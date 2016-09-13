Кови догоняет, Барабанов все же лучше! Воробьев победил в СКА со второго шанса

Александр Барабанов забивает пятый гол в сезоне Источник: Spb.Sovsport.ru

22-летний Александр Барабанов, воспитанник СКА, стал лучшим снайпером звездной команды под временным управлением Петра Ильича Воробьева.

У Ротенберга двойной хет-трик

Петр Ильич Воробьев проиграл свой старт в роли исполняющего обязанности главного в главной команде СКА. Но то было в Москве и против ЦСКА, а теперь дома с «Северсталью» уж точно нужно брать три очка.

СКА и «Северсталь» – ближайшие соседи, и особенно принципиальным этот матч был бы для воспитанников петербургского и череповецкого хоккея. Потому что такое противостояние тянется еще с детско-юношеских школ. Правда, в СКА истинно своих почти нет – на постоянной основе только форвард Александр Барабанов. На этот матч еще заявлены Никита Точицкий в четвертое звено и вратарь Евгений Иванников в запас. У «Северстали» череповецких воспитанников в районе десятка.

Барабанов, кстати, делит в СКА снайперское лидерство с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым: у него четыре гола в шести матчах. Неплохо для парня, которому место в составе команды Олега Знарка было далеко не гарантировано. Первый матч регулярки он пропустил, а потом удачно заиграл в тройке с Николаем Прохоркиным и Сергеем Широковым.

По сути, именно это сочетание в атаке у СКА – единственное, которое не пострадало из-за отъезда сборников в Северную Америку. Без Дацюка первая тройка не в идеальном составе – там на подмене Виктор Тихонов. Никита Гусев – вообще главный пострадавший, у него сразу обоих партнеров Кубок мира отобрал. Поэтому теперь связка с перспективным Барабановым, его ровесником Прохоркиным и более опытным Широковым – одна из ключевых для СКА Петра Воробьева.

Накануне официального матча КХЛ в Ледовом встреча руководителей соседних клубов – тоже на льду. В матче топ-менеджеров СКА побеждает 7:2, а главным снайпером становится вице-президент петербуржцев Роман Ротенберг – у него аж шесть заброшенных шайб! В команде КХЛ такого забивного форварда у армейцев не найдется.

Петр Ильич работает неповторимо

Петр Ильич Воробьев работает на скамейке в своем неповторимом стиле: он гуляет вдоль бортика перед хоккеистами, а не за их спинами, как все остальные. В паузах он периодически оборачивается к игрокам, прислонившись к борту.

Вроде бы говорит что-то тренер спокойно, но Николай Прохоркин в следующем же эпизоде прыгает, чтобы выбить шайбу из зоны рыбкой, а потом как будто смотрит на своего нынешнего главного в поисках одобрения. Не получает, по крайней мере внешне – потому что Воробьев не снимает суровой маски. Даже когда Илья Ковальчук забивает, Петр Ильич эмоции прячет.

Кстати, точно так же Воробьев вел себя и, например, в прошлом сезоне в молодежной команде «СКА-1946». Так что это не показатель уровня ответственности или особых переживаний в КХЛ. Петр Ильич и играми МХЛ так руководил: с руками за спиной или скрещенными на груди, свесившись ко льду ниже своего запасного вратаря. А после возвращения Олега Знарка с Кубка мира то же самое мы и в ВХЛ на играх «СКА-Невы» увидим.

Даже у СКА могут быть проблемы с составом

Молодым армейцам не везет: в первом периоде в безобидной ситуации травмируется защитник Дмитрий Юдин – ударяется ногой о борт и на одной ноге упрыгивает в раздевалку. Сейчас, может, пока не самое яркое имя – но скоро мы наверняка его и в сборной России увидим. На Евротурах уж точно. И не потому, что Олег Знарок – тренер-совместитель.

Юдину 21, а он уже один из самых стабильных в СКА. В молодежной сборной серебро чемпионата мира брал, летом играл за олимпийскую. На драфт НХЛ, кстати, не выставлялся – значит, никакие скауты из Северной Америки его не отвлекают. А еще Юдин – крутой рассказчик. После матчей это не всегда проявляется, а вот в спокойной обстановке – еще как. В общем здоровья парню, он всем нам очень нужен.

Когда со льда сразу в подтрибунку, держась за руку, сворачивает еще и Александр Дергачев, кажется, что даже у СКА с их супердлинной скамейкой могут быть кадровые проблемы. Но молодой форвард вскоре возвращается. А вот Александр Барабанов – он из этого же поколения, ему 22 – получает чудо-пас, мастерски укладывает вратаря и становится лучшим снайпером СКА! Илья Ковальчук в первом периоде его догнал – а Саша единолично вырвался вперед.

Уже к середине матча стало ясно: первой победы «Северстали» в основное время надо ждать дальше, а вот Петр Воробьев со второй попытки взял в СКА три очка. У него в статусе «и.о.» как минимум еще четыре матча, а если на Кубке мира у сборной России все пойдет максимально хорошо – может быть, и все восемь.