«Хотим на орбиту, как хоккеисты – в сборную». Как космонавты рубятся в хоккей

Юрий Гагарин Источник: ТАСС

Специальный репортаж из Центра подготовки космонавтов, где возродили легендарную команду «Наши».

Хоккейный бум в России достиг уже околоземной орбиты. В Центре подготовки космонавтов возрождена хоккейная команда «Наши», за которую играл в 60-х легендарный Юрий Гагарин. Сейчас эта ледовая дружина выступает и побеждает в турнирах Ночной хоккейной лиги.

Команда «Наши» была возрождена совсем недавно - в 2014 году. Но быстро добилась успеха. Нынешней весной выиграла очень престижный в Ночной хоккейной лиге турнир – «Кубок большого шлема». Ну а чему удивляться? Космонавты – люди тренированные и со спортом с детства «на ты». С хоккеем – в том числе. И уступать первенство не привыкли! О создании и успехах сборной космопроходцев «Советскому спорту» рассказал ее капитан, герой РФ, летчик-космонавт, а ныне начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА»

- Все началось с Юрия Алексеевича Гагарина, - начинает рассказ Юрий Лончаков, внешне удивительно напоминающий первого космонавта Земли. – Он очень уважал спорт. А хоккей был одним из его любимых видов. Поэтому в 1963 году в Звездном городке спонтанно возникла команда, которую назвали «Наши»…

Сейчас мы решили ее возродить. Я сам много в своей жизни занимался спортом, достиг весомых результатов в дзюдо. И хоккеем тоже увлекался серьезно. Играл за сборную своего родного города Актюбинска на «Золотой шайбе». Затем выступал за команду Оренбургского летного училища, за любительские команды… И вот решил создать свою – в Центре подготовки космонавтов. Тем более, что сейчас в России столько катков строится. И Президент страны призывает к здоровому образу жизни, нормы ГТО вернулись…

А хоккей – вообще наша визитная карточка в спорте. Я сам мальчишкой переживал за Суперсерию-72. И с тех пор влюблен в эту игру. Фильм про Валерия Харламова – «Легенду №17» - четыре раза смотрел! Кстати, я под этим номером за город постоянно играл…

Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов

- С удивлением узнал, что за нынешнюю команду Центра выступают космонавты, которые готовятся к полетам на орбиту.

- Конечно. Александр Самокутяев, Сергей Залетин… Они раньше тоже занимались хоккеем. Есть хорошие молодые ребята из нового набора, которые сейчас готовятся к своему первому полету в космос. Всего человек пятнадцать. Это и космонавты, и работники нашего центра. Занимается больше народу, мы всех принимаем. Но для участия в турнире отбираем лучших.

- Как ваша команда оказалась в НХЛ?

- Однажды Александр Якушев обратился к нам с просьбой поприветствовать один из турниров Ночной лиги с орбиты. Мы все организовали, завязались отношения. Руководство лиги поблагодарило нас, мы в ответ пригласили их в гости… И когда в НХЛ узнали, что у нас тоже есть команда, сразу пригласили выступить в Сочи. В прошлом году мы заняли шестое место. А потом хорошо потренировались, привлекли новых ребят. И вот теперь у нас тут стоит Кубок! Очень гордимся этой победой. И посвятили ее Юрию Гагарину, создавшему нашу команду.

- Наверняка, хоккей не единственный вид спорта, которым увлекаются космонавты.

- Есть и своя футбольная команда, которая тоже не спускается с пьедестала на любительских турнирах.

- Вот футбольное поле у вас прямо на территории ЦПК в отличном состоянии. А ледовая площадка есть?

- Мечтаем, чтоб у нас была своя маленькая арена. Пусть даже полуоткрытая, которую можно построить достаточно быстро. Место для нее имеется. Надеюсь, что реализуем этот проект. Любителей и хоккея, и просто коньков у нас очень много. Мы вообще народ спортивный. У нас на стадионе и качественные беговые дорожки, и спортивный городок, где можно нормы ГТО сдавать. В прошлом году провели первую, как мы ее называем, Космическую спартакиаду. К нам из Подмосковья приехало 19 команд, и космонавты, во главе со мной, тоже нормы ГТО сдавали. В этом году мы ее повторили, уже на более высоком уровне. А хоккеем пока занимаемся на площадке в Щелково, еще в Балашиху ездим.

- Сколько раз в неделю тренируетесь?

- Обычно два. Конечно, хочется больше. Поэтому и нужен свой дворец. Но лично я и некоторые другие ребята успевают еще поиграть и в других командах. На следующий год мы настроены очень решительно! Тем более, что все космонавты обязательно занимаются «физо» три раза в неделю. У нас и бассейн прекрасный, и тренажерный зал, есть теннисные корты, волейбольные площадки…

«ХОККЕЙ НА ОРБИТЕ СМОТРЯТ»

- Сегодняшние экипажи на орбите часто бывают интернациональными. Нет желания сыграть в хоккей с космонавтами других государств?

- Есть такие мысли! Почему бы не сыграть в хоккей с представителями NASA, или, например, ESA, японского космического агентства JAXA. От команд нашей НХЛ у нас огромное число предложений – провести товарищеские матчи. И мы их с удовольствием принимаем. Это ведь пропаганда и хоккея, и космонавтики. И причем космонавтики – в первую очередь. Ведь мы показываем на собственном примере, что спорт и успешная карьера космонавта неразрывно связаны. Конечно, для молодежи должен быть очевидным не только «плюс» от занятий спортом. Пусть они задумаются над тем, а не стать ли космонавтом, если хорошее здоровье уже есть, что, кстати, является одним из основных критериев при отборе в отряд. При этом хочу добавить, что для нас очень ценны такие поездки не только с точки зрения пропаганды нашей профессии, но и пропаганды достижений нашей страны в космической отрасли. Например, во время майской поездки в Краснодарский край мы смогли решить еще один важный вопрос, связанный с подготовкой космонавтов и их реабилитацией. Было достигнуто соглашение о намерении создать реабилитационный центр в Геленджике, где космонавты смогли бы восстанавливать здоровье после полетов, что сегодня становится особенно актуальным в связи с увеличением длительности пребывания человека на орбите, многократным участием космонавтов в полетах.

- Сохранилась ли у нынешней команды «Наши» связь с ее ветеранами – первопроходцами космоса?

- Мы общаемся. В первом наборе отряда космонавтов было двадцать военных летчиков. Сейчас осталось четверо – Виктор Горбатко, Борис Волынов, Алексей Леонов и Валерий Быковский. Встречаемся с ними и по долгу службы и просто как с великими людьми, прославившими нашу страну. Алексей Архипович часто рассказывает с каким удовольствием они выходили на лед. И ветераны, и действующие космонавты болеют за нашу команду.

- Как космонавты относятся к тому, что именем Гагарина назван и главный приз КХЛ?

- Это правильно. Гагарин – это символ нашей нации и прогресса. Прорыв в космос, прорыв в будущее. Поэтому Кубок и стал таким престижным! Тем более, что решающие битвы за него проходят в апреле, когда весь мир празднует День Космонавтики. Это символично. Кстати, в этом году наши ребята на орбите – Юрий Маленченко, Алексей Овчинин и Олег Скрипочка – поздравили магнитогорский «Металлург» с победой в Кубке Гагарина. А уральские игроки в свою очередь передали им свое приветствие с Земли…

- Трудно организовать такие сеансы связи с орбитой?

- Благодаря спутниковой связи это возможно. Причем, довольно с высоким качеством.

- А посмотреть хоккей на орбите можно?

- В записи. Буквально на следующий день. И космонавты следят за хоккеем! Я помню, как готовился к своему третьему полету. В те дни я тренировался в NASA. А тут наши с канадцами в финале играют! Как раз было 100-летие хоккея, 2008-й год. Там еще Ковальчук победную шайбу забросил. Такая битва. Наши проигрывали 2:4 в третьем периоде. Надежды было совсем мало, все расстроенные. Помню, орали, кричали… И какое же это было счастье, когда наши выиграли. Пусть хоккей придумали канадцы. Но и наша школа есть. И она продолжает жить и побеждать. Мы тогда были очень благодарны ребятам из сборной России. За то, что они прославляют страну. Так, как ее когда-то прославляли Харламов, Петров, Михайлов, Якушев… У меня до сих пор, когда их встречаю на разных мероприятиях – дух перехватывает. Сразу вспоминается, как мечтал пацаном рядом с такими мастерами оказаться. Так что хоккей мы будем поддерживать всегда.

«СПАСИБО НАШИМ, ЧТО В МОСКВЕ БОРОЛИСЬ ДО КОНЦА»

- Кроме сборной России за кого болеете?

- Моей любимой командой с детства был ЦСКА. Я занимался в армейском спорткомплексе. Да и большинство моих любимых хоккеистов вышло из этого клуба. Ну и школа у них сильнейшая была. А современной нашей сборной я желаю на чемпионатах больше сыгранности и побед.

- Расстроились, что сборная России заняла в Москве только третье место?

- Нет. Я наоборот, как болельщик, сказал команде спасибо за то, что боролись до конца и «бронзу» все же взяли. Это говорит о силе духа нашего хоккея. Вот о футболе этого, к сожалению, не скажешь.

- В умах руководителей КХЛ давно бродит идея – доставить Кубок Гагарина на орбиту, чтобы он прошел настоящее космическое крещение. Скажите, как специалист, это возможно?

- В принципе – да. Но этот вопрос надо решать с руководством Роскосмоса. Его можно доставить на орбиту на грузовике «Прогресс», используемый для доставки на Международную космическую станцию различного оборудования, еду, кислорода и так далее. Чтоб ребята его показали болельщикам из космоса. Хорошая идея!

«ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА»

- Если можно - личный вопрос. Вам довелось поработать в открытом космосе. С чем можно сравнить это ощущение?

- В первую очередь это очень тяжелая физическая работа. Скафандр, весящий более ста килограмм, в невесомости очень инертен. Знаете ручные эспандеры? Так вот в скафандре – также. Любое движение пальцев – словно ты их сжимаешь. И одновременно выход в космос – это пик твоего профессионализма. Ты сам готовишь скафандр, сам его проверяешь, тестируешь, сознавая, что только вот эта тонкая оболочка отделяет тебя от полного вакуума, от смерти. Конечно, в работе мы об этом не думаем. Все штатные и нештатные ситуации отработаны до автоматизма… Но когда открываешь люк и перед тобой бездна… Страха нет. Но жутковато. А когда работа закончена, вылезаешь из скафандра… Это восторг! Потому что напряжение высокое. За шесть часов в открытом космосе можно до шести килограмм веса потерять. Вот потому мы так много и тренируемся на Земле.

- Как Земля выглядит оттуда?

- Наша планета на всех участках удивительно красива – и пустыни, и леса, реки, горы… Оттуда понимаешь, что все это – создание Божье. И еще атмосфера! Это же совсем тоненькая синяя полосочка, которая ограждает нашу Землю от жесткого космического излучения. Которая и дает нам жизнь. Этот взгляд сверху навсегда меняет философию человека, его отношение к миру. Поэтому вернувшись на Землю, мы много занимаемся общественной работой. Пытаемся достучаться до людей, рассказать им, как хрупок наш мир. Объяснить, что его надо беречь. Ведь из семи миллиардов населения в космосе побывало немногим более пятисот человек…

А когда смотришь на звезды – самое непривычное, что взгляд там ни во что не упирается. Он идет, идет и словно затягивает тебя в эту бездну на миллиарды световых лет.

«НАС С ХОККЕИСТАМИ РОДНИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕХ»

- Вас космос тянет назад, на орбиту?

- Конечно. Каждого, кто побывал там, тянет вернуться. Хочется поработать, но… Пока земные дела не пускают. И все же я активный космонавт. Пусть сейчас начальник… Но тренируюсь также, как и прежде, несколько раз в неделю. Каждое утро бегаю и плаваю. Держу себя в форме и в боевой готовности.

- Почему на ваш взгляд космос в спорте часто связывают именно с хоккеем?

- Что такое хоккей? Это в первую очередь защита чести нашей страны. Гордость, что ты ее представляешь. Азарт, скорость и огромная любовь к самой игре. На орбите мы также представляем свою страну. Огромная часть международной космической станции – наша. И у нас тоже любовь к своей профессии, ответственность за работу людей, которые многие годы своей жизни потратили на то, чтобы твой полет состоялся… Пусть работа у нас с хоккеистами совсем разная. Но внутреннее напряжение, ответственность за успех сравнить действительно можно.

- Только что подумалось: а ведь хоккеисты тоже порой сбрасывают за матч несколько килограмм. Да и амуниция у них… Не скафандр, но тоже нелегкая.

- Плюс сверхнагрузки на тренировках. И мы, и хоккеисты стремимся показать в своей работе высочайший результат. Только мы для этого хотим попасть на орбиту, а они – в сборную.