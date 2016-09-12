Александр Лебзяк: Меня уволили незаконно, я буду бороться
Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.
– Всех
удивила новость с вашим увольнением…
– Ну, да, меня уволили. Но будем бороться, потому что мое увольнение незаконно.
– Вы
же в это время находились в отпуске…
– Да, я был в отпуске. Меня даже не пригласили, не заслушали. Люди, которые даже не были на Олимпиаде в Рио, приняли такое решение. Причем там было только три члена исполкома, а остальные голосовавшие никакого отношения к исполкому не имеют. Но что делать, ничего страшного.
Они назначили на 16 октября конференцию, где будет избираться президент федерации, руководящие органы.
– Если
придерживаться регламента, кто и как
может уволить главного тренера сборной?
– Уволить может президент, но там есть еще нюансы, которые были нарушены – должны были меня пригласить, выслушать мой отчет, а потом уже принимать какое-то решение. Вдобавок, я находился в отпуске. К тому же с нарушением устава была назначена дата конференции. Сейчас юристы посмотрят внимательно устав, найдут нарушения и от этого будем отталкиваться.
– Как думаете, почему было
принято такое решение, ведь план на
Олимпиаду был выполнен?
– Да, план мужская сборная в Рио выполнила (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых медали. – Прим. ред.). Думаю, здесь сыграли какие-то личные факторы.
– На
сайте федерации сказано, что ваша
деятельность в качестве члена исполкома
была временно приостановлена 23 марта
2013 года в виду того, что вы возглавили
мужскую сборную страны. Если вас уволили,
вы опять автоматически становитесь
членом исполкома.
– Получается, что так. Но меня никто не приглашал на исполком, поэтому будем разбираться. Руки точно опускать не собираюсь.
– Возможно, ваши резкие заявления перед
Рио и на Олимпиаде сыграли роль в таком
решении. Кто-то на вас обиделся…
– Вполне может быть. Но это их проблемы.
– С
президентом федерации Борисом
Иванюженковым после увольнения
разговаривали?
– Нет, мы не виделись и не созванивались. А что обсуждать – решение уже принято?
– Какие
пути есть, что бы вы смогли восстановиться
в должности главного тренера?
– Через конференцию. Возможно, делегаты не изберут этих людей в исполком, и тогда мы вернемся.
– Но
вы говорили, что не прочь побороться и
за пост президента…
– Посмотрим, с какими кандидатами мы выйдем на конференцию. Возможно, выдвинем единого кандидата.
– Вы
все время говорите «мы». Кого имеете в
виду?
– Меня многие поддерживают. И после увольнения было очень много звонков со словами поддержки.