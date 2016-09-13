«Это непозволительно». Чем Воробьев недоволен даже после победы СКА 4:0?

Петр Ильич нашел повод для критики и после разгрома, а Роман Ротенберг посоветовал послушать группу «Ленинград».

Александр Барабанов: Списываемся с ребятами из сборной, желаем им удачи

В раздевалке у СКА последнее время первым делом играет только одна песня – «В Питере – пить». Следом в плейлисте «Экспонат». Любопытно, кто сейчас в команде отвечает за музыку и так активно продвигает «Ленинград».

От игроков выходит Роман Ротенберг. Он оборачивается к журналистам и ласково просит подождать пару минут.

– Музыку послушайте, – Роман Борисович слышит первые звуки хита и не удерживается от шутки. Версия играет, конечно, непечатная, без цензуры.

Ротенберг о чем-то общается с Евгением Кетовым, схватившим серьезную дисквалификацию. Бан закончился как раз матчем с «Северсталью».

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У игроков СКА настроение почему-то гораздо хуже, чем у руководителя их клуба. Вдруг выясняется, что Вячеслав Войнов не разговаривает – хотя даже в этом сезоне он общался.

Спасает новый герой армейцев Александр Барабанов. Он, правда, в углу сидит – прямо под одной из колонок, откуда «Ленинград» рвется. Поэтому на диктофонной записи Сергея Шнурова слышно лучше, чем лучшего снайпера СКА.

– «Северсталь» играла агрессивно, у нее было много моментов, чтобы забить, но Игорь потащил, и мы где-то на себя шайбы ловили, – форвард в первую очередь хвалит своего вратаря Шестеркина.

– В СКА что-то изменилось после отъезда сборников?

– Ничего, только то, что они уехали в сборную. Иногда списываемся с ребятами, желаем им удачи.

– У Воробьева такие же требования, что и у Знарка?

– Играем по той же схеме, ничего не поменялось, так что никаких проблем нет. Будем надеяться, что находим свою игру. Главное – продолжать побеждать.

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Сергей Широков: Без сборников сложно

– Нужно было выигрывать после поражения от ЦСКА, ­– с форвардом СКА Сергеем Широковым просто невозможно не согласиться. – Счет 4:0, но игра для нас складывалась не очень хорошо – у соперника было много моментов, особенно во втором периоде. Нужно поправлять игру в обороне и готовиться к тяжелой выездной серии.

– У команды не очень идет игра в большинстве. С чем это связано?

– Не знаю. Мы же забили в большинстве, – вдруг вспоминает Сергей тот момент, когда он сам выдал отличный пас коллеге по звену Александру Барабанову.

– Был отложенный штраф.

– Надо работать, – Широков включает универсального солдата. – Сейчас сочетания немного поменялись, будем работать на тренировках.

– Насколько сложно играть против таких команд как «Северсталь», которые изначально ничего не могут противопоставить СКА?

– «Северсталь» – хорошая команда, у нее много техничных игроков, которые хорошо играют по чистому льду, здорово разыгрывают большинство. У нас было много удалений. Хорошо, что выстояли при игре 5 на 3, не пропустили – отсюда и результат.

– С чем связано то, что соперник зарабатывал много удалений?

– Сейчас сложно сказать, нужно посмотреть повтор. Это игра, никто ни от чего не застрахован. Хочется пожелать здоровья Дмитрию Юдину. Не знаю, что с ним случилось. Он нам необходим, впереди много игр.

– Как играется без сборников?

– Сложно. Перестроили звенья, но будем играть, впереди тяжелый выезд. «Барыс» стартовал тяжело, им нужны очки, «Автомобилист», «Югра» - с ними тоже не будет легко. Нужно готовится, в каждом матче играть от ножа.

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– После неудачной игры с ЦСКА нам нужно было реабилитироваться, с этой задачей мы справились. Первый период был ужасным – не сказал бы, что была грубость, но мы создали для самих себя сложные условия. Слава богу, что ребята сыграли надежно. Потом забили пару голов и полетели вперед, тяжело было ребят удержать. «Северсталь» могла этим воспользоваться. На таком уровне, считаю, это непозволительно. При преимуществе в три шайбы играть в открытый хоккей – нам нужно это поправить.

– Вы не поменяли состав после поражения от ЦСКА. Крупная победа значит, что снова не станете?

– Ротация будет обязательно, у нас ведь поправились и Хафизуллин, и Мозес. И Женя Кетов теперь может играть, у него матчем с «Северсталью» дисквалификация закончилась – таких игроков нужно использовать.

– Как вы оцените игру четвертого звена? – один из журналистов вдруг интересуется судьбой тройки Никиты Точицкого, сына управляющего директора СКА Андрея Точицкого, который проводит второй матч за основной состав.

– Четвертое звено пропустило в матче с ЦСКА решающий первый гол, мы могли бы Мозеса использовать уже сейчас, но дали шанс им исправиться. В обороне они сыграли достаточно надежно, надежнее всех. А в созидании у них проблемы есть, над этим нужно работать.

– Что с Димой Юдиным? – следом заботливый вопрос от корреспондента местного телеканала.

– Пока непонятно, врачи колдуют. Даже они еще не знают – видимо, рентген понадобится. Сейчас ничего определенного не могу сказать.