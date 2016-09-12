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«С каждым матчем «Куньлуня» фанатов хоккея в Китае будет все больше»

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Адмирал» (Владивосток)
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Адмирал» (Владивосток)Источник: КХЛ

Китайский новичок КХЛ – «Куньлунь Ред Стар» удивил всех на старте чемпиона, начав писать историю с двух побед подряд. Перед матчем с ХК «Сочи» председатель Совета директоров клуба Чжао Сяоюй ответил на вопросыSovsport.ru.

– Как оцениваете победу старт своей команды в чемпионате КХЛ?
– Есть ощущение, что мы сплотились и действительно стали одной командой, в составе которой собрались первоклассные игроки, готовые вместе сражаться, В гостях у «Амура» «Куньлунь» победил 2:1, что было действительно нелегко, а 5 сентября обыграл «Адмирал» 6:3 в первом матче команды в Пекине. В любом соревновании победа идет рука об руку с поражением. Мы полны надежд и верим в наших тренеров и игроков.

– Довольны ли российским тренерским штабом во главе с Владимиром Юрзиновым?
– А Вы как считаете?

– Чего ждут от первого сезона в КХЛ в Китае? Стоит ли перед клубом конкретная задача выхода в плей-офф?
– Каждая команда Континентальной лиги надеется на лучший результат. Могу только сказать, что мы несомненно будем добросовестно отрабатывать каждый матч.

– По мнению руководства клуба, сколько игроков из Китая должно быть в команде?
– Предоставим решение этого вопроса тренерскому штабу.

– Есть ли прогнозы – будут ли жители Пекина ходить на матчи КХЛ, сколько уже продано абонементов?
– Верим, что в Китае будет все больше и больше фанатов хоккея. Вот увидите, с каждым матчем количество болельщиков будет непрерывно расти.

– Есть ли желание увеличить число китайских команд в КХЛ в период до Зимней Олимпиады-2022 в Пекине?
– Это уже к вопросу о стратегии развития КХЛ…

– Не слишком ли дорого обходится содержание такой команды?
– Мы не судим команду по денежному критерию, мы смотрим на сравнительно высокое качество игроков и уровень менеджмента в клубе.

– Когда будет сформирована олимпийская сборная Китая? Кто должен стать ее тренером – специалист из Европы, Северной Америки или Китая?
– Если такой день настанет и правительство поставит такую задачу, то вне всяких сомнений выбор падет на лучшего тренера, из какой страны бы он ни был.

Перевод Анны КОРТОШКИНОЙ


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