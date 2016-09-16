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Массимо и ускорение. «Спартак» Карреры прибавил во втором тайме и победил

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: Sovsport.ru

«Спартак» учится выгрызать очки в матчах, в которых не идет командная игра, не хватает фантазии и ограничено пространство. Так формируется класс команды Массимо Карреры.

Лучшие моменты матча (Видео)

ИХ СТИХИЯ – РАЗРУШЕНИЕ

«Оренбург» занимает явно не свое место в таблице. Команда организованная, неуступчивая, лучше всех умеющая нивелировать разницу в классе. Да, забивает мало. Но и пропускает столько, что аутсайдером ее не назовешь. Имеет одни из самых высоких показателей сезона по отборам (в среднем 40 за матч) и перехватам (47). Атакует, конечно, натужно. Да комбинирует в стиле «бей-беги» – средняя длина паса составляет 22 метра, больше нет ни у кого. Но не атаковать и комбинировать стремятся подопечные Роберта Евдокимова. Их стихия – разрушение. И в этом ремесле они большие мастера.

Массимо Каррера это все, конечно, знал. «Спартак» приехал в Оренбург с четким тактическим планом, который, впрочем, мало чем отличался от стандартного, – играть первым номером, интенсивно, агрессивно, быстро. Предложить новый рисунок игры, в корне отличающийся от того, что был в недавнем дерби с «Локомотивом». Вернулись в состав отбывшие дисквалификацию Ещенко и Фернандо. С первых минут вышел Ананидзе, тем самым продолжив тренерскую линию по ротации на позиции центрального атакующего полузащитника. А может, Каррере вновь приснился вещий сон.

Несмотря на быстрый гол Промеса, в первом тайме у «Спартака» мало что получалось. Раньше, в матчах с более статусными противниками, красно-белые сквозняком гуляли по свободным коридорам, находя и расширяя их. А в штрафную площадь выкатывались, как по красной ковровой дорожке. Теперь атака гостей столкнулась с тактически безупречной оборонительной линией хозяев. «Оренбург» толково претворял в жизнь свой план – держал плотность построения и делал все, чтобы комбинационная игра москвичей обрывалась не где-то на подступах к штрафной, а уже в средней линии.

БЫЛО, НО ПРОШЛО

Оказалось, «Спартаку» не хватает не только ширины атаки – фланги точно погрузились в летаргический сон – но и элементарной сыгранности. Когда мало что получается в игре, начинают играть нервы. Когда начинают играть нервы, растет процент брака, количество ошибок и потерь увеличивается в разы. Так проверяется прочность. «Спартак», осознав, что попал в передрягу, откровенно «поплыл». От потерь мяча на ровном месте и улетучившейся мысли в командной игре веяло безнадегой. «Оренбург» сделал то, что не удалось ни «Краснодару», ни «Локомотиву», ни кому-либо еще.

При этом сама команда Роберта Евдокимова с каждой минутой становилась смелее, переходя от партизанских вылазок к полномасштабным наступлениям. И чем смелее становился «Оренбург», тем больше у него получалось впереди. Включилась психология. Зачесались амбиции. Это же «Спартак», мужики! Он приносит праздник в каждый провинциальный дом. «Кубань» не выигрывала давным-давно? Приезжает «Спартак» – и награждает местных болельщиков за терпение. Черная серия «Анжи»? Красно-белые спешат на помощь. «Уфа» борется за выживание? Держитесь, братцы, мы уже едем!

Так было. Но закончилось. В перерыве, когда счет был 1:1, а на стадион «Газовик» уже опустилась ночь, Каррера внес коррективы в игру. Едва заметные. Исключительно хитрые, неочевидные. «Оренбург» ждал, что во втором тайме «Спартак» сломя голову понесется вперед. Но просчитался. «Спартак» играл в свой прежний футбол, разве что более организованный. Возможно, коррективы Карреры были не столько тактическими, сколько психологическими, мотивирующими. Главное – не паниковать. У нас исполнительский класс выше. А в равных матчах это часто имеет определяющее значение.

Голы Промеса и Ананидзе (возвращаясь к вещим снам) дополнили работу Карреры еще одним важным штрихом. Это были первые забитые мячи после пропущенного. Прогресс обороны и средней линии отмечался уже не раз. Но в этом сезоне «Спартак» прибавил не только в этом. У него появляется характер, которому присущи такие качества, как умение терпеть и выжимать максимум. Вспомните недавнюю игру с «Анжи». Добавьте сюда свежие впечатления от только что состоявшейся битвы. «Спартак» учится выгрызать очки в матчах, в которых почти ничего не получается. Так формируется класс.

Матч

Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)

Голы

Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).

Состав

Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)

Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш

Предупреждения:

Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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