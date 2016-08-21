Трефилов не пожалел бывший клуб
Корреспондент Sovsport.ru побывал на матче «Кубани» с подмосковной «Звездой» и увидел, как Трефилов боролся с собой и бывшим клубом.
Весь матч со «Звездой» Евгений Трефилов провел на ногах. Он бегал вдоль скамейки запасных, кричал на судейский столик, пихал девочкам, но не садился. Последний отпуск у него было около 2 лет назад…
А позади – победная Олимпиада в Рио, где сборная выиграла все свои игры. Чемпионат страны «Кубань» Трефилов начала с поражения, попав под каток из «Ростов-Дона» (27:34).
Евгений Васильевич устроил разнос за игру сразу в раздевалке. Оттуда к журналистам не вышел никто…
Трефилов так привык. Неважно, что в новом составе команда провела 3 тренировки, а часть игроков приехали в Краснодар за пару дней до игры. Такие детали «Короля Треф» не интересуют. На то он и король.
Козырь Трефилова – неожиданные ходы: будь то перевод игрока на иную позицию или показательная порка девушки на скамейке запасных. В Рио это дало результат – победа на Играх.
Есть отдача и в «Кубани». Вместо Виктории Калининой молодая Ирина Михайлюта. Одна – героиня Олимпиады в Рио, вторая – воспитанница клуба. У Трефилова равны все.
- Мне нужно проверить всех девочек. Михайлюта – молодой и хороший голкипер, но слишком медленный, - пояснил после игры наставник.
Калинина появилась на паркете во 2 половине, отыграла 10 минут и уселась на скамейку. Ее место в воротах забито, а матч на скамейке запасных – для общего развития, а символические минуты на площадке – для поддержания формы.
На матч со «Звездой» тренер выпустил 3 олимпийских чемпионок. Компанию Виктории Жилинскайте Екатерина Маренникова и Марина Судакова. Последняя на Игры попала случайно, став открытием турнира.
Она же – и главных объект «насмешек» Трефилова в игре со «Звездой».
Забив мяч, под ироничные аплодисменты Трефилова на скамейку уселась Екатерина Маренникова.
По соседству с ней была Кузнецова. Она не площадку так и не вышла, не удовлетворив Евгения Васильевича в игре с дончанками.
У него нет неприкасаемых. Пошла игра, забила пару мячей – и вперед на скамейку. Вместо тебя – свежий игрок. Психология Трефилова – пятый элемент. Разгадать ее – нереально.
Виктория Жилинскайте – лидер «Кубани». Евгений Васильевич кидал ее на скамейку в ключевые эпизоды игры со «Звездой». Команда справлялась сама.
- «Звезда» - клуб среднего уровня. Я дал шанс проявить себя всем. Но мне непонятно одно, как заслуженный мастер спорта Марина Судакова может не забить 2 чистых мяча. Фантастика, - признавался Трефилов.
О том, какого уровня «Звезда», говорили и трибуны. На матче с «Ростов-Доном» они была заполнены. Сегодня едва собралась и треть. Основная масса – болельщики ФК «Кубани».
Пока футболисты бойкотируют тренировки, фанаты решили поддержать гандболисток. В плане финансов – «Кубань» лучшая в лиге.
Но трибуны пусты. Слышны и крики, и прыжки Трефилова по бровке. За матч он намотал несколько км, ходя по технической зоне.
Он – как герой карточной игры. Тот самый «Король Треф», что тасует свой состав как колоду карт. Сам Трефилов – джокер.
Свой бывший клуб Евгений Васильевич не пожалел – 37:27. «Кубань» впервые за 5 лет одолела «Звезду» на своей площадке.
После игры Трефилов выжат. На нем нет лица. Взгляд – сквозь журналистов. Клубное поло словно после купания – можно выжимать.
Король переживает через себя все, что происходит на паркете. Впереди – две игры дома в Кубке ЕКФ. Кажется, отдых тренеру просто необходим…
Краснодар
Суперлига
2-й тур
«Кубань» (Краснодар) – «Звезда» (Московская область) – 37:27 (17:11)
«Кубань»: Калинина, Михайлюта; Смирнова (2), Закарьян (6), Даньшина (2), Гаряева (5), Свитанько (3), Дьяченко (1, 2 мин), Судакова (3), Копосова (1, 2 мин), В. Жилинскайте (2, 2 мин), Маренникова (5), Я. Жилинскайте (2), Горшенина (2, 2 мин), Гончарова (1, 2 мин), Лисчевич (2, 2 мин).
«Звезда»: Якупова, Варанкина, Шулега; Иванова, Климанцева (2, 2 мин), Егорова (4), Листопад (2, 4 мин), Одрузова (3, 2 мин), Курбанова (2, 2 мин) Таран (1), Никитина (2), Алексеева (1, 2 мин), Илларионова (2, 4 мин), Дудина (1), Захарова (2), Шукалова (5).