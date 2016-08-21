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Трефилов не пожалел бывший клуб

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Евгений Трефилов
Евгений ТрефиловИсточник: ГК «Звезда»

Корреспондент Sovsport.ru побывал на матче «Кубани» с подмосковной «Звездой» и увидел, как Трефилов боролся с собой и бывшим клубом.

Весь матч со «Звездой» Евгений Трефилов провел на ногах. Он бегал вдоль скамейки запасных, кричал на судейский столик, пихал девочкам, но не садился. Последний отпуск у него было около 2 лет назад…

А позади – победная Олимпиада в Рио, где сборная выиграла все свои игры. Чемпионат страны «Кубань» Трефилов начала с поражения, попав под каток из «Ростов-Дона» (27:34).

Евгений Васильевич устроил разнос за игру сразу в раздевалке. Оттуда к журналистам не вышел никто…

Трефилов так привык. Неважно, что в новом составе команда провела 3 тренировки, а часть игроков приехали в Краснодар за пару дней до игры. Такие детали «Короля Треф» не интересуют. На то он и король.

Козырь Трефилова – неожиданные ходы: будь то перевод игрока на иную позицию или показательная порка девушки на скамейке запасных. В Рио это дало результат – победа на Играх.

Есть отдача и в «Кубани». Вместо Виктории Калининой молодая Ирина Михайлюта. Одна – героиня Олимпиады в Рио, вторая – воспитанница клуба. У Трефилова равны все.

- Мне нужно проверить всех девочек. Михайлюта – молодой и хороший голкипер, но слишком медленный, - пояснил после игры наставник.

Калинина появилась на паркете во 2 половине, отыграла 10 минут и уселась на скамейку. Ее место в воротах забито, а матч на скамейке запасных – для общего развития, а символические минуты на площадке – для поддержания формы.

На матч со «Звездой» тренер выпустил 3 олимпийских чемпионок. Компанию Виктории Жилинскайте Екатерина Маренникова и Марина Судакова. Последняя на Игры попала случайно, став открытием турнира.

Она же – и главных объект «насмешек» Трефилова в игре со «Звездой».

Источник: ГК «Звезда»

Забив мяч, под ироничные аплодисменты Трефилова на скамейку уселась Екатерина Маренникова.

По соседству с ней была Кузнецова. Она не площадку так и не вышла, не удовлетворив Евгения Васильевича в игре с дончанками.

У него нет неприкасаемых. Пошла игра, забила пару мячей – и вперед на скамейку. Вместо тебя – свежий игрок. Психология Трефилова – пятый элемент. Разгадать ее – нереально.

Виктория Жилинскайте – лидер «Кубани». Евгений Васильевич кидал ее на скамейку в ключевые эпизоды игры со «Звездой». Команда справлялась сама.

- «Звезда» - клуб среднего уровня. Я дал шанс проявить себя всем. Но мне непонятно одно, как заслуженный мастер спорта Марина Судакова может не забить 2 чистых мяча. Фантастика, - признавался Трефилов.

О том, какого уровня «Звезда», говорили и трибуны. На матче с «Ростов-Доном» они была заполнены. Сегодня едва собралась и треть. Основная масса – болельщики ФК «Кубани».

Пока футболисты бойкотируют тренировки, фанаты решили поддержать гандболисток. В плане финансов – «Кубань» лучшая в лиге.

Но трибуны пусты. Слышны и крики, и прыжки Трефилова по бровке. За матч он намотал несколько км, ходя по технической зоне.

Он – как герой карточной игры. Тот самый «Король Треф», что тасует свой состав как колоду карт. Сам Трефилов – джокер.

Свой бывший клуб Евгений Васильевич не пожалел – 37:27. «Кубань» впервые за 5 лет одолела «Звезду» на своей площадке.

После игры Трефилов выжат. На нем нет лица. Взгляд – сквозь журналистов. Клубное поло словно после купания – можно выжимать.

Король переживает через себя все, что происходит на паркете. Впереди – две игры дома в Кубке ЕКФ. Кажется, отдых тренеру просто необходим…

Краснодар 
Суперлига 
2-й тур 

«Кубань» (Краснодар) –  «Звезда»  (Московская область) – 37:27 (17:11) 

«Кубань»: Калинина, Михайлюта; Смирнова (2), Закарьян (6), Даньшина (2), Гаряева (5), Свитанько (3), Дьяченко (1, 2 мин), Судакова (3), Копосова (1, 2 мин), В. Жилинскайте (2, 2 мин), Маренникова (5), Я. Жилинскайте (2), Горшенина (2, 2 мин), Гончарова (1, 2 мин), Лисчевич (2, 2 мин). 

«Звезда»: Якупова, Варанкина, Шулега; Иванова, Климанцева (2, 2 мин), Егорова (4), Листопад (2, 4 мин), Одрузова (3, 2 мин), Курбанова (2, 2 мин) Таран (1), Никитина (2), Алексеева (1, 2 мин), Илларионова (2, 4 мин), Дудина (1), Захарова (2), Шукалова (5).

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