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«Драки не было. Задолженности есть». Гендиректор «Кубани» о происходящем в клубе

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игорь Армаш
Игорь АрмашИсточник: Sovsport.ru

Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка дал интервью Sovsport.ru, в котором заявил, что драки между игроком команды Игорем Армашем и сотрудником клуба Эролом Кумсаровым не было.

Ранее появилась информация, что заместитель коммерческого директора «Кубани» Эрол Кумсаров, которого, однако, нет в официальных списках сотрудников клуба, в столовой на базе клуба избил молдавского защитника Игоря Армаша. Сообщалось, что причиной конфликта якобы стало участие 29-летнего игрока в договорных матчах. Кроме того, недовольство футболиста вызвало то, что перед игрокам имеются задержки по выплате денежных средств.

- Драки не было, - заявил корреспонденту Sovsport.ru Геннадий Крапивка. - Задолженность перед игроками есть, но она не такая большая, как пишут. Во многих клубах худшая ситуация. Почему-то об этом не говорится.

- То есть между Армашем и Кумсаровым шел только разговор на повышенных тонах?
- Я бы не сказал, что на повышенных тонах. Там и разговора как такового не было. Не говоря уж о драке. Просто есть определенные интересы у определенной группы людей.

- Что это за люди?
- Те, что хотят повлиять на расстановку сил на выборах, которые состоятся на этой неделе (речь о парламентских выборах – Прим. ред.). Клуб, футболисты и сотрудники используются как инструменты. У каждого футболиста есть контракт, которым он защищен. Все понимают, что он будет выполнен. Все профессионалы своего дела. Игроки шли к нам не из мадридского «Реала», где постоянно выплачивают зарплату. Все понимают, что могут быть трудности. «Кубань» была на пороге банкротства, были долги. Мы решаем и прошлые, и нынешние проблемы. Поэтому в контакте с футболистами. Каждый игрок уверен, что с ним рассчитаются. И работают на результат. Так что все, что вокруг клуба сейчас происходит, могу связать только с выборами.

- Кто конкретно заинтересован?
- Не могу называть фамилии и имена.

- Чтобы уточнить: Армаш разговаривал с Эролом Кумсаровым?
- Я только читаю в газетах об всем. Это полный бред. Я был на игре. Не знаю, с кем разговаривал Армаш. Армаш играл во вторник, был капитаном (в контрольном матче с «Афипсом», 2:2 – Прим. ред.), забил гол. Закончился матч, игроки поужинали и разъехались. В среду Игорь был на тренировке.

- Так когда разговор-то состоялся?
- Это информация вымышленная.

- Вымышленная?
- Да, ее пытаются спроецировать не на футбольный клуб и не на его руководителя, а на куратора клуба.

- Кто им является сейчас?
- Коробка Андрей Николаевич (заместитель главы администрации края – Прим. ред.). Если любая ситуация в клубе раздувается в прессе, выводы сами собой напрашиваются. Но у нас нормальная рабочая обстановка. Да, есть небольшие задержки. Хочется их убрать. И мы их убираем.

- Говорилось, что задержки составляли несколько месяцев. Как тогда «Кубань» лицензирование прошла для участия в чемпионате?
- Нет, у нас не было каких-то таких задержек.  

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