Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейАвангард- : -Медвешчак
ХоккейМеталлург- : -Динамо Минск
ФутболБавария- : -Ростов
ФутболМанчестер Сити- : -Боруссия М
ФутболДинамо Киев- : -Наполи
ФутболБавария (мол)- : -Ростов (мол)
ХоккейСКА- : -Северсталь
ФутболПСВ- : -Атлетико
ФутболБарселона- : -Селтик
ФутболПСЖ- : -Арсенал
ФутболБайер (мол)- : -ЦСКА (мол)
ХоккейСалават Юлаев- : -Адмирал
ФутболЮвентус- : -Севилья
ФутболБайер- : -ЦСКА
ФутболЛегия- : -Боруссия
ХоккейАвтомобилист- : -Барыс
ХоккейНефтехимик- : -Локомотив
ФутболТоттенхэм- : -Монако
ФутболРеал- : -Спортинг
ФутболБрюгге- : -Лестер Сити

Где судьи увидели преимущество британца? Разбор боя Головкин – Брук

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Где судьи увидели преимущество британца? Разбор боя Головкин – Брук
Источник: Reuters

В понедельник были обнародованы судейские карточки боя Головкин – Брук. По ним на момент окончания, действительно, лидировал британский боксер. Sovsport.ru разобрал бой, чтобы узнать, где судьи увидели преимущество Брука.

Бой обслуживали двое судей из Канады – Крэйг Меткалф и Бенуа Руссе, а также итальянец Гвидо Каваллери. Каваллери и Меткалф за четыре раунда выставили счет 38-38, а нетрадиционное видение бокса глазами Руссе дало счет 39-37 в пользу Брука.

Разбираем, как это произошло.

Первый раунд. Головкин начал действовать первым номером. Он был инициатором атак, начиная их с дистанции. Практически ему ни разу не удалось начать атаку с попадания. Брук был заметно точнее, но за 1 минуту и 40 секунд до окончания раунда британца прилично «болтануло» после комбинации Головкина левой в туловище, левой в голову. Следующие несколько секунд англичанин был вынужден играть с казахом в «обнимашки». После этого Головкин пошел добивать цель, но все атаки Геннадия с ней разминулись. Брук ответил несколькими мощными ударами в защиту, один кросс ее даже прошил. В конце раунда Брук был заметно активнее, в основном попаданиями по защите. Эффектным получился размен левыми боковыми ударами.

Вердикт: по ходу боя и сейчас я отдал раунд Головкину в первую очередь за комбинацию в середине раунда. Количество ударов Брука не вылилось в качество. Хотя публикой даже удары по воздуху встречались, как точные попадания. Что в чем-то справедливо. В воздухе царил Головкин.

Но двое судей отдали раунд Бруку.

Второй раунд. Этот отрезок Головкин начал с пяти попаданий подряд, что говорит о том, что он нашел свою дистанцию. Брук быстро это сообразил и стал дистанцию разрывать. В связи с этим с 7 до 24 выросло его количество промахов. Удары по защиты в основном представляли собой попытки не дать Головкину приблизиться, путем выброса вперед левой руки. Не опасно, но Геннадию сложно было попасть в цель. В концовке раунда что-то похожее на размен попытался навязать Брук. Ничего существенного из этого действия боксеры не извлекли, но децибелы в зале позволяли думать, будто Головкин вот-вот рухнет на пол. Напрасно.

Вердикт: получился наиболее равный отрезок за весь бой. Головкин стал действовать чуть точнее, Брук прибавил на ногах. Британец даже нанес больше силовых ударов, но по их количеству проиграл. Раунд несомненно можно было отдать ему. Но как и во время боя я отдал раунд Головкину.

Все судьи отдали раунд Бруку.

Геннадий Головкин проявляет нелюбовь к Келлу Бруку
Геннадий Головкин проявляет нелюбовь к Келлу БрукуИсточник: Reuters

Третий раунд. На этот раз инициатором атак выступил Брук. Он пару раз промазал, но затем разменял свой силовой на джеб соперника. Головкин начал давить и получился памятный момент, Брук не успел сработать ногами и без удара соперника свалился на ринг. У Геннадия начали проходить атаки, минимум каждый второй удар приходил в цель. Далее Головкин зажал соперника у канатов и нанес два удара в корпус по защите. Здесь проявился еще один яркий момент, британец явно дал понять, что у него проблемы с правым глазом. Он пригладил его перчаткой и лицевыми мышцами попытался раскрыть глаз шире. Чтобы выиграть время, нанес два безобидных джеба, получил в ответ вагон ударов. Первый точный джеб и второй точный удар (после силового на первых секундах) в раунде Брук нанес уже после завершения первой минуты.

Поняв, что травма серьезная, Брук бросился в атаку, проведя несколько точных силовых ударов. Но это было похоже на отчаяние. Концовку боя Головкин оставил за собой, с лихвой компенсируя весь полученный урон.

Вердикт: самый яркий раунд на этот момент в исполнении казаха, что подтверждает и счет на карточках.

Все судьи отдали раунд Головкину. 

Геннадий Головкин уронил Келла Брука
Геннадий Головкин уронил Келла БрукаИсточник: Reuters

Четвертый раунд. Свой худший раунд провел Брук. Он лишь отстреливался с дальней дистанции. Немного цепляя Головкина по защите, в основном выбрасывая удары мимо. Геннадий же продолжил тенденцию предыдущих раундов. Количество его промахов сократилось до минимума. Силовых ударов хватало, но в упрек ему можно поставить то, что он ни разу не извлек чего-то существенного из позиций, когда «запирал» соперника в углу. Брук выходил оттуда без потерь, а вот в центре ринга пропускал исправно.

Вердикт: полное преимущество Головкина. У британца запомнился лишь один удачный удар после размена. Еще ярче выглядела правая часть лица британца, которая была в крови.

Но двое судей отдали раунд Бруку.

Пятый раунд. Упрек по предыдущему раунду Головкин усвоил сразу. За 30 стартовых секунд он «впечатал» в соперника десять силовых ударов, половина из которых пришлась чисто в голову. А ведь были еще и точные джебы. Брук на это ответил тем, что развел руками в стороны и одну перчатку положил на канаты, удерживая равновесие. Такое поведение британца говорило только о том, что ему стало очень грустно. Первые очень легковесные удары он нанес, когда уже прошло более минуты с начала раунда. Опять он попытался навязать размен, но получил новую порцию мощных ударов. 22 силовых Головкина просто чисто пришлись в цель. Еще несколько силовых легли на защиту, но даже визуально было видно, насколько большой они причинили дискомфорт.

В этот момент, угол Брука решил, что с их боксера достаточно и десять секунд помахав полотенцем, а затем и выбросив его ринг, бой был остановлен.

Источник: Reuters

Итог: четыре раунда показали тотальное преимущество Головкина. Мой счет 40-36 в его пользу. Каким образом канадский судья Руссе насчитал здесь лидерство Брука, наверное, может ответить лишь промоутер британца Эдди Хирн. Даже счет 38-38 выглядит грабительски несправедливым. Независимый судья и главный аналитик телеканала HBO Гарольд Ледерман поставил вполне разумные цифры – 39-37 в пользу Геннадия, отдав его сопернику лишь спорный второй раунд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюПобеды Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюКазах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.Почему на Альбионе съели БрукаПочему на Альбионе съели БрукаСильнейший средневес современности Геннадий Головкин минувшей ночью одержал новую эффектную победу.Келл Брук перенесет хирургическую операцию после боя с ГоловкинымБританский боксер Келл Брук был госпитализирован после поражения в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Головкин победил Брука и защитил титулы чемпиона мира по трем версиямБоксер из Казахстана Геннадий Головкин победил британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.Брук перевесил Головкина на официальном взвешиванииВ Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания перед боксерским шоу, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF 30-летним британцем Келлом Бруком.Келл Брук: После боя с Головкиным возглавлю рейтинг лучших боксеров мираКелл Брук: После боя с Головкиным возглавлю рейтинг лучших боксеров мираЧемпион IBF в полусреднем весе британец Келл Брук рассказал о переходе в новую весовую категорию и оценил свои шансы на победу.Мурат Гассиев: Головкина ждет сложный бой с БрукомРоссийский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев считает, что Геннадия Головикина ждет достаточно сложный бой с Келом Бруком.Титул чемпиона по версии WBA не будет стоять на кону боя Головкин – Брук10 сентября в Лондоне (Англия) состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и британским полусредневесом Келлом Бруком.Головкин готов сразиться с Джейкобсом в случае победы над БрукомПромоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о дальнейших планах боксера из Казахстана.Брук оказался тяжелее Головкина за неделю до боя в ЛондонеЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин и его будущий соперник британец Келл Брук прошли предварительную церемонию взвешивания перед боем.Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Сауль Альварес: Лара бросает вызов Головкину, но он его не принимаетМексиканец Сауль Альварес считает, что было бы интереснее, если бы Геннадий Головкин вместо боя с Келлом Бруком встретился с Эрисланди Ларой.Оскар де ла Хойя: Бой Головкин – Альварес состоится не позднее 2017 годаГлава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя планирует организовать бой Сауль Альварес - Геннадий Головкин в 2017 году.Геннадий Головкин: Я не позволю судьям решать исход боя с Бруком. Я изобью егоЧемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин уверен, что он сможет завершить предстоящий бой с британцем Келлом Бруком досрочной победой.Крис Юбэнк: Головкин испугался выйти на ринг с моим сыном и потерял уважение боксерского сообществаЭкс-чемпион мира в среднем весе британец Крис Юбэнк обвинил чемпиона мира Геннадия Головкина в срыве запланированного поединка с его сыном.Карл Фроч: Лучшим боксером мира сегодня является Сергей КовалевЭкс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч считает россиянина Сергея Ковалева лучшим боксером мира независимо от весовой категории.Профи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеПрофи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеSovsport.ru прикинул, каким бы был олимпийский турнир по боксу, если бы туда смогли приехать самые лучшие боксеры планеты.Том Леффлер: Головкин согласился драться с Бруком на его территории, чтобы компенсировать разницу в габаритахПромоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер считает, что бой его подопечного против Келла Брука является противостоянием лучших боксеров своих весовых категорий.GGG в стране лилипутовGGG в стране лилипутовКак главный боксерский поединок сентября с участием Геннадия Головкина превратился в фарс.Келл Брук: Перед боем с Головкиным я буду очень хорошо кушатьЧемпион мира в полусреднем весе по версии IBF британец Келл Брук поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Геннадием Головкиным.

Келл Брук
Келл Бруквсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости

Cпецпредложения