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Владимир Петров: Не преувеличивайте возможности канадцев

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Канада - Россия
Канада - РоссияИсточник: ФХР

Легенда отечественного хоккея, центровой сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров в интервью Sovsport.ru – о матче с канадцами и скрытых резервах нашей сборной.

- Владимир Владимирович, большой турнир приближается, вот и переживаем…

- А чего переживать-то?
- Ну, как – Кубок мира, возможно, даже покруче Олимпиады будет. Хочется уже, чтобы это поколение что-то значительное выиграло, не только чемпионат мира в Минске. А пока две последние Олимпиады сами знаете, чем закончились. Но разве Овечкин, Малкин, Дацюк не заслужили по-настоящему большой победы? Это лирическое вступление. А теперь вопрос. Знарок сказал, что наша команда готова пока на 70 процентов. Однако есть мнение, что канадцы в матче с нашими играли вообще на 50 процентов своих возможностей - в полноги. Согласны?

- Не знаю, кто там и во сколько ног играл… Не надо принижать возможности нашей команды и преувеличивать возможности канадцев. Это был выставочный матч, у наших ребят сейчас идет акклиматизация, а третий день – как раз один из самых сложных в этом плане.
- Я смотрел этот матч. И могу сказать: да, мы увидели свои слабые стороны, но и сильные свои стороны тоже не раскрыли.

- Слабые - зашита?
- Да, оборона. Сильные наши стороны – это атака. Но забивать две шайбы - это мало. И еще мы увидели в этом матче одну нашу сильную сторону – прекрасную игру вратаря Боровского. А вратари обязаны всегда хорошо играть – выставочный это матч или тренировочный.

- Для канадцев это был всего третий матч после отпуска. Они ведь тоже еще прибавят.
- Дело не в этом. Я говорю о том, что канадцы играют дома, живут в привычном для них часовом поясе.

- Но вы согласны, что канадцы еще не вошли толком в сезон и могут еще добавить?
- А как вы думаете – мы можем добавить?

- Возможно. Знарок ведь сказал про 70 процентов. А уж ему-то точно виднее.
- Я уже вам назвал, где мы можем прибавить: это в нашей сильной стороне – нападении, и в нашей слабой стороне – защите. Если одни подтянутся, а другие добавят, игру мы усилим.

- О шансах. До полуфинала нашим дойти по силам? А там…
- Я по натуре оптимист. Считаю, что наша сборная на этом Кубке мира может выступить успешно.

- Успешно – это как: Кубок выиграть или до финала дойти?
- Вы из меня не вытягивайте, я же сказал – успешно! Я сказал, что я – оптимист, не сказал - максималист. Это разные понятия.

- Малкин как-то был не очень заметен. Вам не показалось?
- Ну вот, вы сами называете места, где мы можем прибавить.

- И тройка Щипачев-Дадонов-Панарин сыграла с Канадой неважно. А ведь мы на них сильно надеемся. Это же наша вторая, а, возможно, и первая тройка.
- Вот вы опять открываете резервы нашей сборной. Не надо искать плохое, ищите позитив.


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