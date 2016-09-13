«Это непозволительно». Чем Воробьев недоволен даже после победы СКА 4:0?
Петр
Ильич нашел повод для критики и после разгрома, а Роман Ротенберг посоветовал
послушать группу «Ленинград».
Александр Барабанов: Списываемся с ребятами из сборной, желаем им удачи
В раздевалке у СКА последнее время первым делом играет
только одна песня – «В Питере – пить». Следом в плейлисте «Экспонат».
Любопытно, кто сейчас в команде отвечает за музыку и так активно продвигает «Ленинград».
От игроков выходит Роман Ротенберг. Он оборачивается к
журналистам и ласково просит подождать пару минут.
– Музыку послушайте, – Роман Борисович слышит первые
звуки хита и не удерживается от шутки. Версия играет, конечно, непечатная, без
цензуры.
Ротенберг о чем-то общается с Евгением Кетовым, схватившим серьезную дисквалификацию. Бан закончился как раз матчем с «Северсталью».
Роман Ротенберг: Поеду ли на Кубок мира? Я-то сам знаю. Наверное, и вы скоро узнаете
У игроков СКА настроение почему-то гораздо хуже, чем у
руководителя их клуба. Вдруг выясняется, что Вячеслав Войнов не разговаривает –
хотя даже в этом сезоне он общался.
Спасает новый герой армейцев Александр Барабанов. Он,
правда, в углу сидит – прямо под одной из колонок, откуда «Ленинград» рвется.
Поэтому на диктофонной записи Сергея Шнурова слышно лучше, чем лучшего снайпера
СКА.
– «Северсталь» играла агрессивно, у нее было много
моментов, чтобы забить, но Игорь потащил, и мы где-то на себя шайбы ловили, –
форвард в первую очередь хвалит своего вратаря Шестеркина.
– В СКА что-то изменилось после отъезда сборников?
– Ничего, только то, что они уехали в сборную. Иногда списываемся с ребятами, желаем им удачи.
– У Воробьева такие же требования, что и у Знарка?
– Играем по той же схеме, ничего не поменялось, так что никаких проблем нет. Будем надеяться, что находим свою игру. Главное – продолжать побеждать.
Кови догоняет, Барабанов все же лучше! Воробьев победил в СКА со второго шанса
Сергей Широков: Без сборников сложно
– Нужно было выигрывать после поражения от ЦСКА, – с
форвардом СКА Сергеем Широковым просто невозможно не согласиться. – Счет 4:0,
но игра для нас складывалась не очень хорошо – у соперника было много моментов,
особенно во втором периоде. Нужно поправлять игру в обороне и готовиться к
тяжелой выездной серии.
–
У команды не очень идет игра в большинстве. С чем это связано?
– Не знаю. Мы же забили в большинстве, – вдруг вспоминает Сергей тот момент, когда он сам выдал отличный пас коллеге по звену Александру Барабанову.
–
Был отложенный штраф.
– Надо работать, – Широков включает универсального солдата. – Сейчас сочетания немного поменялись, будем работать на тренировках.
–
Насколько сложно играть против таких команд как «Северсталь», которые
изначально ничего не могут противопоставить СКА?
– «Северсталь» – хорошая команда, у нее много техничных игроков, которые хорошо играют по чистому льду, здорово разыгрывают большинство. У нас было много удалений. Хорошо, что выстояли при игре 5 на 3, не пропустили – отсюда и результат.
–
С чем связано то, что соперник зарабатывал много удалений?
– Сейчас сложно сказать, нужно посмотреть повтор. Это игра, никто ни от чего не застрахован. Хочется пожелать здоровья Дмитрию Юдину. Не знаю, что с ним случилось. Он нам необходим, впереди много игр.
–
Как играется без сборников?
– Сложно. Перестроили звенья, но будем играть, впереди тяжелый выезд. «Барыс» стартовал тяжело, им нужны очки, «Автомобилист», «Югра» - с ними тоже не будет легко. Нужно готовится, в каждом матче играть от ножа.
Петр Воробьев: Тяжело было ребят удержать
– После неудачной игры с ЦСКА нам нужно было
реабилитироваться, с этой задачей мы справились. Первый период был ужасным – не
сказал бы, что была грубость, но мы создали для самих себя сложные условия.
Слава богу, что ребята сыграли надежно. Потом забили пару голов и полетели
вперед, тяжело было ребят удержать. «Северсталь» могла этим воспользоваться. На
таком уровне, считаю, это непозволительно. При преимуществе в три шайбы играть
в открытый хоккей – нам нужно это поправить.
–
Вы не поменяли состав после поражения от ЦСКА. Крупная победа значит, что снова
не станете?
– Ротация будет обязательно, у нас ведь поправились и Хафизуллин, и Мозес. И Женя Кетов теперь может играть, у него матчем с «Северсталью» дисквалификация закончилась – таких игроков нужно использовать.
–
Как вы оцените игру четвертого звена? – один из журналистов
вдруг интересуется судьбой тройки Никиты Точицкого, сына управляющего директора
СКА Андрея Точицкого, который проводит второй матч за основной состав.
– Четвертое звено пропустило в матче с ЦСКА решающий первый гол, мы могли бы Мозеса использовать уже сейчас, но дали шанс им исправиться. В обороне они сыграли достаточно надежно, надежнее всех. А в созидании у них проблемы есть, над этим нужно работать.
–
Что с Димой Юдиным? – следом заботливый вопрос от
корреспондента местного телеканала.
– Пока непонятно, врачи колдуют. Даже они еще не знают – видимо, рентген понадобится. Сейчас ничего определенного не могу сказать.
Матч
СКА - Северсталь - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Тихонов, Плотников), 14:00 (1:0). Рукавишников (Гусев), 17:38 (2:0). Барабанов (Широков), 28:27 (3:0). Войнов 50:17 (4:0 - бол.).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция