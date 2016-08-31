Яшин вновь на поле. Как снимают фильм с Александром Фокиным в роли легенды

Александр Фокин в роли Льва Яшина Источник: Sovsport.ru

В Москве идут съемки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (Sovsport.ru ранее уже не раз писал об этом, например ЗДЕСЬ). Для этого отремонтировали один из старинных стадионов на Яузе. Теперь здесь все, как в середине прошлого века.

«ЧТОБЫ ВЕРИЛИ…»

Он сидел на прилавке будки на самой верхотуре единственной трибуны. Свесив длинные ноги и кутаясь в куртку, как рыбак на осенней речке. Ветер трепал старые газеты, рядом лежала сумка с бутсами, гантели и прочий спортивный инвентарь. Поодаль балагурили другие актеры, делали фото на телефон. Александр Фокин, который играет Льва Яшина, кажется, и в жизни на него похож. Не столько внешностью, сколько характером.

Вот и продюсер картины Олег Капанец говорит, что это была большая удача – найти актера, схожего по энергетике. «Это – ключ к успеху фильма», - уверен Капанец.

Может, таким и был Яшин? Мгновение – и вот он уже смеется о чем-то вместе со всеми, тоже фотографируется. Не среднего роста, но плечистый и крепкий. И, конечно, в кепке – неизменном атрибуте гардероба тех времен.

Александр Фокин в роли Льва Яшина (третий слева) Источник: Sovsport.ru

И у друзей такие же костюмы, прически по-тогдашней моде. Если бы не шум дороги поблизости со стадионом – ну, точно Москва 1950-х. Трибуны с деревянными лавочками, флаги, мужики известкой наносящие разметку на поляну, где клочками растет трава, а коричневый мяч вздымает клубы пыли или песка. И все это на фоне транспаранта «Выше класс советского футбола!».

В футбол в фильме про Яшина хотят играть так, чтобы это не выглядело показухой. «Задача – сделать так, чтобы те, кто знает, что такое футбол, во время просмотра фильма верили в происходящее на поле. Хотя там, в основном, обычные актеры, которые просто долго тренировались, в том числе, и с профессионалами», - говорит внук Льва Яшина Василий Фролов, который консультирует съемочную группу по футбольным вопросам – сам он работает тренером.

Александр Фокин интервью пока не дает. Это у него что-то футбольное – на фарт, надо сосредоточиться… К каждому эпизоду подходит скрупулезно. Вот десятисекундный крупный план с наездом камеры. Прежде чем прислониться к штанге, Фокин делает несколько отжиманий. Он только что «отбил» очередной мяч. А учитывая, что дубль не один, нагрузка получается приличная.

«Советский спорт» на футболе - это классика Источник: Sovsport.ru

«ПУСТЬ БУДЕТ КУРНОСЕНЬКАЯ»

Режиссер фильма Эльдар Салаватов отмечает, что изначально искали актера, который вешнее был бы похож на Яшина, но в итоге поняли, что это мешает. И выбрали актера, который не известен широкой публике.

- Как нам кажется, внутри он такой, каким был Яшин. В случае со Львом Ивановичем главное – попасть в характер героя, - уверен Салаватов. - Поначалу, возможно, зритель станет присматриваться – а похож ли герой на Яшина. Но уверен: через пять минут об этом забудут и станут следить за героем.

Только внимание будет не только к актеру, который играет вратаря, но и к актрисе, приглашенной на роль Валентины Тимофеевны.

- Добивался два месяца, чтобы мы взяли на эту роль Юлию Хлынину. Мне кажется, она станет звездой, - считает режиссер.

скоро приходит осень. 🍂 мы с @ritapraga_official информируем. #последнийденьлета #танцуй Фото опубликовано Юля Хлынина (@yulia_hlynina) Авг 31 2016 в 5:32 PDT

- На эту роль подбор был не менее скрупулезный, чем на роль Льва Ивановича, - замечает Олег Капанец. - Когда показывал Валентине Тимофеевне кандидаток на эту роль, она мне сказала: «Олег, не мучай меня. Все равно не найдешь такую, как я. Выбирай сам, я тебе доверяю. Пусть будет светленькая и курносенькая».

Салаватов говорит, что встреча Юлии с Валентиной Тимофеевной состоится в перерыве между съемками. «Когда говорил с Юлей, обращал внимание, что фильм – во многом о Валентине Яшиной. Потому что ее заслуга в спортивном долголетии мужа огромна. Если бы не она, Яшин бы не стал таким, каким мы его знаем», - объясняет Салаватов.

Стадион в Лефортове после реконструкции выглядит, как в середине 1950-х Источник: Sovsport.ru

«КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА»

…Ярослав Жалнин, сыгравший главную роль в картине «Гагарин. Первый в космосе», теперь «лучший друг Яшина – Владимир Шабров». Лев Иванович был немногословным человеком. Так что в фильме важно окружение.

Жалнин признается, что когда речь зашла о съемках футбола, он бросил легкомысленное «а чего там играть-то?». Но потом пришлось серьезно тренироваться. И потом раньше он был Гагариным, а теперь…

- А теперь короля играет свита, - улыбается гагаринской улыбкой Ярослав. - И мне нравится, что у меня просто шикарная роль второго плана. Друга, который в Льва верит, оберегает. Приятно играть тонкие вещи. И в этом фильме им много внимания уделяют.

Салаватов объясняет, что хочет показать футбол в фильме глазами вратаря. И не только футбол, конечно. В Крыму, где вскоре съемки продолжатся, снимут тот самый гол, который Яшин пропустил от чужих ворот.

- Сцену снимем одним планом. Единственное – мяч нарисуем в компьютерной графике, чтобы избежать монтажа. Когда его много, это мешает, - говорит Салаватов.

Экипировке футболистов в фильме - особое внимание Источник: Sovsport.ru

Потом картинки будут меняться – чемпионат мира в Чили, победный Кубок Европы, «Золотой мяч», знаменитый матч за сборную мира на «Уэмбли». А Яшин…

Льва Ивнаовича впервые увидят в кино в октябре 2017-го – фильм рассчитывают показать на открытии стадиона «Динамо». А в прокат картина должна выйти перед чемпионатом мира в 2018-м.