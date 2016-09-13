Где судьи увидели преимущество британца? Разбор боя Головкин – Брук

В понедельник были обнародованы судейские карточки боя Головкин – Брук. По ним на момент окончания, действительно, лидировал британский боксер. Sovsport.ru разобрал бой, чтобы узнать, где судьи увидели преимущество Брука.

Бой обслуживали двое судей из Канады – Крэйг Меткалф и Бенуа Руссе, а также итальянец Гвидо Каваллери. Каваллери и Меткалф за четыре раунда выставили счет 38-38, а нетрадиционное видение бокса глазами Руссе дало счет 39-37 в пользу Брука.

Разбираем, как это произошло.

Первый раунд. Головкин начал действовать первым номером. Он был инициатором атак, начиная их с дистанции. Практически ему ни разу не удалось начать атаку с попадания. Брук был заметно точнее, но за 1 минуту и 40 секунд до окончания раунда британца прилично «болтануло» после комбинации Головкина левой в туловище, левой в голову. Следующие несколько секунд англичанин был вынужден играть с казахом в «обнимашки». После этого Головкин пошел добивать цель, но все атаки Геннадия с ней разминулись. Брук ответил несколькими мощными ударами в защиту, один кросс ее даже прошил. В конце раунда Брук был заметно активнее, в основном попаданиями по защите. Эффектным получился размен левыми боковыми ударами.

Вердикт: по ходу боя и сейчас я отдал раунд Головкину в первую очередь за комбинацию в середине раунда. Количество ударов Брука не вылилось в качество. Хотя публикой даже удары по воздуху встречались, как точные попадания. Что в чем-то справедливо. В воздухе царил Головкин.

Но двое судей отдали раунд Бруку.

Второй раунд. Этот отрезок Головкин начал с пяти попаданий подряд, что говорит о том, что он нашел свою дистанцию. Брук быстро это сообразил и стал дистанцию разрывать. В связи с этим с 7 до 24 выросло его количество промахов. Удары по защиты в основном представляли собой попытки не дать Головкину приблизиться, путем выброса вперед левой руки. Не опасно, но Геннадию сложно было попасть в цель. В концовке раунда что-то похожее на размен попытался навязать Брук. Ничего существенного из этого действия боксеры не извлекли, но децибелы в зале позволяли думать, будто Головкин вот-вот рухнет на пол. Напрасно.

Вердикт: получился наиболее равный отрезок за весь бой. Головкин стал действовать чуть точнее, Брук прибавил на ногах. Британец даже нанес больше силовых ударов, но по их количеству проиграл. Раунд несомненно можно было отдать ему. Но как и во время боя я отдал раунд Головкину.

Все судьи отдали раунд Бруку.

Геннадий Головкин проявляет нелюбовь к Келлу Бруку Источник: Reuters

Третий раунд. На этот раз инициатором атак выступил Брук. Он пару раз промазал, но затем разменял свой силовой на джеб соперника. Головкин начал давить и получился памятный момент, Брук не успел сработать ногами и без удара соперника свалился на ринг. У Геннадия начали проходить атаки, минимум каждый второй удар приходил в цель. Далее Головкин зажал соперника у канатов и нанес два удара в корпус по защите. Здесь проявился еще один яркий момент, британец явно дал понять, что у него проблемы с правым глазом. Он пригладил его перчаткой и лицевыми мышцами попытался раскрыть глаз шире. Чтобы выиграть время, нанес два безобидных джеба, получил в ответ вагон ударов. Первый точный джеб и второй точный удар (после силового на первых секундах) в раунде Брук нанес уже после завершения первой минуты.

Поняв, что травма серьезная, Брук бросился в атаку, проведя несколько точных силовых ударов. Но это было похоже на отчаяние. Концовку боя Головкин оставил за собой, с лихвой компенсируя весь полученный урон.

Вердикт: самый яркий раунд на этот момент в исполнении казаха, что подтверждает и счет на карточках.

Все судьи отдали раунд Головкину.

Геннадий Головкин уронил Келла Брука Источник: Reuters

Четвертый раунд. Свой худший раунд провел Брук. Он лишь отстреливался с дальней дистанции. Немного цепляя Головкина по защите, в основном выбрасывая удары мимо. Геннадий же продолжил тенденцию предыдущих раундов. Количество его промахов сократилось до минимума. Силовых ударов хватало, но в упрек ему можно поставить то, что он ни разу не извлек чего-то существенного из позиций, когда «запирал» соперника в углу. Брук выходил оттуда без потерь, а вот в центре ринга пропускал исправно.

Вердикт: полное преимущество Головкина. У британца запомнился лишь один удачный удар после размена. Еще ярче выглядела правая часть лица британца, которая была в крови.

Но двое судей отдали раунд Бруку.

Пятый раунд. Упрек по предыдущему раунду Головкин усвоил сразу. За 30 стартовых секунд он «впечатал» в соперника десять силовых ударов, половина из которых пришлась чисто в голову. А ведь были еще и точные джебы. Брук на это ответил тем, что развел руками в стороны и одну перчатку положил на канаты, удерживая равновесие. Такое поведение британца говорило только о том, что ему стало очень грустно. Первые очень легковесные удары он нанес, когда уже прошло более минуты с начала раунда. Опять он попытался навязать размен, но получил новую порцию мощных ударов. 22 силовых Головкина просто чисто пришлись в цель. Еще несколько силовых легли на защиту, но даже визуально было видно, насколько большой они причинили дискомфорт.

В этот момент, угол Брука решил, что с их боксера достаточно и десять секунд помахав полотенцем, а затем и выбросив его ринг, бой был остановлен.

Итог: четыре раунда показали тотальное преимущество Головкина. Мой счет 40-36 в его пользу. Каким образом канадский судья Руссе насчитал здесь лидерство Брука, наверное, может ответить лишь промоутер британца Эдди Хирн. Даже счет 38-38 выглядит грабительски несправедливым. Независимый судья и главный аналитик телеканала HBO Гарольд Ледерман поставил вполне разумные цифры – 39-37 в пользу Геннадия, отдав его сопернику лишь спорный второй раунд.

