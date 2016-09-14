Дмитрий Саутин: Это позор! На Олимпиаду не взяли врача, а поехал какой-то шаман

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин в интервью Sovsport.ru – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.

«ГОД НАЗАД ПОДНИМАЛСЯ ВОПРОС, ЧТО У НАС НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

- Многие специалисты не были удивлены результатами Олимпиады. Получается, провал, а некоторые говорят жестче, крах, был ожидаемым?

- Если честно, я такого не ожидал. Думал, хотя бы в синхронных прыжках мужики на 3-метровом трамплине должны побороться минимум за бронзу. Да, план на Олимпиаду был грандиозный – 1 золото, 1 серебро и 1 бронза. На счет золота я сомневался. Но мы вообще остались без медалей. Рассчитывали на индивидуальные соревнования на 3-метровом трамплине. Все-таки там выступал олимпийский чемпион Илья Захаров, но… Женя Кузнецов показал максимум – занял самое обидное, 4-е место. Не хватило ему чистых входов и прямой линии, которая могла бы его затащить на пьедестал.

- Что привело к краху?

- Год назад поднимался вопрос, что у нас не все в порядке. Но на ЧМ были медали – два серебра, одна бронза. Посчитали, что это хороший результат и ничего менять не надо. А спустя год на главном старте четырехлетия случился такой провал.

- Главный тренер сборной Олег Зайцев назвал одну из причин провала: «Тренерский коллектив раскололся, была группа, которая торпедировала мое видение по подготовке. В итоге вся эта ситуация, весь этот негатив сказался на команде».

- Я не бывал в последнее время на «Озере «Круглом», а потом команда проводила два сбора на Кубе. Мне трудно судить, что там было внутри. Я не в курсе, кто у нас ездит в какие командировки, у кого какие зарплаты. Мне никто такие сведения не предоставляет. Хотя я первый вице-президент федерации.

- Есть мнение, что подготовка была неправильной. В частности, Зайцева критикуют за два сбора на Кубе. Эти сборы ошибка?

- Не думаю. На первом сборе команда привыкала к климату, местным условиям. На втором - ребята прошли акклиматизацию и прямо с Кубы полетели в Рио. Думаю, здесь все было сделано правильно. Вопрос в другом – в каком состоянии спортсмены подошли к старту Олимпиады?

- Высказывались претензии к системе отбора на Олимпиаду.

- Обычно чемпион России всегда ездил на Игры, на чемпионаты мира. Кузнецов на «России» совсем не прыгал, а Захаров проиграл Новоселову. Но главный тренер принял такое решение. Он даже не взял Новоселова на сбор на Кубу. И ведь его можно было взять и на Олимпиаду. Но тренер был уверен, что лидеры не подведут, а получился провал.

«КАКОГО ЧЕРТА ЭТОТ ШАМАН ДЕЛАЕТ В КОМАНДЕ?!»

- По инициативе главного тренера в сборную был включен специалист нетрадиционного профиля Сергей Касьяненко. В команде его прозвали «Шаманом». Говорят, что Касьяненко предложил Екатерине Петуховой «полечить» травмированный локоть заговоренной водой.

- Я даже не знаю, кто это и какого черта он делает в команде?! Это позор! Врач не поехал на Олимпиаду, массажист не поехал, а какой-то шаман поехал! Вот за это Зайцев должен выйти на ковер и ответить перед министром спорта. Он ведь пригласил этого человека. Он ни с кем не советовался. Где он его взял? Зайцев поставил Касьяненко на ставку в Минспорта. Например, я в Минспорта зарплату не получаю, хотя выиграл две Олимпиады.

- В Рио пришлось обращаться за помощью к доктору синхронисток.

- Факты сами за себя говорят.

- В помощники Касьяненко взяли бывшего главного тренера сборной Белоруссии Сергея Ломановского, которого оформили массажистом. Тогда непонятно, в чем заключались функции Ломановского.

- Здесь много вопросов к Зайцеву. За какие заслуги он взял в сборную человека с другим гражданством? Позор! А врач и массажист нужны в команде каждый день. Но их не берут, а возят таких людей, которые лечат заговоренной водой.

«В сборной России была не самая здоровая атмосфера» Президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин анализирует наш провал на Олимпиаде в Рио.

«ЗАЙЦЕВ ДОЛЖЕН БЫЛ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕЩЕ В РИО»

- Высказывалась также мысль, что все менять в наших прыжках надо было не сегодня, а давно. Это так?

- Если говорить глобально, у нас нет резерва. Зайцев никого в сборную не берет, работает только с основным составом, выжимает из него все силы. Видимо, резервом ему заниматься не интересно.

- Шоу «Вышка», которое шло на Первом канале в 2013 году, способствовало увеличению популярности прыжков в воду? После «Танцев на льду» в фигурку детей повели массово.

- Популярность прыжков после этого шоу увеличилась. Причем во всех возрастных категориях. Люди стали приходить и просили научить их прыжкам. Но это среди любителей, а в сборной команде наоборот, начался спад.

- Олег Зайцев сказал, что собирается продолжить работу в сборной, если исполком его оставит. Он сказал: «Есть с чем работать, есть с кем работать и есть за счет чего прибавлять». Главный тренер должен уйти после такого провала?

- Считаю, что Зайцев должен был написать заявление еще в Рио. Мы, члены исполкома, тренеры просили разрешить нам посетить хотя бы одну тренировку сборной на «Озере «Круглом», чтобы посмотреть, как работает первая команда, но Зайцев нам не разрешил приехать. Сказал: «Здесь все решаю я». Он ни с кем не советуется.

- Может, надо привлекать иностранных тренеров, например, из Китая?

- Можно. Китайские специалисты работают во мноих странах. Смотрите, как они подтянули прыгунов на Ямайке, в Зимбабве.

- Алексей Евангулов восемь лет успешно работает с английскими прыгунами. Кто-то высказывается за его возвращение. Но в Англии у него хорошо оплачиваемая работа, дом, семья. На каких условиях Евангулов может вернуться?

- Думаю, сейчас не стоит Евангулова вызывать, у нас есть кому работать. Спортсмены Евангулова показали в Рио хороший результат, кстати, выполнили наш план, заявленный Зайцевым. Теперь Евангулов наверняка подпишет новый приличный четырехлетний контракт. А нам придется догонять англичан, которые когда-то за нами тянулись.