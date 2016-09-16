Владислав Третьяк: Знарок может даже на Луне играть. Человек знает дело! (видео)

Владислав Третьяк Источник: ФХР

Президент ФХР прилетел в Торонто и первое интервью на канадской земле дал обозревателю «Советского спорта».

- Здесь вас, Владислав Александрович, наверняка все болельщики узнают.

- Да, уже в самолете начали, - смеется Третьяк. – И чешские болельщики, и шведские, и финские, и канадские. Уже в Амстердаме на пересадке я понял, что все летят на Кубок мира. Сфотографироваться просили, это приятно.

- 17 сентября стартует Кубок мира. А 18-го ведь выборы – как вы смогли вырваться?

- Я представляю Ульяновск. Два месяца общался с регионами, районами, муниципальными образованиями. Обычная работа.

- Перевыборы?

- Да, иду еще на пять лет. Посмотрим, как 18-го проголосуют люди.

- Какое впечатление у вас осталось от матча с Канадой?

- Хорошее, ребята старались. В первом периоде только стушевались, а потом играли нормально. Показали высокий уровень. Вообще на Кубке мира будет очень сильный хоккей. Все-таки тренировочные матчи – это одно, а когда начнутся основные игры – это немного другое.

- У меня канадский журналист спросил сегодня в пресс-центре: «Если представить, что Россия побеждает на этом Кубке мира, станет ли эта победа для вас самой большой в истории?» Вы ведь в 1981 году вместе со сборной СССР грандиозно обыграли канадцев в Монреале – 8:1.

- У нас было много побед. Но все равно никто не считает, что 1981 год лучше Олимпиады. Хотя уровень был высокий… Однако когда меня представляют на публике, никто ни разу не сказал, что я выиграл Кубок Канады-1981, а также стал лучшим на Кубке Канады-1976. Ведь в одной из газет написали, что я в 1976 году вообще ничего не выиграл. Будто даже не участвовал! Но я получил машину «Тойоту», став лучшим игроком команды.

Так вот, представляют меня именно как трехкратного олимпийского чемпиона.

- Но ведь тогда на зимних Играх не выступали все сильнейшие хоккеисты.

- Ты даже в Африке скажи: «Я – олимпийский чемпион» - тебя сразу все уважать будут!

- Тренерский штаб на матч со Швецией ставит Сергея Бобровского, который сделал 45 сэйвов с канадцами.

- Я помню, как и сам в Монреале делал 45 сэйвов. Это приличная работа! Но в товарищеских матчах и Варламов, и Бобровский показали высокий класс. Это очень здорово. На таком турнире хватит места двоим.

- Вас вдохновляют слова Александра Овечкина: «Я поеду на Олимпиаду в Корею, даже если НХЛ не отпустит своих хоккеистов?»

- У нас в Торонто пройдет совещание ИИХФ с 24 по 25 сентября. В том числе обсудим приезд профессиональных игроков в Южную Корею. Очень многое зависит от мнения хоккеистов. Ведь игрок – основная фигура в НХЛ. А хоккеисты разных стран, включая Канаду и США, хотели бы поехать на Олимпиаду.

Думаю, руководители НХЛ прислушаются к игрокам. Овечкин – молодец. Кстати, он не впервые так говорит. Ну а Национальная хоккейная лига всегда себя так ведет – затягивает вопрос, ставит условия. Идет большая работа.

- Болельщики еще раз просят вспомнить 1981 год. Мы ведь тогда уступили канадцам в группе…

- Но я не играл.

- Да, тогда ворота защищал Владимир Мышкин.

- Мне сказали, что СССР уже и так вышел из группы, поэтому можно отдохнуть.

- А потом был финал с Канадой. 0:0 после первого периода. Все думали, что хозяева победят, но…

- Большинство ставило на канадцев. Там были все лучшие, начиная с Уэйна Гретцки. Но и мы собрались на этот матч. Хотя уверенности ни у кого не было, что мы так разгромим «кленовых листьев».

И нельзя говорить, что нам такие слабачки попались. Вовсе нет! Просто один вратарь удачно сыграл, а другой похуже.

- Тогда канадцу Майку Льюиту все залетало?

- Ну да. Наши голы были прекрасными, но голкипер не выручил. Конечно, сборная СССР была сильна. Но вы сами понимаете, что это такое 8:1.

- Олег Знарок впервые участвует в турнире в Северной Америке, это для него новый опыт. Наш тренер волнуется?

- А он вообще молодец. Вы знаете его характер. Знарок может даже на Луне играть. Человек знает свое дело! И понимает, как собирать команду.