Ромуло: Теперь «Спартак» играет сердцем

Полузащитник «Спартака» незадолго до сегодняшнего матча с «Оренбургом» дал интервью Sovsport.ru, в котором рассказал о победе над «Локомотивом», работе с Массимо Каррерой и шансах сыграть за сборную Бразилии.

«ДУМАЛИ, ПРОМЕС НЕ СЫГРАЕТ С «ЛОКО»

- Можно сказать, что матч с «Локомотивом» – пока лучший в исполнении «Спартака»?

- Возможно. Мы боролись, цеплялись за победу. Но впереди еще много трудных матчей, в которых должны показать тот же настрой.

- Все были удивлены, что в составе появился Куинси Промес. Перед матчем говорилось, что у него травма.

- Думали, он не сможет сыграть. Но Промес – парень, который тщательно следит за своим здоровьем, выполняет все необходимые тренировки и процедуры. Хорошо, что он все же сыграл.

- Ивелин Попов опять забил красиво. Он только так и умеет?

- Он и правда забивает только красивые мячи. Но это же здорово! И ему самому, и нам такие шедевры придают уверенность.

- Победа в дерби – это всегда сильные эмоции. Или учитывая, что «Локо» в этом году не так опасен, приятнее было бы выиграть у ЦСКА с «Зенитом»?

- Дерби есть дерби, неважно, в каком состоянии соперник. Если побеждаешь, чувства всегда особенные. «Локомотив» остается хорошей командой, до встречи с нами обыграл «Краснодар». Хорошо, что «Спартаку» удалось победить в таком важном матче. У нас было несколько хороших моментов для второго гола. И не сказал бы, что против «Локо» было легко. Во втором тайме соперник прибавил.

- Во втором тайме Дмитрий Комбаров спас команду от гола. В этом матче он был королем защиты, верно?

- Ха-ха! Да, Дима нас выручил после удара Касаева. Но все молодцы, что добились победы. Теперь думаем о матче с «Оренбургом», а не о том, кто же король защиты, - смеется Ромуло.

- «Спартак» пропустил всего один гол в шести матчах чемпионата. В чем успех?

- Тренер всегда нам говорит: «Оборона – главное, вы должны научиться защищаться. Научились – идите забивать голы». Как видите, все получается.

«И ТУТ МАУРИСИО ВСЕХ СОБРАЛ…»

- Фотографии из раздевалки после матчей становятся традицией?

- Всего-то два раза сфотографировали сь. В последний раз Маурисио всех позвал.

- На «Локо» был побит рекорд посещаемости арены. Как вам атмосфера?

- Фантастическая! Мы чувствовали эмоции болельщиков, они сделали потрясающее представление. Бегать в такой атмосфере начинаем быстрее. Всегда бы так, как с «Локо!

- Маурисиуо, похоже, был особенно впечатлен.

- Разумеется, ведь он впервые сыграл на стадионе «Спартака», впервые увидел наших болельщиков. Но, думаю, он привычен к бурной поддержке фанатов – поиграл в странах, где клубы поддерживают так же мощно.

- Судя по всему, ему хватило недели, чтобы адаптироваться в команде.

- Да, все отлично. Он хорошо говорит по-итальянски, с тренером общается без проблем. Да и переводчик, если что нужно, помогает. Я, Фернандо и Зе Луиш тоже стараемся помочь.

- Тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна. А в пример привел то, что на стадионы почти не ходят зрители. Согласны с ним?

- Если говорить о России в целом, то, наверное, болельщиков на матчах действительно мало, согласен. Но если говорить о «Спартаке», то проблем нет. Стадион заполняется, болельщики нас громко поддерживают. С точки зрения «Спартака», все хорошо. Наверное, наши болельщики больше любят футбол, чем другие. Если серьезно, то матчи чемпионата проходят в разных погодных условиях, иногда в неудобное время, вот и приходит мало народу. Терпение! И болельщики появятся.

«КАРРЕРА ПРСОИТ УВАЖАТЬ СОПЕРНИКА»

- Поговорим о Массимо Каррере. Насколько он эмоционален?

- Он очень энергичный, всегда активен, что-то говорит, подсказывает, жестикулирует. Тренер живет игрой вместе с нами.

- Как Каррера мотивировал на матч с «Локо»?

- Как и на все остальные матчи, не было особенного подхода. Каррера всегда говорит, что нужно уважать соперника, но понимать, что у нас есть все, чтобы побеждать. Теперь играем сердцем, а не только головой.

- Это какие-то специальные мотивирующие речи?

- Просто общение. Каррера напоминает, что мало выиграть одну встречу у сильного соперника, чтобы впадать в эйфорию. Матчей много, и чтобы стать чемпионами, побеждать нужно часто.

- Тренер со всеми сразу говорит или индивидуально общается тоже?

- Зависит от ситуации. Чаще со всеми сразу, но если считает нужным, разговаривает один на один.

«ПОЗДРАВИЛ КАРИОКУ»

- Сменим тему. Когда вы в последний раз общались с Кариокой?

- Как раз когда его в сборную вызвали. Поздравил с этим событием, у него мечта исполнилась. Этот парень заслужил право играть в сборной.

- Как думаете, почему Кариоке не удавалось играть за «Спартак» так же здорово, как за «Атлетико Минейро»?

- В «Атлетико» Рафа играет ярче. А с чем это связано, сказать тяжело. Так получается, что футболист в одной команде раскрывается, а в другой не может проявить себя, как хотел бы. При этом и в «Спартаке» Кариока проделал хорошую работу, держал планку на высоком уровне.

- У вас есть шансы попасть в сборную? Может, уже общались с новым тренерским штабом?

- Нет, тренеры пока не звонили. Я просто продолжаю работать и жду шанса. Верю, что он обязательно будет. И стараюсь показать себя не только в официальных матчах, но и на тренировках.