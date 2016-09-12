Александр Лебзяк: Меня уволили незаконно, я буду бороться

Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.

– Всех удивила новость с вашим увольнением…

– Ну, да, меня уволили. Но будем бороться, потому что мое увольнение незаконно.

– Вы же в это время находились в отпуске…

– Да, я был в отпуске. Меня даже не пригласили, не заслушали. Люди, которые даже не были на Олимпиаде в Рио, приняли такое решение. Причем там было только три члена исполкома, а остальные голосовавшие никакого отношения к исполкому не имеют. Но что делать, ничего страшного.

Они назначили на 16 октября конференцию, где будет избираться президент федерации, руководящие органы.

– Если придерживаться регламента, кто и как может уволить главного тренера сборной?

– Уволить может президент, но там есть еще нюансы, которые были нарушены – должны были меня пригласить, выслушать мой отчет, а потом уже принимать какое-то решение. Вдобавок, я находился в отпуске. К тому же с нарушением устава была назначена дата конференции. Сейчас юристы посмотрят внимательно устав, найдут нарушения и от этого будем отталкиваться.

– Как думаете, почему было принято такое решение, ведь план на Олимпиаду был выполнен?

– Да, план мужская сборная в Рио выполнила (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых медали. – Прим. ред.). Думаю, здесь сыграли какие-то личные факторы.

– На сайте федерации сказано, что ваша деятельность в качестве члена исполкома была временно приостановлена 23 марта 2013 года в виду того, что вы возглавили мужскую сборную страны. Если вас уволили, вы опять автоматически становитесь членом исполкома.

– Получается, что так. Но меня никто не приглашал на исполком, поэтому будем разбираться. Руки точно опускать не собираюсь.

– Возможно, ваши резкие заявления перед Рио и на Олимпиаде сыграли роль в таком решении. Кто-то на вас обиделся…

– Вполне может быть. Но это их проблемы.

– С президентом федерации Борисом Иванюженковым после увольнения разговаривали?

– Нет, мы не виделись и не созванивались. А что обсуждать – решение уже принято?

– Какие пути есть, что бы вы смогли восстановиться в должности главного тренера?

– Через конференцию. Возможно, делегаты не изберут этих людей в исполком, и тогда мы вернемся.

– Но вы говорили, что не прочь побороться и за пост президента…

– Посмотрим, с какими кандидатами мы выйдем на конференцию. Возможно, выдвинем единого кандидата.

– Вы все время говорите «мы». Кого имеете в виду?

– Меня многие поддерживают. И после увольнения было очень много звонков со словами поддержки.