.

- Задача на сезон одна – не вылететь?

- Да, руководство поставило задачу остаться в Премьер-лиге. По ходу сезона будет понятно, насколько это возможно. Будем стараться набирать максимальное количество очков. Думаю, поставленные цели нас по силам. В принципе, у нас все для этого есть.

«Зенит» очень сильно зависел от Халка»

- Долго говорили о том, что вы можете оказаться в «Мордовии», но вы перешли в «Арсенал». Почему?

- «Арсенал» вышел на меня еще за два месяца до окончания контракта с «Локомотивом», и переговоры начались. Понравилось, что тульская команда сделала конкретное предложение, поэтому я недолго колебался, тем более я хорошо знаю Сергея Павлова.

- Ожидания от Тулы оправдались?

- Тула – хороший город, где все есть все необходимое. Болельщики забивают стадион до отказа на каждом матче. Играть при такой аудитории очень классно. Уверен, матч с «Зенитом» не будет в этом смысле исключением.

- «Зенит» очень сильно изменился: Халк и Эсекиэль Гарай покинули команду, еще и Данни травмирован.

- Самое важное, что в команду пришел новый тренер со своим видением и игровой философией. Конечно, любой команде требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Да, ушел Халк, от которого «Зенит» очень сильно зависел раньше. Если что-то не получалось – он мог в одиночку решить исход любого матча. Определенное время на перестройку уйдет, но подбор игроков в «Зените» очень серьезный, много футболистов своих сборных. В любом случае, сине-бело-голубые будут бороться за самые высокие места.

- Раньше некоторые клубы часто играли против Халка индивидуально.

- Такое бывало, да. Повторюсь, «Зенит» очень зависел от Халка, бразилец очень много на себя брал даже иногда в ущерб командным действиям. Когда-то это приносило им успех, а когда-то нет. Кто-то иногда говорил, что если плотнее сыграть с Халком – половина дела уже сделана. С уходом Халка «Зенит» возвращается к командой игре, которая была прекрасно поставлена до прихода Халка.

- Получается, с таким «Зенитом» играть даже сложнее?

- Думаю, да. Я выходил против «Зенита» до прихода Халка и Витселя. Команда играла в остроатакующий командный футбол. Было непонятно, от кого ждать опасности. Полузащитники и нападающие постоянно перемещались и заполняли все свободные зоны. Любой игрок мог выйти на ударную позицию и забить. Да, с тем «Зенитом» было сложнее.

«Последний год – самый тяжелый период в моей жизни»

- Так получилось, что вы не играли целый год. Как его прожили?

- Это был один из самых тяжелых периодов в моей жизни, потому что раньше я никогда не получал таких серьезных травм и не выпадал из тренировочного процесса так надолго. Было тяжело. Очень много времени проводил в тренажерном зале. Потерял игровой ритм, уверенность. Но со временем все возвращается, хотя даже сейчас я не в лучшем игровом состоянии. Надеюсь, постепенно все вернется. Главное, что желание и силы у меня есть. Я пропустил год, но теперь хочу быстрее все наверстать. На 33 года себя точно не чувствую, мне никто столько и не дает. Пока силы есть – буду играть.

- В «Локомотиве» были все условия для восстановления?

- Да, конечно. В этом смысле не было никаких проблем. Клуб оплачивал все операции и мое восстановление. Через полгода я уже был готов играть, колено меня не беспокоило. Но это конец чемпионата, команда шла неплохо, поэтому что-то менять не имело никакого смысла. Может, в «Локомотиве» где-то и перестраховались, не стали выпускать меня на поле, чтобы не было никаких рецидивов.

- В «Локомотиве» сейчас большие перемены. Для вас они стали неожиданными?

- В принципе, болельщики давно требовали смену руководства, да и слухи об этом постоянно ходили. В прошлом году начали неплохо, шли в зоне лидеров, но по итогам сезона оказались лишь шестыми.

- Какое впечатление у вас осталось об Ольге Смородской?

- Это человек, который пригласил меня в клуб, у меня с ней были нормальные отношения. За 2.5 года в команде я завоевал бронзовые медали, взял Кубок России, поэтому у меня положительные воспоминания о Смородской.

- Игорь Черевченко в прессе всегда очень спокоен. На тренировках все так же?

- Да, в основном так и бывает. Панических и истерических моментов с его стороны не помню. Конечно, иногда эмоции перехлестывают, но ничего необычного.

«В ситуации с Саенко и Карпиным сейчас поступил бы точно так же»

- В июне о вас вспомнил Иван Саенко, который рассказал, что вы были единственным, кто заступился за него, когда Валерий Карпин выставил его на трансфер. Считаете, что поступили правильно?

- Думаю, что поступил правильно. Нельзя было на двух футболистов сваливать всю ответственность и говорить, что они поступили плохо, а остальные молодцы.

- Карпин был не прав?

- Тяжело говорить, у каждого своя правда. Ничего уже не поменяешь, поэтому давать какие-то оценки уже нет смысла. Но если бы сейчас возникла такая же ситуация – поступил бы точно так же.

- С Саенко связь поддерживаете?

- Какое-то время мы общались, но уже давно с ним не виделись и не созванивались. Только в передаче его увидел по телевизору.

- А с Карпиным?

- Нет, с ним у меня никаких отношений нет.