Путин объявил благодарность Третьяку и Знарку. И это правильно!

Олег Знарок и Владислав Третьяк Источник: Sovsport.ru

Президент России объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея 113 ветеранам, тренерам и функционерам.

Отмечу, что в этот более чем внушительный список попали фамилии из самых разных хоккейных сфер.

Тут и главные тренеры сборной России, как нынешний, так и прежние – Знарок, Билялетдинов, Быков, Брагин (молодежка)…

Тут и наши известные ветераны, продолжающие активно участвовать в хоккейной жизни страны – Мальцев, Михайлов, Старшинов…

Тут и руководители ФХР – Аркадий и Роман Ротенберги, Владислав Третьяк…

Благодарностью также был отмечен председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский…

И тренеров КХЛ не забыли! В списке главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

Есть там и Буре с Ларионовым.

Особо отмечу и эксперта «Советского спорта» Бориса Майорова, который также занимает в ФХР пост главы тренерского совета.

…В общем, если кого и забыли, то случайно. Но что означает столь обширная, проникающая во все сферы нашего хоккейного хозяйства благодарность?

То, что руководство страны довольно тем, как обстоят дела в нашем хоккее.

И сначала хочется даже Президенту возразить – да как же так? За что благодарить? У нас и в детском хоккее до сих пор проблем полно! А на ЧМ и ОИ не только канадцев, но уже и финнов порой обыграть не можем…

Но поразмыслив, понимаешь, что все правильно. И если в нашем спортивном хозяйстве и объявлять кому-то благодарность, то именно хоккеистам.

Да, мы были только призерами на двух последних чемпионатах мира. Но ведь мы этим реально огорчены. Мы не вопим от радости (как допустим было бы в футболе) если проходим четвертьфинал.

Для нас «золото» на ЧМ – норма. А проигрыш в финале или полуфинале – обиднейшая неудача.

И вот это и называется психологией победителей. Можно сборную хвалить или ругать. Это неважно. Важно, что не смотря на порой критические и даже гневные реплики в ее адрес, мы в душе продолжаем ей гордиться. И верить в наших игроков. Потому что понимаем – вот тут наши могут! Потому что даже после неудач мы ощущаем, что наша сборная – в элите мирового хоккея.

Болельщик с психологией лузера никогда не станет огорчаться из-за серебряных или бронзовых медалей. Он будет гонять на автомобиле по городу с флагом после выхода из группы на футбольном ЧМ. А вот в хоккее такого не было никогда.

Если говорить о нашей КХЛ… То и тут проблем полно. Но почему должно быть иначе? Ведь ей всего восемь лет! Об НХЛ, когда ей было столько, никто и слыхом не слыхивал. Ну кому она вообще была нужна в 1925-м с семью командами? А уж стабильно расширять состав участников заокеанская лига начала только через 50 лет своего существования – в 1967-м…

Можно и нужно критиковать КХЛ. Но надо и признавать – за восемь лет лига сделала гигантский шаг в своем развитии. И да, конечно, мы проигрываем конкуренцию НХЛ. Но до создания КХЛ заокеанские клубы вообще не видели в чемпионате России конкурентов. Относились к нему, как к барахолке, в которой можно покопаться и за бесценок забрать приглянувшегося талантливого игрока. Сейчас отношения между лигами строятся иначе. С гораздо большим уважением друг к другу. Да и спортсмены из других европейских держав (канадцы в том числе) всерьез думают – где продолжать карьеру.

Еще одна тема, которая, к примеру, не позволяет стать флагманом нашего спорта такому популярному виду, как к примеру, биатлон, - допинговые скандалы.

Конечно, многие из них, на мой взгляд, высосаны из пальца и раздуты из-за обострившейся обстановки в мире. Но опять же, единственный вид спорта, который и тут избежал громких скандалов – это хоккей. Мы все устали от споров и разговоров о положительных пробах. Они убивают саму любовь к спорту. И жаль, что чиновники из МОК поймут это слишком поздно, идя сейчас на поводу у политиков. Но вот на хоккее мы можем от этих разговоров и скандалов отдохнуть.

Поэтому я присоединяюсь к благодарности Путина. И говорю спасибо – Знарку, Третьяку, Тимченко, Ротенбергу, Квартальнову…

Критиковать – буду и дальше. Найдется за что и уже скоро – можете не сомневаться. Но критиковать за дело, именно внутренне гордясь и зная, что наш хоккей – один из флагманов в своем виде спорта. Пусть он сейчас пока второй в мире. Или порой даже третий. Но критикуя, мы хотим, чтобы он был именно первым. И никак не иначе. Мы никогда не ставим перед ним убогую задачку «выйти в плей-офф, а там посмотрим…».

И вот за это наш хоккей действительно достоин благодарности. На самом высоком уровне.