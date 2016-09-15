Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ХоккейБарыс- : -СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Гранада
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ФутболУрал- : -Анжи
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа

Ромуло: Теперь «Спартак» играет сердцем

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ромуло
РомулоИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Спартака» незадолго до сегодняшнего матча с «Оренбургом» дал интервью Sovsport.ru, в котором рассказал о победе над «Локомотивом», работе с Массимо Каррерой и шансах сыграть за сборную Бразилии.

«ДУМАЛИ, ПРОМЕС НЕ СЫГРАЕТ С «ЛОКО»

- Можно сказать, что матч с «Локомотивом» – пока лучший в исполнении «Спартака»?
- Возможно. Мы боролись, цеплялись за победу. Но впереди еще много трудных матчей, в которых должны показать тот же настрой.

- Все были удивлены, что в составе появился Куинси Промес. Перед матчем говорилось, что у него травма.
- Думали, он не сможет сыграть. Но Промес – парень, который тщательно следит за своим здоровьем, выполняет все необходимые тренировки и процедуры. Хорошо, что он все же сыграл.

- Ивелин Попов опять забил красиво. Он только так и умеет?
- Он и правда забивает только красивые мячи. Но это же здорово! И ему самому, и нам такие шедевры придают уверенность.

- Победа в дерби – это всегда сильные эмоции. Или учитывая, что «Локо» в этом году не так опасен, приятнее было бы выиграть у ЦСКА с «Зенитом»?
- Дерби есть дерби, неважно, в каком состоянии соперник. Если побеждаешь, чувства всегда особенные. «Локомотив» остается хорошей командой, до встречи с нами обыграл «Краснодар». Хорошо, что «Спартаку» удалось победить в таком важном матче. У нас было несколько хороших моментов для второго гола. И не сказал бы, что против «Локо» было легко. Во втором тайме соперник прибавил.

- Во втором тайме Дмитрий Комбаров спас команду от гола. В этом матче он был королем защиты, верно?
- Ха-ха! Да, Дима нас выручил после удара Касаева. Но все молодцы, что добились победы. Теперь думаем о матче с «Оренбургом», а не о том, кто же король защиты, - смеется Ромуло.

- «Спартак» пропустил всего один гол в шести матчах чемпионата. В чем успех?
- Тренер всегда нам говорит: «Оборона – главное, вы должны научиться защищаться. Научились – идите забивать голы». Как видите, все получается.

«И ТУТ МАУРИСИО ВСЕХ СОБРАЛ…»

- Фотографии из раздевалки после матчей становятся традицией?
- Всего-то два раза сфотографировались. В последний раз Маурисио всех позвал.

- На «Локо» был побит рекорд посещаемости арены. Как вам атмосфера?
- Фантастическая! Мы чувствовали эмоции болельщиков, они сделали потрясающее представление. Бегать в такой атмосфере начинаем быстрее. Всегда бы так, как с «Локо!

- Маурисиуо, похоже, был особенно впечатлен.
- Разумеется, ведь он впервые сыграл на стадионе «Спартака», впервые увидел наших болельщиков. Но, думаю, он привычен к бурной поддержке фанатов – поиграл в странах, где клубы поддерживают так же мощно.

- Судя по всему, ему хватило недели, чтобы адаптироваться в команде.
- Да, все отлично. Он хорошо говорит по-итальянски, с тренером общается без проблем. Да и переводчик, если что нужно, помогает. Я, Фернандо и Зе Луиш тоже стараемся помочь.

- Тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна. А в пример привел то, что на стадионы почти не ходят зрители. Согласны с ним?
- Если говорить о России в целом, то, наверное, болельщиков на матчах действительно мало, согласен. Но если говорить о «Спартаке», то проблем нет. Стадион заполняется, болельщики нас громко поддерживают. С точки зрения «Спартака», все хорошо. Наверное, наши болельщики больше любят футбол, чем другие. Если серьезно, то матчи чемпионата проходят в разных погодных условиях, иногда в неудобное время, вот и приходит мало народу. Терпение! И болельщики появятся.

«КАРРЕРА ПРСОИТ УВАЖАТЬ СОПЕРНИКА»

- Поговорим о Массимо Каррере. Насколько он эмоционален?
- Он очень энергичный, всегда активен, что-то говорит, подсказывает, жестикулирует. Тренер живет игрой вместе с нами.

- Как Каррера мотивировал на матч с «Локо»?
- Как и на все остальные матчи, не было особенного подхода. Каррера всегда говорит, что нужно уважать соперника, но понимать, что у нас есть все, чтобы побеждать. Теперь играем сердцем, а не только головой.

- Это какие-то специальные мотивирующие речи?
- Просто общение. Каррера напоминает, что мало выиграть одну встречу у сильного соперника, чтобы впадать в эйфорию. Матчей много, и чтобы стать чемпионами, побеждать нужно часто.

- Тренер со всеми сразу говорит или индивидуально общается тоже?
- Зависит от ситуации. Чаще со всеми сразу, но если считает нужным, разговаривает один на один.

«ПОЗДРАВИЛ КАРИОКУ»

- Сменим тему. Когда вы в последний раз общались с Кариокой?
- Как раз когда его в сборную вызвали. Поздравил с этим событием, у него мечта исполнилась. Этот парень заслужил право играть в сборной.

- Как думаете, почему Кариоке не удавалось играть за «Спартак» так же здорово, как за «Атлетико Минейро»?
- В «Атлетико» Рафа играет ярче. А с чем это связано, сказать тяжело. Так получается, что футболист в одной команде раскрывается, а в другой не может проявить себя, как хотел бы. При этом и в «Спартаке» Кариока проделал хорошую работу, держал планку на высоком уровне.

- У вас есть шансы попасть в сборную? Может, уже общались с новым тренерским штабом?
- Нет, тренеры пока не звонили. Я просто продолжаю работать и жду шанса. Верю, что он обязательно будет. И стараюсь показать себя не только в официальных матчах, но и на тренировках.

Матч

Оренбург - Спартак

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» не победит «Уфу». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛSovsport.ru представляет свой прогноз на все матчи 7-го тура РФПЛ.Президент «Оренбурга»: «Спартак» мы обыграем, мне это приснилосьПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России со «Спартаком».«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистами«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистамиГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал на базе в Новогорске, где проходят подготовку футболисты-любители в возрасте от 16 до 23 лет«Оренбург» - «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком».Футболисты «Спартака» прилетели в Оренбург на матч 7-го тура РФПЛФутболисты московского «Спартака» прилетели в Оренбург, где проведут футбольный матч в рамках седьмого тура чемпионата России с местной командой.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Краснодаром»Донская команда начала подготовку к 7 туру премьер-лиги, в котором желто-синие сыграют с Краснодаром».РФПЛ. «Оренбург» - «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Глушаков и Мельгарехо не сыграют с «Оренбургом»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и нападающий столичного клуба Лоренсо Мельгарехо пропустят выездной матч седьмого тура чемпионата России против «Оренбурга».Сергей Павлов: Матч с «Зенитом» - удар по психологииНа открытой тренировке перед матчем «Томь» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов рассказал о реакции на поражение от «Зенита».Как завершится матч «Зенит» – «Рубин». ОпросSovsport.Ru предлагает посетителям сайта принять участие в очередном голосовании.Гол Попова в ворота «Локомотива» - лучший в 6-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru выбрали лучший гол 6-го тура чемпионата России по футболу.Матч молодежных команд «Оренбурга» и «Спартака» прерван из-за отключения электричестваМатч седьмого тура молодежного первенства России «Оренбург» - «Спартак» был прерван сегодня во втором тайме из-за отключения электричества на стадионе.«Урал» – «Анжи». Вместо Егорова главным судьей назначен ЛапочкинАрбитр из Саранска Александр Егоров не будет работать на матче седьмого тура чемпионата России «Урал» – «Анжи» из-за болезни, сообщает официальный твиттер РФПЛ.«Вильярреал» интересуется ДзагоевымИспанский «Вильярреал» планирует усилить состав команды полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.«Матч с «Уфой» не менее важен, чем дерби со «Спартаком»«Матч с «Уфой» не менее важен, чем дерби со «Спартаком»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и защитник Виталий Денисов рассказали о поражении от «Спартака», подготовке к «Уфе», Катаре и кепках.Чума Анене: В «Амкаре» никто не собирается расслаблятьсяНападающий «Амкара» Чума Анене рассказал, как в клубе воспринимают успешный старт в чемпионате России.Защитник Жиров перешел в «Томь»«Томь» подписала контракт с центральным защитником Александром Жировым, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.Россия – родина футбола. Колонка Василия УткинаРоссия – родина футбола. Колонка Василия УткинаКак со мной это часто бывает, самое главное я пропустил. А теперь, что бывает еще чаще, рассказы очевидцев разнятся.«Роснефть» стала спонсором тульского «Арсенала»«Роснефть» и Тульская область подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает и помощь «Арсеналу».Анатолий Бышовец: Готов ли я возглавить «Краснодар»? Надо поговорить с ГалицкимЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном главном тренере «Краснодара».

Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Ромуло
Ромуловсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения