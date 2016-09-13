Кови догоняет, Барабанов все же лучше! Воробьев победил в СКА со второго шанса
22-летний Александр
Барабанов, воспитанник СКА, стал лучшим снайпером звездной команды под
временным управлением Петра Ильича Воробьева.
У Ротенберга двойной хет-трик
Петр Ильич Воробьев проиграл свой старт в роли исполняющего
обязанности главного в главной команде СКА. Но то было в Москве и против ЦСКА,
а теперь дома с «Северсталью» уж точно нужно брать три очка.
СКА и «Северсталь» – ближайшие соседи, и особенно
принципиальным этот матч был бы для воспитанников петербургского и
череповецкого хоккея. Потому что такое противостояние тянется еще с детско-юношеских
школ. Правда, в СКА истинно своих почти нет – на постоянной основе только
форвард Александр Барабанов. На этот матч еще заявлены Никита Точицкий в
четвертое звено и вратарь Евгений Иванников в запас. У «Северстали» череповецких
воспитанников в районе десятка.
Барабанов, кстати, делит в СКА снайперское лидерство с
Павлом Дацюком и Никитой Гусевым: у него четыре гола в шести матчах. Неплохо
для парня, которому место в составе команды Олега Знарка было далеко не
гарантировано. Первый матч регулярки он пропустил, а потом удачно заиграл в
тройке с Николаем Прохоркиным и Сергеем Широковым.
По сути, именно это сочетание в атаке у СКА – единственное,
которое не пострадало из-за отъезда сборников в Северную Америку. Без Дацюка
первая тройка не в идеальном составе – там на подмене Виктор Тихонов. Никита
Гусев – вообще главный пострадавший, у него сразу обоих партнеров Кубок мира
отобрал. Поэтому теперь связка с перспективным Барабановым, его ровесником
Прохоркиным и более опытным Широковым – одна из ключевых для СКА Петра
Воробьева.
Накануне официального матча КХЛ в Ледовом встреча
руководителей соседних клубов – тоже на льду. В матче топ-менеджеров СКА
побеждает 7:2, а главным снайпером становится вице-президент петербуржцев Роман
Ротенберг – у него аж шесть заброшенных шайб! В команде КХЛ такого забивного
форварда у армейцев не найдется.
Петр Ильич работает неповторимо
Петр Ильич Воробьев работает на скамейке в своем
неповторимом стиле: он гуляет вдоль бортика перед хоккеистами, а не за их
спинами, как все остальные. В паузах он периодически оборачивается к игрокам,
прислонившись к борту.
Вроде бы говорит что-то тренер спокойно, но Николай Прохоркин
в следующем же эпизоде прыгает, чтобы выбить шайбу из зоны рыбкой, а потом как
будто смотрит на своего нынешнего главного в поисках одобрения. Не получает, по
крайней мере внешне – потому что Воробьев не снимает суровой маски. Даже когда Илья
Ковальчук забивает, Петр Ильич эмоции прячет.
Кстати, точно так же Воробьев вел себя и, например, в прошлом
сезоне в молодежной команде «СКА-1946». Так что это не показатель уровня
ответственности или особых переживаний в КХЛ. Петр Ильич и играми МХЛ так
руководил: с руками за спиной или скрещенными на груди, свесившись ко льду ниже
своего запасного вратаря. А после возвращения Олега Знарка с Кубка мира то же
самое мы и в ВХЛ на играх «СКА-Невы» увидим.
Даже у СКА могут быть проблемы с составом
Молодым армейцам не везет: в первом периоде в безобидной
ситуации травмируется защитник Дмитрий Юдин – ударяется ногой о борт и на одной
ноге упрыгивает в раздевалку. Сейчас, может, пока не самое яркое имя – но скоро
мы наверняка его и в сборной России увидим. На Евротурах уж точно. И не потому,
что Олег Знарок – тренер-совместитель.
Юдину 21, а он уже один из самых стабильных в СКА. В
молодежной сборной серебро чемпионата мира брал, летом играл за олимпийскую. На
драфт НХЛ, кстати, не выставлялся – значит, никакие скауты из Северной Америки
его не отвлекают. А еще Юдин – крутой рассказчик. После матчей это не всегда
проявляется, а вот в спокойной обстановке – еще как. В общем здоровья парню, он
всем нам очень нужен.
Когда со льда сразу в подтрибунку, держась за руку,
сворачивает еще и Александр Дергачев, кажется, что даже у СКА с их супердлинной
скамейкой могут быть кадровые проблемы. Но молодой форвард вскоре возвращается.
А вот Александр Барабанов – он из этого же поколения, ему 22 – получает
чудо-пас, мастерски укладывает вратаря и становится лучшим снайпером СКА! Илья
Ковальчук в первом периоде его догнал – а Саша единолично вырвался вперед.
Уже к середине матча стало ясно: первой победы «Северстали» в основное время надо ждать дальше, а вот Петр Воробьев со второй попытки взял в СКА три очка. У него в статусе «и.о.» как минимум еще четыре матча, а если на Кубке мира у сборной России все пойдет максимально хорошо – может быть, и все восемь.
Матч
СКА - Северсталь - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Тихонов, Плотников), 14:00 (1:0). Рукавишников (Гусев), 17:38 (2:0). Барабанов (Широков), 28:27 (3:0). Войнов 50:17 (4:0 - бол.).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция