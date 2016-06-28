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Василий Уткин: ЦСКА в своем нынешнем составе в чем-то не дорабатывает

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Василий Уткин
Василий УткинИсточник: Sovsport.ru

В среду в социальной сети «Вконтакте» состоялось живое общение с обозревателем Sovsport.ru Василием Уткиным. Приводим самые интересные ответы футбольного комментатора.

О матче «Бавария» – «Ростов» 

– Когда команда проигрывает со счетом 0:5, не может быть много мнений. С другой стороны, это было довольно ожидаемо. Было бы чудом, если бы «Ростов» смог что-либо противопоставить «Баварии».

О ЦСКА

– ЦСКА может значительно больше, чем показывает сейчас, но трудно представить, чтобы команда преобразилась в один момент. У меня нет сомнений, что ЦСКА в своем нынешнем составе в чем-то не дорабатывает. Вся идея доминирования армейцев в российском футболе заключается в том, что футболисты умеют выжимать из себя максимум. Именно поэтому футболисты ЦСКА являются наиболее стабильными в сборной России. Видимо, накопились у команды проблемы, которые начинают сказываться, например, длина скамейки, а точнее ее краткость. Нужно быть готовым к тому, что для ЦСКА является успехом участие в Лиге чемпионов, и что любой результат, позволяющий продолжить участие в еврокубках, так же будет успехом.

О Яндекс навигаторе

– Я был удивлен количеством позитива, который от этого исходит, потому что навигаторы обычно ругают. Но за позитив я расплачиваюсь – навигатор не знает дорогу ко мне домой.

О том, готов ли комментировать хоккей

– Мне предлагали буквально сейчас комментировать хоккей, но я отказался, а Володя Стогниенко согласился. Я просто не знаю хоккей хорошо, там много цифр, тем более, что в этой сфере немало прекрасных профессионалов. Я оценил свои собственные возможности и отказался, так как это не будет хорошо.

Конференция Василия Уткина на Sovsport.ru

О реорганизации Лиги чемпионов

– Очень буднично, это не эпохальное событие, ведь такой турнир должен находиться в движении, не каждый год, но он должен как-то изменяться. Появление команд в турнире, которые попадают по льготному пути, конечно, его ослабляет. Команды, являющиеся чемпионами своих стран, которые не входят в элиту, имея определенную квоту, попадают в лигу. С самого начала это было средство развития. Не соприкасаясь с самым лучшим футболом, очень трудно прогрессировать. Мы видим, они соприкасаются, но это не способствует развитию. Ну не интересно смотреть матч «Реал» – «Лудогорец». Давайте лучше все вместе болеть за «Лудогорец» и поддерживать, чтобы он вырос до уровня Лиги чемпионов, а не она опустилась до него.

О собственной школе

– Подчеркну, что школа журналистики – это не образовательное учреждение, скорее это экспериментальная редакция. Я много лет занимался работой, которая, так или иначе, заключалась в подготовке журналистов, мне без нее скучно. Мы будем делать небольшое, но гордое средство массовой информации, учебное, конечно. Наверно, это рано или поздно выльется во что-то другое, а может и не выльется. Во всяком случае, весело проведем время.

О перестановках в московском «Динамо»

– Перестановки могут убить команду. У «Динамо» заканчивается контракт с ВТБ, в котором сказано, что новый стадион уходит во владения ВТБ. Сейчас «Динамо» сделало шаг к тому, чтобы стать еще одним «Торпедо». Оно лишилось стадиона, лишилось земли. У меня это вызывает тревогу.

О перспективах развития российского футбола после ЧМ-2018

– Прошло уже четыре года после турнира подобного масштаба в Польше и Украине. Они стали ведущими? Не стали. Это просто еще одна возможность поднять уровень, но почему сейчас не начать поднимать? Зачем ждать чемпионат мира?

Василий Уткин: Киберспорт – не спорт

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