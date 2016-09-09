От Тайсона до Уильямс: как оправдывались американские спортсмены

Серена и Винус Уильямс Источник: Global Look Press

Как известные американские спортсмены объясняют употребление допинга.

После атаки хакеров, за которой последовало обнародование секретных данных WADA о разрешении для ряда спортсменов препаратов, содержащих допинг, последовала оправдательная волна.

Вот заявление Винус Уильямс после того, как мир узнал, что ей в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол:

– Я разочарована, узнав, что база медицинских данных WADA была взломана хакерами и мои данные были опубликованы без моего разрешения. Я следовала правилам, установленным в разделе теннисной антидопинговой программы, правильно все оформляла и получала разрешение на законных основаниях. Заявки на употребление запрещенных препаратов требуют строгого процесса, которого я придерживалась, когда у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Я – за чистый спорт. И всегда была дисциплинирована, выполняя рекомендации WADA.

И вот лично у меня к Винус после этого нет ни вопросов, ни претензий. Заболела, обратилась к врачам, прописали для лечения допинг, вылечилась, плюс хорошо выступила на соревнованиях.

Два зайца убиты сразу. И здоровье восстановлено. И физическое состояние усилено за счет запрещенных препаратов. И главное – все по закону.

Но у меня есть вопрос к WADA.

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Если все по закону – зачем скрывать и засекречивать эту законную информацию? Опустим факт, что если спортсмену разрешено принимать допинг даже кратковременно, но на протяжении многих лет, уличить его в применении того же допинга за пределами разрешенного срока, фактически невозможно. Он всегда скажет, что это следы лечения и взятки гладки.

Но если вы считаете, это законным – чего прячетесь? И почему сейчас так разволновались, когда истина выплыла наружу?

Ведь скрытность всегда рождает недоверие. И я, к примеру, могу вообразить совсем другую схему. Известную спортсменку, которая находится под покровительством WADA ловят на допинге. Взволнованный комиссар рапортует начальству: «Что делать?». А дальше быстренько подбирается соответствующее лекарство, содержащее запрещенный препарат. Придумывается болезнь, при которой надо принимать это лекарство. Делается вброс в прессу, о том, что у спортсменки пошатнулось здоровье. И оформляются все необходимые документы.

Кто меня сейчас убедит, что это не так? Ведь затяжные многолетние недомогания не мешали сестрам Уильямс регулярно блистать на кортах. И это выглядит так же странно.

Я не хочу никого обвинять. Я просто рассуждаю. И в этих рассуждениях меня смущает еще один факт – громкие допинговые скандалы с участием известных американских спортсменов, которые случаются почему-то уже после завершения их карьеры.

Мы все помним историю велогонщика Армстронга, которого, как выяснилось, на протяжении многих лет прикрывали, разрешая употреблять допинг.

А вот откровения еще одной звезды – американского боксера Майка Тайсона, рассказанные им самим в своей опубликованной автобиографии.

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В ней Тайсон признается, что провел целый ряд боев под воздействием кокаина и марихуаны. А чтобы обходить допинг-пробы, использовал искусственный половой орган с чужой мочой.

– Мне приходилось использовать искусственный пенис, наполненный чьей-то «чистой» мочой, с которой я проходил тесты, – рассказал Тайсон.

То, что Тайсон бывал не в себе, и на ринге, и еще на взвешивании, когда кусал своих соперников, было видно невооруженным глазом. Но всем было на это плевать, пока его приносили деньги. Поэтому ему разрешали биться под воздействием наркотиков и транслировали эти поединки на весь мир. А мы изумлялись: «Как же Майк крут! Как бесстрашен и свиреп!». Но это был не Майк. Это был Кокаин.

И я совсем не удивлюсь, если лет так этак через 15-20, пятидесятилетние сестры Уильямс расскажут нам совсем другую историю про свои отношения с допингом, такую же откровенную, как история Тайсона.

Тут ведь как? Сперва зарабатываешь на допинге, срубая призовые. Потом зарабатываешь на скандальной книжке, разоблачая сам себя. И ничего личного. Просто бизнес.

Но к WADA есть вопросы…